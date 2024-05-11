Чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной, участник СВО Михаил решил спеть одну из самых известных песен военных лет — «Последний бой».

Иван Шилов ИА Регнум

Позывной мужчины — Музыкант: а как еще могли назвать сослуживца, который много лет пел в опере и исполнял партии на пяти языках? Малая родина Михаила — Марий Эл. Он записал видео исполнения и очень хотел, чтобы его показали ветеранам. И ветеранам показали ролик.

Вот только непредсказуемая фронтовая судьба распорядилась так, что следующий бой действительно стал для Михаила последним.

«Ушёл в бой и не вернулся, после записи. Когда нам передавали флешку с видео, сказали, что Михаила больше нет. Но память о нём останется: как достойно, до конца стоял на защите Родины. Как ценил подвиг дедов. Его дело будет жить», — рассказала ИА Регнум руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.

В преддверии Дня Победы бойцы — участники СВО писали письма и записывали видеообращения со словами благодарности, поддержки, с поздравлениями и пожеланиями ветеранам Великой Отечественной.

Эта акция стала ответом на письма, которые ветераны отправляли солдатам под Новый год. Тогда КСВО объявил акцию «От солдата Великой Отечественной солдату России». Теперь же инициатива получила название «От солдата России солдату Великой Отечественной».

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Фактически получилась переписка воинов разных поколений — фронтовая дружба через тысячи километров и десятки лет. Идея была в том, чтобы передать защитникам тепло домашнего очага и поддержку от тех, кто выиграл войну, отметила Юлия Белехова.

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«Я пишу вам, дорогие, родные, храбрые воины нашей страны… Уничтожьте врага так, чтобы зло не возродилось. Не нужно жестокости, но и пощады для них не должно быть», — писал ветеран Великой Отечественной Игорь Вольфович Рыжик, капитан 1-го ранга, родившийся в 1924 году.

Николай Николаевич Багаев прошёл всю войну. Командовал взводом разведки, участвовал в штурме и взятии Кенигсберга в апреле 1945 года. Дважды был ранен. Второе ранение получил по время Московской наступательной операции, после лечения вернулся в строй.

Письмо на фронт он отдал за день до своего юбилея — 105-го дня рождения.

«Понимаю, как вам тяжело, поэтому желаю сил, терпения, мужества все преодолеть, выстоять и победить! Я хочу пожелать вам, дорогие бойцы, твердости духа. Помните, что русский солдат непобедим. Вы сейчас выполняете священную миссию в интересах России — славную воинскую традицию побеждать врага», — написал ветеран.

руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова

Екатерине Ивановне Тутуровой 102 года. Она прошла всю войну, закончила её в звании гвардии лейтенанта. До сих пор встречается с однополчанами.

«Вы молодцы, мы гордимся вами! Счастья вам, удачи, главное — здоровья. И вернуться в свои города здоровыми, бодрыми патриотами!» — напутствовала защитников Родины Екатерина Ивановна.

К акции подключились ветераны по всей России. Отправляли письма, передавали подарки. Солдаты на фронте были очень тронуты. Когда им зачитывали послания, смахивали слёзы, вспоминает Юлия Белехова. Атмосфера была такой, что мурашки бежали по коже.

руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова

Задолго до Дня Победы в КСВО обратились участники СВО — с предложением написать ветеранам Великой Отечественной. Уже в мае представители Комитета приехали на передовую, собрали послания.

В письмах, говорит Юлия Белехова, иногда встречаются ошибки, но главное, что написаны они душевно, искренне. Слова там простые, честные — поэтому особо ценны. Если же ветераны ответят на письма, может завязаться трогательная переписка.

руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова

Вручали послания уже после Дня Победы — ветераны в эти дни очень заняты, мероприятия у них идут одно за другим. Но кому-то удалось передать письма и во время парада Победы на Красной площади.

В КСВО уверены: между солдатами современной России и ветеранами Великой Отечественной сегодня существует особая связь. Бойцы по праву считают себя преемниками поколения героев-победителей и встают на защиту интересов Родины. В письмах они благодарят ветеранов за славные подвиги, поздравляют, желают здоровья. И читают стихи.

руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова

«Сегодня мы защищаем вас. Мы ценим нашу страну, нашу Родину и хотим оставить её именно такой, какая она есть сейчас», — говорится в одном из посланий.