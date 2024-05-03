В конце апреля по российским телеграм-каналам разлетелись жуткие видео с конезавода «Ставропольский» в Александровском округе Ставропольского края. Прямо на земле разбросаны окровавленные трупы лошадей, а рядом бродят измученные, похожие на тени выжившие животные.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуация в стойлах не лучше. Оголодавшие лошади вынуждены питаться собственными экскрементами. При этом ни волонтёров, ни журналистов на территорию конезавода не пускают.

Местные зоозащитники изо всех сил пытаются привлечь внимание к происходящему. По словам волонтёра Яны Кучеренко, погибли уже более 50 лошадей. С 29 апреля активисты дежурят у конезавода, фиксируют происходящее. В частности, они заметили, что несколько трупов животных руководство конезавода пыталось сжечь, что запрещено природоохранным законодательством. При этом живых лошадей запирают в сарае без еды и воды, дожидаясь, очевидно, пока те умрут.

Зоозащитники сообщают, что владеет СПКА ПКЗ «Ставропольский» уроженец Сирии Мажид Хаммуд Адель. У него есть российское гражданство. Мужчина владеет тремя сельхозпредприятиями в Александровском районе Ставропольского края, которые занимаются выращиванием зерновых — более 50 тысяч гектаров сельхозугодий.

В 2016 году «Ставропольский» уже был в центре громкого скандала. Тогда на конезаводе лошади тоже массово гибли от истощения. Весь персонал уволили, а местные жители ночью пробирались на территорию предприятия, чтобы накормить и напоить истощённых животных. Пика конфликт достиг, когда владельцы конезавода собирались снести конюшни с животными внутри, но волонтёры встали перед техникой живой цепью и не дали этого сделать.

Тогда всё же удалось договориться о «сохранении животных». Но прошло восемь лет, и ситуация повторилась.

Лошади — «неотъемлемая часть земель»

Сейчас на территории «Ставропольского» содержатся в том числе лошади терской породы — очень редкой. В России осталось не более 300 представителей этого вида, говорит ИА Регнум организатор инициативной группы волонтёров, заводчица Тамара Калашникова. Большая часть из этих 300 находятся на конезаводе Мажида Хаммуда Аделя.

«Если мы потеряем этот конезавод, порода исчезнет. Она больше не разводится, не сможет возродиться в случае печального исхода», — пояснила Калашникова.

Терскую породу вывели по указу маршала Семёна Будённого. «Улучшенных» лошадей планировалось использовать при комплектовании кавалерии Красной армии. Именно на лошади этой породы маршал Георгий Жуков принимал Парад Победы 24 июня 1945 года.

Выкупить же уникальных лошадей у «Ставропольского» невозможно, поскольку они прописаны в договоре купли-продажи как «неотъемлемая часть земель». Владелец не распродаёт поголовье, поскольку под каждую лошадь выделяется земля, которую он засеивает зерном. Крайне жестокий бизнес.

При этом в конце апреля, когда волонтёры привлекли внимание к проблеме, некоторых животных выпустили пастись в поле. Проблема в том, отмечает Тамара Калашникова, что подобный «срочный откорм» может привести к гибели животных.

Последствия можно увидеть в ролике, который волонтёр опубликовала на своих страницах в сетях.

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«Одна кобыла почти загнулась. А на конезаводе нет препаратов, чтобы помочь животным. Мы поехали в аптеку, вызвали ветеринаров. Откачали кобылу около двенадцати ночи, три часа боролись за её жизнь. Пока она жива», — сообщила собеседница ИА Регнум.

Волонтёры уверены: спасти животных может национализация и включение в перечень особо охраняемым видов.

«Чтобы государство взяло их под жёсткий надзор, а этого человека (владельца конезавода) убрали от них подальше. Также важно, чтобы стадо осталось единым, чтобы его не делили на отдельные группы», — подчёркивает Калашникова.

На конезавод накануне приезжали представители Россельхознадзора, провели проверку. Официально подтверждено, что животные страдают от истощения, а денники (стойло в конюшне для одной лошади) — в ужасном состоянии.

«В день выезда трупы лошадей на территории предприятия не обнаружены. На предприятии имеется дефицит кормов, животные истощены», — отметили в ведомстве.

2 мая стало известно, что по факту жестокого обращения с животными заведено уголовное дело, а региональный СК РФ организовал процессуальную проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации.

Владелец конезавода на звонки и сообщения ИА Регнум не ответил.

«Конь сам раскрутил карабин и убежал»

В тяжёлой для лошадей ситуации оказались животные и в подмосковной деревне Горки — в конно-спортивном клубе «Юланта», сообщила ИА Регнум Евгения Войнова, хозяйка орловского рысака-чемпиона Милорда. Женщина оставляла коня на постой в клубе. Заведуют «Юлантой» муж и жена, Юлия и Антон Федуловы. Важно, что соответствующего образования или спортивной подготовки у пары нет.

«Какие-то минусы я заметила сразу, но далеко не все. В некоторых местах конюшню достраивали, над плацем проходит линия электропередачи, по территории разбросан строительный мусор.

Но я поверила обещаниям владельцев, надеялась на нормальные отношения и их заинтересованность в своём проекте. Я сразу попросила Юлию Федулову заключить договор, но она отказалась», — сообщила Евгения Войнова.

Она насторожилась, но решила всё-таки попробовать — оставила Милорда в «Юланте». Пожалела быстро. Выяснилось, что в стойлах нет вентиляции, к территории прилегает мотоклуб, откуда постоянно долетают бензиновые испарения, а денники регулярно затапливает — изношены трубы. Зимой в клубе проблемы с отоплением, животных фактически оставляют в холодильнике. Доходит до того, что в поилках замерзает вода.

Евгения Войнова

Забора вокруг конюшни нет — вырвавшаяся лошадь легко убежит.

«Прошлой замой верёвка, на которую привязывали коня на маленьком поле напротив конюшни, примёрзла. Конь неделями стоял без выгула, а мне никто даже не сообщил», — вспоминает Евгения Войнова.

Вишенкой на торте, продолжает она, стало заявление конюха, что зимой он не приводит коня с поля между кормлениями на водопой: если конь захочет пить, он просто снег поест. В целом кормили животных из рук вон плохо — ни о каком нормальном режиме и речи не было, добавляет девушка. Зимой могли принести прогнившее сено.

Однажды приехав в клуб, Войнова заметила, что Милорд сильно похудел: из шикарного рысака превратился в измученное животное, буквально бросающееся на еду. Девушка решила выяснить, как и чем кормят животных. Обнаружила ведро с запаренной кашей, якобы рассчитанное на 38 голов. В норме оно должно весить 76 килограммов. Но взвешивание показало, что на одно животное приходится всего 800 граммов корма — норма жеребёнка.

Евгения Войнова

«Внятных объяснений я не получила. Конюх плохо понимал русскую речь, а на словах «гарец (приспособление для корма) должен весить 2 килограмма» совсем отключился. Может, хозяева так экономят или считают нормой кормить «на глаз», отсыпая порции ведёрком из-под майонеза… Скорее всего, и то и другое», — говорит Войнова.

Последней каплей для неё стало то, что от хозяйки рысака пытались скрыть его травму. Приехав в манеж, она увидела, что конь сильно хромает. Опросила тренеров и конюхов — никто ничего не видел и не знает. Позвонила Антону Федулову: тот сообщил, что конь убежал с поля, примчался на территорию конюшни, где его гоняли местные собаки — «там ударился».

«Федулов обвинил в случившемся… коня. Он якобы сам раскрутил карабин, который не каждая девушка может открыть, и сам себя покалечил. Я понимаю, что конюх просто не закрутил резьбу, а травму лошадь получила, видимо, наткнувшись на строительный мусор, доски и куски арматуры», — говорит Войнова.

Евгения Войнова

Ветеринар диагностировал Милорду сильный ушиб — полтора месяца восстановительных процедур. Естественно, за счёт хозяйки рысака.

Причём это была далеко не единственная травма животного в «Юланте». Чуть раньше другой конь разбил голову о решётку двери денника, когда конюх замахнулся на него лопатой. Разумеется, виноватым назначили животное.

Однако на сайте конно-спортивного клуба и в его соцсетях вы подобных историй не найдёте, подчёркивает Евгения Войнова: все негативные отзывы быстро удаляют.

Еще одна бывшая клиентка «Юланты», Елена Гузанова, рассказала ИА Регнум, что впервые узнала об этом клубе около пяти лет назад. Посоветовали знакомые: говорили, что здесь хорошие условия для животных, приемлемые цены. Но с годами положение дел ухудшилось. При этом на контакт с клиентами владельцы идут крайне неохотно.

«Проблема в том, что на юге Москвы практически нет бюджетных конных клубов, поэтому приходится оставлять животных там, где возможно», — признаёт Гузанова.

«Договор заключить юридически невозможно»

В самой «Юланте» ИА Регнум подтвердили, что в клубе прорывало трубы, ремонт продлился достаточно долго — из-за этого зимой были проблемы.

Отвечая на претензию по поводу питания лошадей, сотрудница конно-спортивного клуба заявила, что все нормы рассчитываются очень чётко, при этом владелец животного сам пишет на деннике, сколько корма давать. Один гарец, поясняет представитель «Юланты», равен приблизительно 800 граммам.

«Напишут два гарца — дадим два. Напишут один — столько и отсыплем», — утверждает девушка.

Договоры с клиентами в клубе действительно не заключают.

«А зачем?» — удивилась сотрудница «Юланты», добавив, что они зарегистрированы как ИП, поэтому «договор заключить юридически невозможно».

То есть никакой ответственности руководство клуба не несёт.

В «Юланте» помнят историю коня Милорда и его хозяйки Евгении Войновой. Животное, заявила сотрудница компании, практически не выводили гулять, потому что «его все боялись». При этом корреспонденту ИА Регнум удалось проехать верхом на Милорде: конь показался спокойным и дружелюбным, очень любит яблоки.

«По поводу претензий от клиентки могу только сказать, что люди бывают разные. У некоторых — проблемы с головой. Доказательств того, что она говорит, нет», — сказала сотрудница «Юланты».

Она также пригласила всех желающих приехать и лично посмотреть, в каких условиях содержатся животные. При этом строительный мусор с территории пообещали убрать.