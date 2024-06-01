«Такие семьи, как ваши, безусловно, гордость нашей страны», — подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с многодетными гражданами. В ней приняли участие семьи, награжденные орденом «Родительская слава», и матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня».

ИА Регнум

Как отметил в ходе встречи глава государства, именно вокруг интересов семьи, в которой есть дети, строится всё, что делает государство. А родители, в свою очередь, должны быть уверены в том, что оно окажет всю необходимую поддержку: и в сфере образования, и здравоохранения, и экономики, и в различных жилищных программах.

Путин также отметил, что за последние годы многодетных семей стало больше, примерно на 26%. В настоящее время в нашей стране их около двух миллионов.

По данным ВЦИОМ, за 10 лет демографической политики России, которая переориентировалась на развитие семейных ценностей и многодетность, количество граждан, уверенных, что в семье должно быть трое детей или больше, увеличилось на 14%. В 2014 году доля таких людей составляла всего лишь 34%, а в 2024-м этот показатель равняется 48%, то есть практически половине населения.

Стимулирование рождаемости

В начале текущего года президент подписал указ о многодетных семьях в рамках Года семьи. Документ определяет их критерии и устанавливает соответствующий статус как бессрочный. Также он утверждает ряд льгот для семей, воспитывающих троих и более детей.

Согласно положениям указа, семья считается многодетной, если в ней воспитывается трое и более детей, и однажды полученный статус не требует подтверждения, являясь бессрочным. Многодетные семьи имеют право на получение льгот и пособий от государства и региональных властей. Кстати, в различных регионах есть свои варианты программ, направленных на повышение рождаемости в стране, но все они должны соответствовать пяти основным блокам.

В них входят: материальные выплаты (например, на рождение первого ребенка и последующих), социальные формы (например, льготы при устройстве в детские сады и школы), медицинская сфера (например, диспансеризация женщин и мужчин фертильного возраста), информационная сфера (например, доведение до населения информации обо всех видах поддержки для семей и беременных женщин), а также профилактика абортов.

Статус многодетной семьи присваивается после рождения или усыновления третьего ребенка и может быть подтвержден путем подачи заявления в органы социальной защиты или МФЦ по месту проживания. Москвичи могут сделать это через портал mos.ru или в личном кабинете на сайте мэра Москвы.

После проверки информации семья получит удостоверение. Так как раньше в некоторых регионах такой документ не выдавали, Путин поручил проработать единый стандарт для такого документа. То есть в будущем многодетные смогут получать его в одинаковом порядке во всех регионах.

До президентского указа определение многодетности и срок действия статуса тоже определялись на региональном уровне. В Москве статус многодетной семьи присваивался семьям с тремя и более детьми до 16 лет, а при условии обучения ребенка в школе или колледже — до 18 лет. А в Омской области статус сохранялся до 18 или 23 лет при обучении на очной форме.

Теперь, согласно указу, статус многодетной семьи сохраняется даже после достижения старшим ребенком 18-летнего возраста. Однако в некоторых случаях статус может быть утрачен или приобретен. То есть если мужчина и женщина с достаточным количеством детей женятся, то они становятся многодетными. А в случае развода таких родителей статус утрачивается. Исключение: если все дети остаются у одного родителя, в таком случае льготы сохраняются.

При этом тем, кто имеет трех и более детей, не имеют права отказать в статусе многодетных.

Преимущества статуса многодетной семьи

Многодетные семьи имею право на следующие виды социальной поддержки от государства: льготные кредиты, сниженные тарифы на коммунальные платежи, бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное посещение музеев и парков, субсидии на школьную форму, первоочередное право на зачисление в детский сад, бесплатные лекарства по рецептам для детей до шести лет и бесплатные завтраки и обеды в школе.

Кроме того, многодетная мама имеет право на получение различных региональных и государственных пособий, связанных с рождением детей. Она может рассчитывать как на специальные выплаты, так и на пособия, положенные и другим семьям (например, с одним ребенком).

Госвыплатами в 2024 году стали: маткапитал за третьего ребенка, пособие при рождении, ежемесячное пособие, а также единое пособие от рождения до 17 лет.

В регионах также выделен свой ряд льгот. Это ежемесячная выплата на дополнительное питание, региональная единовременная выплата при рождении, региональный семейный капитал, выплаты на ребенка до трех лет в регионах с низкой рождаемостью.

С 2026 года в России по указу президента вводится «семейная налоговая выплата».

Получить её смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Принцип выплаты: часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину. Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет индивидуален для каждой семьи.

Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей. Для получения выплаты можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России. На выплату не смогут претендовать родители, имеющие задолженность по алиментам. Также при её назначении будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.

Один из ключевых пунктов указа российского лидера направлен на обеспечение лучших жилищных условий для семей с тремя и более детьми. В текущем году таким семьям предоставляется возможность получить до 450 тыс. рублей, которые можно использовать для погашения существующего или нового ипотечного кредита, связанного с приобретением земельного участка, жилого дома или квартиры. Но эта мера поддержки доступна для многодетных семей при соблюдении следующих условий: договор на ипотечное кредитование должен быть подписан до 1 июля 2024 года, а третий или последующий ребёнок должен был родиться в период с 2019 по 2023 год.

Выплата может быть получена только один раз и только по одному договору. Если остаток долга превышает 450 тысяч рублей, то государство выплачивает субсидию в полном объеме. Если же многодетной семье, имеющей ипотечный кредит, осталось выплатить, к примеру, 200 тысяч рублей, они получат только эту сумму, и их ипотечный кредит будет погашен. Оставшаяся сумма субсидии будет потеряна и не может быть обналичена или использована для погашения другого ипотечного кредита.

Вместе с тем накануне в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку, долг по которой уменьшался бы с количеством детей. То есть процентные ставки будут снижены на 1% (до 5%) при рождении второго ребенка и на 2% (до 4%) при рождении третьего и последующих детей. Данное снижение предлагается применить только к новым займам в рамках госпрограммы.

Пенсия, отпуск и увольнение

Согласно закону «О страховых пенсиях», женщины с тремя и более детьми имеют право на страховую пенсию до установленного срока: на три года раньше — если детей трое, на четыре года — если детей четверо, и по достижении 50 лет — если детей пять и более.

Важно учесть, что к моменту выхода на пенсию самый младший ребенок должен достичь восьмилетнего возраста. Кроме того, многодетная мать должна иметь 15-летний стаж работы и минимальное количество пенсионных баллов (условные единицы для оценки одного трудового года). К сожалению, у многодетных отцов такого права нет.

Многодетные родители также имеют право на ежегодный отпуск в любое время по своему усмотрению, даже если это не соответствует графику отпусков их работодателя. Эта привилегия действует до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Что касается увольнения, то в соответствии со статьей 261 ТК РФ, родители, имеющие трех или более детей, не могут быть уволены по причине несоответствия занимаемой должности или по сокращению штата. Они также защищены от увольнения, если являются единственным кормильцем в семье (например, если мать находится в декретном отпуске) или имеют ребенка в возрасте до трех лет.

Однако если они нарушают трудовое законодательство (например, появляются на работе в состоянии алкогольного опьянения или полностью отказываются выполнять свои трудовые обязанности), то могут быть уволены на законных основаниях.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на налоговые льготы и повышенный налоговый вычет на детей. Налоговый вычет на детей предоставляется ежемесячно на каждого ребенка, причем за третьего и последующих детей сумма более чем в два раза превышает сумму за первого и второго детей.

Размер налогового вычета на детей на 2024 год составляет 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего, четвертого и последующего детей.