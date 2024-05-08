Когда началась Великая Отечественная война, уроженец Приморья Игорь Небыловский сразу же собрался на фронт. Но не пускали — слишком юн. Парень не унимался: его ловили, возвращали, снимали с поездов. Отучись, говорили ему, а потом и повоюешь.

Иван Шилов ИА Регнум

Небыловский прислушался — окончил морскую школу на базе Тихоокеанского военно-морского флота. После неё матросом отправился на «Новороссийск», военизированное судно второго класса. Участвовал в освобождении Сахалина, Курильских островов и Корейского полуострова. День Победы 9 мая 1945 года моряк встретил во Владивостоке. Демобилизовался в 1947 году, в 1950-м переехал на Сахалин, в город Холмск.

Фото из личного архива Ольги Огнянник

Игорь Иеронимович был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Южного Сахалина и Курильских островов», «За безупречную службу», имел звания «Ветеран Тихоокеанского флота» и «Ветеран труда». Был почётным гражданином Холмска.

Умер мужчина совсем недавно, рассказывает ИА Регнум его дочь Ольга Огнянник. «Немного не дожили с мамой до бриллиантовой свадьбы», — смахивает слезу женщина, она была военным врачом. Сохранились фотографии, на которых молодой Игорь играет на гитаре в окружении товарищей по службе. Гитара стала семейной реликвией.

Многие награды и личные вещи ветерана семья Огнянник отдала в музеи. Расставаться было тяжело.

«Долго не отдавали мы папины вещи. У него медаль за победу над Японией была. Работники музея Победы на Сахалине просили, хотели память оставить. В итоге мы решились. Там это сохранится надолго, потомки увидят», — поясняет Ольга Игоревна.

Вот только гитару отдать рука не поднялась. А когда началась СВО, стало понятно: она нужнее там, на фронте.

«Папа играл на гитаре очень хорошо. Теперь я передаю её нашим ребятам на фронт, пусть они играют, им гитара нужнее, чтобы музыка могла скрасить досуг. А сам инструмент получит вторую жизнь. Мы надеемся на них. Пусть наши бойцы знают, что у них очень надёжный тыл. Мы завещаем солдатам, своим детям, внукам, беречь Россию, Отечество», — говорит женщина.

Сама Ольга Игоревна окончила музыкальную школу по классу фортепиано. На гитаре отец тоже учил играть, но «как-то не сложилось». Говорит, что семейную реликвию отдавать было жалко, но решение принималось на семейном совете — против не выступил никто.

Фото из личного архива Ольги Огнянник Ольга Огнянник с супругом

Женщина обратилась в «Комитет семей воинов Отечества» Сахалинской области с просьбой принять и передать на фронт инструмент. Там сразу же согласились.

Ехала гитара через всю страну.

«Перед 23 февраля мы везли гуманитарную помощь на Донбасс. Собрали ребятам подарки, аккуратно упаковали гитару. Привезли. Спрашиваю у наших солдат: кто умеет играть на гитаре, у нас подарок. Виталий вышел: я всю жизнь играю», — рассказала ИА Регнум руководитель «Комитета семей воинов Отечества Сахалинской области» Екатерина Шарафиева.

Удивительное совпадение, но Виталий Хиль, которому достался инструмент и письмо от Ольги Огнянник, оказался родом из Сахалинской области, из города Южно-Сахалинска. Работал директором в страховой компании. Служить отправился 22 сентября 2022 года.

«Гитара, конечно, расстроенная была. Виталий одну струну снял, около двух часов настраивал. А потом спел и сыграл», — вспоминает Шарафиева:

Под ольхой задремал есаул молоденький,

Преклонил голову к доброму седлу.

Не буди казака, ваше благородие,

Он во сне видит дом, мамку да ветлу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Дома Виталия ждут жена Наталья и двое детей, сын и дочь. «Помогаем как можем — и морально, и материально, мы всегда рядом с ним», — говорит женщина.

А письмо от Ольги Огнянник солдат прочёл с улыбкой на лице. «Спасибо большое, Ольга Игоревна, за душевное письмо и такой прекрасный подарок», — сказал он

P.S. В начале мая подруга Ольги, гуляя по подмосковному парку «Патриот», увидела на одном из стендов с портретами ветеранов знакомую фотографию — Игорь Иеронимович! Сразу же позвонила Ольге Игоревне. Она была поражена: никто к семье не обращался, фото не передавали. Но неожиданность оказалась очень приятной.

«Сейчас у нас остаётся только память», — говорит она.