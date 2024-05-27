Проснувшись утром, москвичка Юлия поняла, что не чувствует запахов. При этом засыпала она с целым букетом традиционных проявлений ОРВИ: кашель, насморк, жар, слабость в мышцах. Накануне девушка читала, что в Россию пришёл новый штамм коронавируса — FLiRT.

Иван Шилов ИА Регнум

Юлия очень надеялась, что на этот раз обойдётся. «Обычным» ковидом она переболела в 2021 году — с осложнениями в виде вирусной пневмонии с поражением 25% легких.

«Кашель был невыносимым, температура под 40. Врач советовал больше двигаться и дышать свежим воздухом, а я с кровати встать не могла! Хорошо, что муж был рядом. Просто чудо, что я его не заразила», — вспоминает девушка.

Тогда она, согласно нормам, просидела три недели на карантине. А потом начался крайне неприятный постковидный синдром — пришлось принимать гормональные препараты.

«Уже после болезни концентрация была на нуле, я не могла ничего запомнить, злилась на себя и окружающих. И почти полгода не было сил — даже после 12 часов сна вставала разбитой», — говорит Юлия.

В общем, болеть ей очень не хотелось. Но врачи неумолимы — FLiRT подтвердился.

На сегодня в России зафиксировано более 200 случаев заражения новым штаммом. По сообщениям Роспотребнадзора, уровень заболеваемости коронавирусом в конце мая вырос примерно на 15%, а число госпитализаций увеличилось на 34,6%. При этом пик болезни ожидается летом 2024 года.

Впрочем, отмечают в Роспотребнадзоре, FLiRT не опаснее предыдущих вариантов вируса, хотя и более заразен — способен лучше преодолевать иммунный барьер человека. Глава ведомства Анна Попова также заявила, что его симптомы похожи на те, что сопровождают кишечную инфекцию. Поэтому важно не путать разные заболевания и обратиться к врачу.

Ковид — пока еще не простуда

Сейчас коронавирусы продолжают мутировать, поэтому постоянно появляются новые штаммы, поясняет ИА Регнум врач-иммунолог Екатерина Репина. При этом отличаются они друг от друга не радикально, более опасными не становятся.

Нынешний рост заболеваемости, считает врач, связан с длинными майскими выходными: люди путешествовали, встречались, общались — вирусы очень любят новые контакты.

В России может быть дальнейший рост числа заболевших, но новой волны, как в разгар пандемии, ждать не стоит, уверена Репина. К тому же процент смертности от ковида постоянно уменьшается.

«Пока мы не можем сравнивать COVID-19 с тем же сезонным ОРВИ — первый еще находится в стадии активного изучения. Возможно, через пару лет, когда вирус перестанет мутировать и наша иммунная система будет его узнавать, мы сможем приравнять его, например, к простуде», — говорит иммунолог.

Беречься от вируса она рекомендует в первую очередь людям, входящим в зону риска — имеющим хронические заболевания, болезни сердца, диабет и т.д. Кроме того, более подвержены заражению коронавирусом и тяжёлому течению болезни люди старше 60 лет.

В любом случае, отмечает врач, не лишним будет надевать маску в общественных местах и дезинфицировать руки.

«Наши врачи готовы к очередному новому штамму, давно выработан определенный протокол действий, помогающий снизить риски для пациентов. Разве что пока еще сложно предсказать, каким у человека будет постковидный синдром — это всегда очень индивидуально», — сообщила собеседница ИА Регнум.

Новый штамм — новая вакцина

В октябре 2023 года директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина «Спутник V» уже не так эффективна против COVID-19. Дело во всё тех же мутациях — вирус меняет формулу, поэтому вакцину нужно адаптировать под новые варианты.

В конце марта 2024 г. Минздрав зарегистрировал новый препарат для борьбы с коронавирусом «МИР 19». В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства заявили, что «МИР 19» уже показал свою эффективность против «Омикрона», субвариантом которого является FLiRT.

Препарат вводится через небулайзер — специальное устройство для проведения ингаляции. Производят лекарство на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Гинцбург отмечает, что, если поступит распоряжение максимально распространить «МИР-19» по российским регионам, это можно оперативно сделать. Но пока распоряжения не было.

Директор Центра считает, что «отмашка» может поступить, если ситуация с ковидом в стране станет критической, — тогда будет принято решение массово вакцинировать население. Сейчас же необходимости в этом нет.