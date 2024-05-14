Житель Санкт-Петербурга Александр Тверитнев теперь на собственном опыте знает, что такое последний глоток воздуха. 56-летний мужчина был одним из пассажиров упавшего в питерскую Мойку 10 мая автобуса.

Иван Шилов ИА Регнум

Тверитнева спасли, в тяжёлом состоянии отправили в больницу. В понедельник, 13 мая, он уже смог говорить. Рассказал, что после падения в реку вода в считаные секунды заполнила салон. В автобусе мужчина был с женой, сразу после аварии взял её за руку — но в мутной воде не смог удержать. Женщина погибла.

Тверитнев пытался выбить стёкла ногами, но никак не получалось. Тогда он прижался губами к потолку, чтобы набрать в лёгкие как можно больше воздуха. Начал терять сознание, заметил вспышку света — его достали, посадили на катер.

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Спасли мужчину, по его словам, «ребята-дагестанцы» — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Они ехали на пятничную молитву, увидели, что произошло, и в буквальном смысле бросились на помощь — нырнули в Мойку. Быстро на помощь подошли прогулочные судна. С теплоходов бросали спасательные круги, подходили ближе к месту аварии, чтобы эвакуировать людей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград помогавшим спасать людей.

Нескольким пассажирам удалось выбраться из тонущего автобуса, семь человек погибли. Среди них — двое преподавателей: профессор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Алексей Храмов. проработавший в вузе 48 лет, и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова, читавшая дисциплину «русский язык как иностранный».

Недосып и нелегалы

Водитель автобуса, Ратматшох Курбонов, выжил. В воскресенье, 12 мая, ему избрали меру пресечения — арест до 9 июля.

Жена мужчина рассказала журналистам, что муж уехал на работу рано утром 9 мая, вернулся в два часа ночи. А уже в семь утра Курбонову позвонили с работы и попросили выйти на рейс. Водитель ответил, что очень мало спал, выходить не готов, на что услышал, что это «указание начальства».

На условия труда, добавила женщина, Курбонов раньше не жаловался. Расстроился, что его вызвали в выходной день, не дали отдохнуть. Около 10 утра 10 мая женщина созванивались с мужем, он сказал, что чувствует себя хорошо и бодро. А в 16 часов позвонили из полиции и сообщили об аварии.

Сам обвиняемый водитель заявил, что раскаивается и полностью признаёт вину.

«Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью»,— заявил мужчина на допросе.

Раньше 44-летний Курбонов работал курьером и контролёром в другом автопарке. В 2019 году мужчина перевез жену и детей из Таджикистана, российское гражданство получил два года назад. Жена трудится помощником воспитателя в детском саду. Сейчас семья живёт в Санкт-Петербурге, до этого жили в Оренбурге.

Известно, что у Курбоновых были проблемы с деньгами — у главы семейства есть просроченные кредиты. Наверняка расплатиться с ними он хотел в том числе благодаря фиктивным схемам: в феврале–марте 2024 года в своей квартире поставил на учёт не менее десяти мигрантов.

Следственный комитет уже возбудил по этому поводу уголовное дело.

В свою очередь адвокат Курбонова Алексей Прокофьев заявил, что упавший в реку автобус мог быть неисправен. Также были нарушены трудовые права мужчины, что в совокупности и привело к трагедии, отметил адвокат.

«Вина, если и будет доказана, минимальна по сравнению с виной тех, кто выпустил на линию автобус и обязал его выйти на работу», — считает Прокофьев.

23 нарушения с начала года

Сразу же после случившегося Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. В Санкт-Петербурге создана городская комиссия для выяснения причин ДТП.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили, что компанию-перевозчика «Такси», чей автобус упал в Мойку, только с начала 2024 года привлекали к административной ответственности 23 раза. Наложено более 3,6 миллиона рублей штрафов.

В суде водитель Курбонов говорил, что перед сменой ему заменили один автобус на другой — из-за неисправного поворотника. Но уже выехав на рейс он заметил, что у машины есть проблема с тормозами — тормозит автобус с задержкой.

В свою очередь операционный директор перевозчика «Такси» Роман Юренев заявил, что автобус прошёл техосмотр 7 мая и был полностью исправен. Вся вину Юренев возложил на водителя, «который не справился с управлением». При этом Курбонов утром прошёл медосвидетельствование, добавил представитель перевозчика.

По словам Юренева, «Такси» возьмёт на себя организацию похорон жертв.

В городском комитете по транспорту Санкт-Петербурга со ссылкой на перевозчика сообщили, что рабочий режим водителя не нарушался.

Обыски и подставной директор

Силовики провели обыски в офисе «Такси»: изъяли связанные с деятельностью юрлица документы, включая бумаги о прохождении техобслуживания, путевые листы и медсправки.

После допросов в качестве подозреваемого задержали начальника автоколонны фирмы Джахангира Халилова. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Избрали меру пресечения — заключение под стражу до 10 июля.

СК также возбудил дело в отношении 49-летнего подозреваемого, который был номинальным директором ООО «Такси». По данным следователей, за вознаграждение его имя внесли в документы компании в качестве гендиректора. Никакого участия в работе «Такси» он не принимал. Также на него завели уголовное дело о фальсификации реестра юрлиц. Подозреваемый арестован до 9 июля.

По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» начал комплексную проверку ООО «Такси». Результаты проверки обещают опубликовать.

Чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций, нужно тщательно подходить к соблюдению технический требований в наземном транспорте, рассказал ИА Регнум эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

По его словам, следует создать лицензированную ремонтную базу, где будет проходить контроль машин. А что касается осмотра водителей, при компаниях-перевозчиках должен работать медкабинет с лицензированным специалистов, уверен Ян.

«И обязательно добиться, чтобы проверки действительно проводились, не были формальностью. Не нужно ждать очередного ЧП, чтобы начать что-то менять», — призвал эксперт.