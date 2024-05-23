Разведясь с женой, житель Волгограда Вячеслав заявил экс-супруге, что не хочет знать ни её, ни общую 12-летнюю дочь. Помогать им он тоже намерен. Женщина подала в суд на алименты, но платить бывший муж отказался, потому что «с него взять нечего».

Иван Шилов ИА Регнум

Вдобавок у мужчины накопились солидные долги по кредитам и микрозаймам, которые постоянно растут. Недвижимости и машины у Вячеслава нет, работает он неофициально — законно взыскать алименты нельзя.

Другой мужчина, москвич Евгений, отказывается платить алименты бывшей жене, потому что «она их потратит на себя, а не на ребёнка». При этом у него собственный бизнес и новая семья, в которой родился еще один ребёнок. Уведомления о выплатах мужчина просто игнорирует.

И поскольку такое отношения давно уже стало крупной социальной проблемой, в среду, 22 мая, Совет Федерации одобрил законопроект о создании открытого реестра должников по алиментам. Изменения внесут в закон «Об исполнительном производстве».

«Чтобы не бегали от своих детей»

В новый реестр могут попасть около 133 тысячи российских мужчин. Это должники, привлечённые к административной, уголовной ответственности «за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск».

После создания реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Приставы смогут запрашивать данные у госфонда и различных органов, выяснять, где работает должник. При этом список будет открытым и с бесплатным доступом.

О попадании в реестр должника оповестят в течение суток. А чтобы «удалиться» из перечня, придётся полностью погасить долги.

Замминистра юстиции Андрей Логинов заявил, что создание реестра станет мерой «дополнительного морального воздействия и ориентиром для кадровых служб и коллективов», где работают должники.

Закон должен вступить в силу через 270 дней после дня официального опубликования. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ направлен в первую очередь на защиту интересов детей — «чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей».

Так, в 2022 году в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов России на принудительном исполнении находилось свыше 1592 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В пользу детей было взыскано 47,6 млрд рублей, однако остаток неоконченных исполнительных производств на 1 января 2023 года составил 771,2 тысячи.

Портрет злостного неплательщика

Эксперты называют два типичных образа злостных неплательщиков алиментов, при этом они разительно отличаются друг от друга.

Тип первый: мужчина 40–50 лет, работает неофициально, перебивается случайными заработками, злоупотребляет алкоголем. Может вести асоциальный образ жизни.

Обычно сумма долга — несколько сотен тысяч рублей, при этом платить алиментщик не собирается. Скрывается от приставов, а если его ловят, назначают исправительные работы. Через пару месяцев процесс повторяется, пока дело не дойдёт до уголовной ответственности.

Тип второй: предприниматели, «назначившие» себе минимальный доход. Например, генеральный директор компании определяет собственную зарплату в 35 тысяч рублей. При этом по закону в счёт алиментов могут взымать не более 25% от всех доходов мужчины.

Соответственно, ребёнок или дети из бывших семей получают мизерные суммы.

Моральное давление и новые запреты

Семейный юрист Анна Фролова рассказала ИА Регнум, что к административной ответственности могут привлечь человека, просрочившего платежи по алиментам за два и более месяца. В случае же повторного нарушения или неисполнения санкций возможно возбуждение уголовного дела.

Фролова считает, что новый реестр будет фактором морального давления на должников — те, кто не захочет попасть под общественное порицание, выплатят долги.

В то же время эксперт признаёт, что подобный «чёрный список» рассчитан в первую очередь на платежеспособных россиян — на них можно морально надавить. На тех же, у кого просто нет денег, давить бессмысленно.

«Я часто слышу от мужчин, что они не хотят пересылать деньги, потому что мать ребёнка потратит их на себя. На это я всегда напоминаю, что закон предусматривает отчётность получателя алиментов в размере 50%. То есть за вторые 50% человек может не отчитываться и тратить их, на что хочет», — подчёркивает юрист.

Фролова считает, что стоит вводить и новые инструменты для взыскания долгов по алиментам. В качестве примера она приводит инициативу запретить продавать билеты бизнес-класса алиментщикам.

«Если ты не платишь алименты, откуда у тебя деньги на полёты в бизнес-классе?» — аргументирует юрист.