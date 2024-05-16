Уже с 2025 года в стране прекратят готовить бакалавров, появятся высшая и высшая специализированная ступени образования, а некоторым специальностям начнут обучать дольше.

Иван Шилов ИА Регнум

О грядущих изменениях в системе высшего образования во время пленарного заседания в Госдуме 14 мая рассказал и. о. министра образования и науки Валерий Фальков.

Ключевое — Россия полностью уходит от так называемой Болонской системы. Сам Фальков еще в мае 2022 года заявлял о соответствующих планах, а также что будущее — «за нашей собственной уникальной системой образования».

К Болонской системе Россия присоединилась в сентябре 2003 года. Она предполагает двухступенчатую систему высшего образования — бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). Сейчас по этой системе учатся студенты в 49 странах мира.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал Фальков.

Изменения ожидают и магистратуру — она как образовательная ступень останется, но значительно изменится. Как именно, пока неизвестно — прорабатываются разные варианты.

Зато уже очевидно, отметил и. о. министра, что четыре года обучения — слишком мало для подготовки квалифицированных инженеров и педагогов: для освоения этих профессий нужно пять — пять с половиной лет. В то же время медики будут учиться, как раньше, поскольку и так получают образование дольше других специальностей.

Фальков также заявил, что России нужны лучшие иностранные студенты, знающие русский язык и готовые работать в стране, продвигать российскую науку после завершения учёбы.

Первый год — «пилот» нормальный

Изменения в системе высшего образования в России фактически начались в начале 2023 года. В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой форме образования в вузах. А уже в следующем месяце глава государства подписал указ о реализации пилотного образовательного процесса в 2023/2024 учебном году.

Согласно документу, предполагается установить базовую ступень высшего образования сроком освоения четыре-шесть лет и специализированную — от года до трёх. В специализированную войдут магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Аспирантуру же отнесут к профессиональному образованию.

Участниками пилотного проекта в 2023 году стали шесть университетов: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Московский авиационный институт (НИУ МАИ), Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

По словам Фалькова, предварительные итоги пилотного проекта дают представление о том, как и в каком направлении двигаться дальше. В ближайшее время, пообещал он, ведомство расскажет о полученных результатах.

Однако представители «пилотных» вузов поделились своими впечатлениями уже в апреле 2024 года.

Ректору МАИ Михаилу Погосяну нововведения очень понравились: по его словам, в следующем учебном году вуз планирует отказаться от набора бакалавров и магистров. А и. о. проректора по образованию МИСиС Андрей Воронин отметил, что вуз пока полностью не переходит на новую систему. При этом в следующем учебном году МИСиС будет преподавать программы по технологическому машиностроению и металлургии уже по новым, отечественным стандартам.

В свою очередь и. о. вице-премьера России Дмитрий Чернышенко сообщил, что новую систему образования планируется расширить более чем на тысячу вузов. В рамках проекта уже разработано 180 новых образовательных программ, в которых приняли участие больше 4 тысяч студентов.

В поисках баланса

Сейчас вузы ждут результатов пилотного проекта, и по их итогам будут принимать решения по учебным программам, рассказала ИА Регнум заместитель директора по образовательной деятельности НИУ МИЭТ (Институт лингвистического и педагогического образования) Ксения Граварник.

Пока же, говорит она, НИУ МИЭТ предлагает абитуриентам пятилетний бакалавриат, утверждённый федеральным государственным образовательным стандартом.

Граварник согласна, что полностью убирать магистратуру из вузов не нужно, поскольку эта ступень, с одной стороны, даёт возможность студентам более глубоко изучить собственное направление, а с другой — попробовать рассмотреть для себя новые направления, не получая второго высшего.

Говоря о проблемах, собеседница ИА Регнум отметила, что возникает разрыв между потребностями вузов и работодателями.

«Если дать нам, вузам, волю, мы будем учить студентов хоть десять лет. А работодатели, в первую очередь промышленность, хотят хороших специалистов как можно быстрее — за два-три года», — говорит Граварник.

Она уверена, что нужно найти баланс, некую золотую середину, чтобы вузы смогли подготовить качественных специалистов, а участники рынка не заждались новых кадров.