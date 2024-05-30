Сдача Единого государственного экзамена по русскому языку в школе №62 Воронежа стала для местных школьников не только проверкой знаний, но и тестом на психологическую устойчивость.

ИА Регнум

Жалобы со стороны учеников на процесс допуска к сдаче ЕГЭ начали появляться во вторник, 28 мая. Подростки рассказывали, что из-за срабатываний металлодетектора на входе им приходилось снимать одежду, причём никакого металла в ней не было.

Один из выпускников сообщил, что его вынудили снять брюки и стоять в трусах среди одноклассников.

Жаловались и девушки. По словам одной из школьниц, она раз за разом проходила через металлодетектор, и каждый раз он срабатывал. Все украшения девушка сняла. Работники школы предположили, что «пищит» аппарат из-за металлических косточек, находящихся в бюстгальтере. Школьницу вынудили снимать бельё — при других учениках. Пройти на экзамен она смогла только после унизительной процедуры. После произошедшего у девочки началась истерика.

Похожую ситуацию описала другая выпускница. Она сняла ремень, украшения и даже обувь, но металлодетектор всё срабатывал. Проверяющий заявил, что пищит «что-то в районе груди», а классный руководитель девушки сказал: если она хочет попасть на экзамен, придётся раздеться.

Уже на следующий день, 29 мая, появились видеозаписи с камер наблюдения в школе №62. На кадрах видно, что на входе в школу детей тщательно досматривали, а некоторых учениц заставляли снимать одежду и демонстрировать нижнее бельё. А в одном из роликов легко заметить, как девочка после «писка» металлодетектора поднимает блузку и показывает бюстгальтер проверяющему мужчине.

Однако уже к вечеру в министерстве образования Воронежской области заявили, что не выявили нарушений при досмотре школьников перед проведением ЕГЭ по русскому языку.

«Нарушений этических норм не наблюдается»,— сообщил представитель областного правительства.

С пирсингом и брекетами не входить

Скандал в воронежской школе быстро вышел на федеральный уровень.

Следственный комитет начал проверку, а депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила: по рассказам родителей, девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям, продолжила депутат, приходилось срывать металлические детали одежды, «снимать пирсинг в нестерильных условиях, а дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить их снять!».

В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц из воронежской школы №62 не заставляли снимать с себя одежду при досмотре перед экзаменом.

«Там всё было сделано в соответствии с регламентом», — сказал Кравцов.

Собственную версию произошедшего сообщил и Дмитрий Скляр — воронежский учитель, преподаватель физкультуры и ОБЖ. Именно он пропускал учеников через рамку металлодетектора 28 мая.

По словам мужчины, если рамка реагировала, он просил выпускников вернуться и устранить нарушения, больше никаких действий он не совершал. При этом металлоискатель якобы реагирует только на крупные предметы: телефоны, зажигалки, украшения.

«Оттянул пояс брюк и посмотрел, что под ними»

ИА Регнум поговорило с одной из учениц, которая вместе с подругой прошла детальный осмотр в школе №62.

Девушка рассказала, что училась в другой школе, а в эту пришла сдавать экзамен. Заходила в начале — «и ничего не пищало», хотя и в ушах, и на лице у школьницы есть пирсинг. Потом же, предполагает девушка, металлодетектор сломался и начал реагировать на всё: «у последних 20 человек постоянно пищало».

«А в самом начале и телефоны проносили спокойно. Он сломался и стал на каждого человека срабатывать. На косточки из лифа, на пирсинг, на пуговицы и на брекеты», — рассказала собеседница ИА Регнум.

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У одноклассницы девушки, продолжает она, была металлическая пуговица — запищала на металлодетекторе. Стоящий возле рамки охранник оттянул ей пояс брюк и посмотрел, что под ними.

При этом инцидентом с металлоискателем и странным поведением охранника дело не ограничилось. В школе предприняли и другие неожиданные меры безопасности, отметила выпускница.

«Была полная неразбериха. Трогали и ощупывали девочек на входе в том числе и взрослые мужчины. Там была и женщина, но её не хватало на всех девочек, медсёстры тоже стояли на входе, но они только мерили температуру. Была девушка-полицейский, но она, видимо, просто охраной порядка занималась.

Когда металлодетектор сломался и начал пищать, учителя вывели девочек во двор, где нет камер. А потом заставили их снять лифы, про трусы ничего не знаю. А потом пускали обратно без лифчиков, но проверяющие, в том числе и охранник, осматривали бюстгальтеры и отдали их обратно. Потом лифчик можно было пронести только в руках.

Моя одноклассница после такого досмотра прибежала красная от стыда ко мне и попросила помочь застегнуть её лифчик», — вспоминает девочка.

С туалетами в школе тоже были проблемы. В женском не оказалось дверей, их сняли, внутри была сильная вонь, рассказывает школьница. А в мужском, заметили её одноклассники, оказались установлены камеры.

«31 числа у нас следующий экзамен по математике, после такого страшно туда идти. Лучше без лифчика идти, чем с такой проверкой. Но вообще нас за людей не считают будто, очень жаль. Слышала, что после этого скандала к нам могут приехать из федерального Министерства образования с проверкой»,— говорит ученица.

Лучше шпаргалки, чем унижение

Лучше уж пусть ребёнок воспользуется шпаргалкой и сдаст экзамен, чем запомнит, что в школе ему не доверяют и обыскивают, как в тюрьме, отметила член Совета по правам человека, журналист и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, комментируя скандальную ситуацию.

Она напомнила, что школа — это не только ЕГЭ, но и место, где формируется воспитание и нравственные ценности. Подобные примеры не могут воспитать достойную личность, уверена журналист.

Ахмедова удивлена по поводу утверждения министерства образования Воронежской области о соответствии проверки этическим нормам. Вызывает вопросы, что у минобразования входит в понятие «этика», отметила член СПЧ.