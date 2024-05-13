На страницах 17-летней студентки белгородского медколледжа Екатерины Сульженко в социальных сетях люди со всей России оставляют соболезнования. Девушка жила на третьем этаже дома по улице Щорса, в который 12 мая попала украинская ракета.

Иван Шилов ИА Регнум

Официально Екатерины нет среди опознанных жертв, но и надежды, что ей удалось выжить, тоже нет. Мама девушки, школьный психолог Юлия Сульженко, тоже числится пропавшей без вести. От квартиры не осталось ничего.

Соцсети Екатерины Сульженко

Соседи говорят, что вечером 11 мая, за день до трагедии, в квартире Сульженко горел светы, а обе машины — отца и матери — стояли припаркованными во дворе. Автомобили удалось освободить из-под завалов.

Юлия работала заместителем директора МОУ «Тавровская СОШ «Формула успеха», раньше долгие годы трудилась педагогом-психологом в белгородской школе №49. О себе женщина писала: «Я руководствуюсь следующим — если я помогла хотя бы одному ребенку сегодня, то день прожит не зря. […] Истинное наслаждение я получаю, если провожу занятия со своими учениками».

А одногруппники Кати говорят, что она была очень общительной, хорошим другом. Собиралась стать акушером

Соцсети Екатерины Сульженко

«Мне очень жаль, что ты так рано ушла, никогда не забуду все девять лет, что мы с тобой учились вместе…», — вот один из комментариев к постам девушки.

Не может поверить в случившееся и школьная учительница Кати — Светлана Аулова. Она рассказала ИА Регнум, что девушка всегда была на хорошем счету в школе, участвовала во всех важных мероприятиях — особенно если они касались экологии. Очень переживала за чистоту планеты.

«Горько всё это осознавать. Я очень любила Катюшу. Добрая, открытая, целеустремлённая девушка!»— говорит Светлана.

Также Катя была волонтёром пресс-службы в проекте Добро. Центр «Перспектива»: планировала писать посты об интересных и полезных книгах, делать подборки.

Соцсети Екатерины Сульженко

«Онаприслала список любимых книг, дала свою оценку каждой, мы обсудили будущий пост и решили опубликовать его после праздников с красивым оформлением. Пост мы сейчас готовим и позже выложим в память о ней…», — рассказала ИА Регнум руководитель проекта Ксения Бажкова, добавив, что девушка с энтузиазмом рассказывала о своих интересах, строила большие планы.

Однако в воскресенье, 12 мая, все они были перечеркнуты. В обрушившемся подъезде располагались 40 квартир.

Министерство обороны РФ уточило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Нижняя часть дома была поражена первым комплексом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов дома удалось спасти 17 человек, 15 жителей погибли. Спасатели уже завершили разбор основной части завалов. Кроме взрослых под руинами погибли двое детей — 8-летняя Аврора и 11-летний Кирилл. Девочка училась в первом классе, приехала в гости к бабушке с мамой — до этого они отдыхали в Геленджике. Семья давно не виделась. Теперь под завалами десятиэтажки нашли тела Авроры, её мамы, бабушки и дедушки.

У Кирилла был аутизм. До сих пор его семья числится пропавшими без вести. Мальчик был в квартире на десятом этаже вместе с папой и мамой. На связь они так и не вышли.

На этом список жертв, увы, не заканчивается.

26-летняя Анастасия Ефремова не пришла на работу в воскресенье — девушка трудилась поваром в местном кафе. Жила в квартире 113 вместе с собакой. Погибла.

Еще одной жертва обстрела стала белгородский невролог, врач первой категории Наталья Е. По словам сына, женщина была дома одна. В последний раз они разговаривали в субботу, 11 мая.

В реанимации остаются двухмесячный малыш Лёша и 16-летний подросток. Оба в тяжёлом состоянии. У малыша — сильные ожоги лица и шеи, мама младенца Татьяна также в больнице с ожогами рук и ног.

А белгородец Виктор еще надеется найти свою возлюбленную Юлию. Девушки нет в списке пропавших без вести. К Виктору прибежал кот Юлии — ему удалось спастись: теперь они вместе ждут новостей. К месту трагедии мужчина приехал сразу, как только узнал о произошедшем. Помогал оттаскивать припаркованные около дома автомобили, чтобы спасатели могли подъехать ближе.

Виктор признаётся: надежды, что девушка жива, с каждой минутой всё меньше. Но пока есть хотя бы призрачный шанс, мужчина верит в лучшее.

27-летний рабочий завода «Энергомаш» из Белгорода Андрей тоже сразу же бросился к месту обрушения дома. Успел вытащить из-под обломков двоих людей. Во время разбора завалов, когда рухнула крыша, повредил обе ноги.

Врачи быстро обработали и перевязали раны, Андрей снова побежал к дому. Когда адреналин отпустил, мужчину всё же отправили в больницу. Сейчас он восстанавливается дома.

Кроме того, во время вечерних обстрелов в городе погибли еще три мирных жителя. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.