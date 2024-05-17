Москвичке Елене на днях пришло сообщение в приложении «Тинькофф Банка»: сформирован счёт на оплату счёта ЖКХ. Обычное, казалось бы, дело, только квартира, за которую девушке предложили заплатить, ей не принадлежит — она там даже не прописана.

Иван Шилов ИА Регнум

Собственник квартиры — муж Елены, причём куплена она еще до свадьбы.

«Проверила на «Госуслугах» — счёта нет. Другие банки ничего не присылали», — рассказала девушка ИА Регнум.

После недолгих поисков в Сети выяснилось, что в подобные ситуации попадали многие россияне.

Началось долгое разбирательство с банком.

В поддержке «Тинькофф» ответили, что отправили Елене счёт на оплату по адресу, указанному у девушки в профиле как место жительства — «банком была оформлена подписка». И пояснили, что информацию получают от Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), после чего направляют счета клиентам.

Елена спросила: получается, если в квартире живут пять ваших клиентов, счета придут всем? Прямого ответа девушка не получила: в техподдержке ограничились казённым: «Мы открываем счета по адресу, на который оформлена карта клиента».

Также там сослались на пункт 3.2.1. «Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц» (УКБО): банк вправе передавать информацию о клиенте партнёрам для конфиденциального использования, в том числе для взыскания задолженности.

Кроме того, в том же пункте прописано, что «клиент соглашается, что банк вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся клиента, аффилированным лицам, агентам и партнерам, а также иным третьим лицам, включая кредитные бюро и коллекторские агентства, независимо от местонахождения таковых, для конфиденциального использования, в том числе для целей взыскания задолженности».

На вопрос, каким образом данные уходят «партнёрам», в поддержке вновь прямо не ответили и отправили изучать пункт 3.2.1.

Уже через несколько часов Елене написали, что она может не платить по сформированному счёту и «удалить подписку». Девушка так и поступила.

Читайте договор внимательно

Многие банки действительно требуют от клиента согласие на использование персональных данных, когда заключают договор, говорит ИА Регнум юрист Виктория Тарасова. Вопрос в том, как именно они ими распорядятся. Одно можно сказать уверенно: с выгодой для себя.

«Со стороны закона тут не подкопаться. Та же передача третьим лицам не возбраняется, если ранее лицо совершало операции в этом банке. Формально это не разглашение, а передача в рамках договора», — поясняет юрист.

Пункт о передаче данных обычно находится на третьей-четвёртой странице договора, то есть там, куда человек обычно не доходит при чтении. Но даже если вы заметите подозрительный пункт, скорее всего от него нельзя будет отказаться — в банке заявят, что это обязательное условие, сообщила Тарасова.

Комментируя рассылку счетов на оплату ЖКХ, юрист предположила, что такие «услуги» обычно рассчитаны на людей, которые просто не захотят разбираться с банком и предпочтут заплатить. А если клиент начнёт разбираться, ему просто скажут, что он может «отказаться от подписки».

Штраф от «партнёра»

С еще одной банковской проблемой столкнулась Наталья, клиент «Альфа-Банка». Девушка получила СМС: «Нашли новый счёт от ГИБДД на 500 рублей» с предложением оплатить его без комиссии через банк. Наталья действительно ездит за рулём, но на машине мамы.

«Езжу по страховке. Проверила через «Госуслуги», где всё оплачиваю: да, штраф действительно был, но почему «Альфа-Банк» мне о нём сообщает — непонятно, никаких согласий я на это не давала», — рассказала Наталья ИА Регнум.

Связавшись с поддержкой банка, девушка выяснила, что якобы сама создала шаблон для оплаты штрафов ГИБДД. На вопрос, откуда поступает информация о штрафах, в банке ответили: «Через партнёра из ГИС ГМП (Государственной информационной системы платежей), работу которой обеспечивает Федеральное казначейство».

Наталья спросила: где в договоре указан пункт о согласии на передачу подобных данных? В банке ответили, что Наталья сама подписала дополнительное соглашение с партнёром — и отправили ссылку на договор. При этом на документе нет ни подписи девушки, ни печатей банка (договор есть в распоряжении ИА Регнум).

«Я ни с каким партнёром договоров не заключала. И вообще о таком «партнёре» впервые слышу!» — возмущается Наталья.

Банк удалил шаблон, но прояснить ситуацию и выяснить, что же это было, так и не удалось.

Юрист Виктория Тарасова поясняет, что подобное «договоры», без подписей клиентов и печатей банков, не имеют юридической силы и не дают права банку распоряжаться персональными данными клиента.

«Они (банки. — Прим. ред.) не могут передавать данные из ГИС ГМП. Это как если вы пойдёте в ГИБДД и попросите оплатить штрафы вместо условного Иванова Ивана Ивановича», — сказала Тарасова, добавив, что клиенты банка могут обратиться в суд.

Звонки и письма без ответа

В похожую ситуацию попал москвич Глеб. Ему «Альфа-Банк» тоже предложил оплатить штраф, но… по чужому водительскому удостоверению. В техподдержке мужчине сказали, что данные банк получил непосредственно от Госавтоинспекции.

Состоялся диалог:

— Но это же государственная структура, они не могут привязать чужие права к моему имени!

— Обращайтесь для уточнения вопроса в Госавтоинспекцию.

И вновь мужчина якобы сам создал шаблон-подписку для оплаты, при этом все штрафы он всегда оплачивает через «Госуслуги». Как и в других случаях, подписку просто удалили.

Корреспонденты ИА Регнум в течение нескольких дней пытались связаться с пресс-службой «Альфа-Банка», но безуспешно. В техподдержке же отказались предоставить контакты представителя пресс-службы, прислав только общедоступные номера, но по ним невозможно получить дополнительную информацию. Также прислали адрес электронной почты, но на письма никто не ответил.