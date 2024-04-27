Для большинства россиян понятие «финансовая пирамида» неразрывно связано с Сергеем Мавроди и его «МММ». Но на место старых антигероев приходят новые — причём с почти аналогичным названием.

Иван Шилов ИА Регнум

В апреле 2024 года в арбитражный суд посыпались десятки исков от продавцов маркетплейса «МаксМаркет». Главное требование — вернуть вложенные в проект деньги.

«МаксМаркет» основал в 2021 году предприниматель Максим Ильин. Он предлагал инвесторам вкладывать деньги и становиться оптовыми партнёрами. По задумке, маркетплейс должен был получать деньги от продавцов, закупать товар крупными партиями, то есть дешевле, и затем продавать его на площадке «МаксМаркета».

Фактически от продавцов требовались только деньги на товар, а затраты на склады, рекламу и прочее брал на себя «ММ».

Кроме того, площадка гарантировала партнёрам продать товар в течение 28 дней, в противном случае можно было вернуть деньги. Специализировался маркетплейс на потребительской электронике.

К середине 2023 года «МаксМаркет» собрал несколько тысяч партнёров, в СМИ появлялись хвалебные статьи о стартапе Ильина.

Выплаты предпринимателям шли исправно, но в декабре 2023 года начались задержки. Тогда Ильин заявил: случился кассовый разрыв, трудности — временные. Но и не гарантировал, что выплаты будут. Деньги партнёров оказались заморожены.

Пострадавшие написали заявления в полицию, а часть «партнёров» решила лично разобраться с обидчиком. В офис они прибыли вместе с силовиками, но Ильин сбежал через окно. В то же время его сотрудники пытались вывезти нереализованный товар — не получилось. Сейчас склады и офис «МаксМаркета» опечатаны, Ильин скрывается.

Обманутые продавцы называют «МаксМаркет» пирамидой. Пострадали около четырёх тысяч россиян, сумма ущерба больше двух миллиардов рублей. 23 апреля возбуждено уголовное дело, Ильина наверняка вскоре объявят в розыск.

Шоколадки вместо денег

В похожей ситуации оказались вкладчики криптобиржи Beribit. 29 марта силовики пришли в офис компании, расположенный в башне «Федерация» в Москва-сити. Обыски прошли в рамках уголовного дела о финансировании террористов, устроивших теракт в «Крокусе».

Представители Beribit позже заявили, что при проверке никаких нарушений не обнаружено. Но уже с начала апреля клиенты биржи начали массово жаловаться, что перестали получать выплаты от компании.

С ночи на 26 апреля разъярённые вкладчики пошли на штурм офиса Beribit. Более 50 человек пытались вернуть деньги, замороженные несколько дней назад. К башне «Федерация» даже пришлось вызывать скорую: некоторым инвесторам, вложившим миллионы в «крипту», стало плохо.

Сумма замороженных активов оценивается в сотни миллионов рублей.

«У меня 4 миллиона, но это не самая большая сумма. У людей по 15–20 млн туда вложено», — говорит один из вкладчиков.

В пятницу, 26 апреля, биржа пообещала вернуть вкладчикам половину замороженной на счету суммы, а остальное — позже, в течение нескольких дней. Некоторым действительно повезло — они успели получить часть денег. Но вскоре что-то снова пошло не так: представители биржи заявили, что выплаты задерживаются из-за аудита, который понадобился в связи со сменой руководства. Позднее появилась другая версия: у компании нашли несоответствия в финансовых отчётах.

Вкладчики же в это не верят и продолжают осаждать офис Beribit. А пока денег нет, кассиры раздали разгневанным людям шоколадки.

Люди сами несут кровные

Криптобиржи могут легально работать в России, но для этого нужно пройти ряд бюрократических процедур: получить необходимые лицензии, попасть в реестр, начать взаимодействие с Центробанком и так далее. Только в этом случае можно существовать в рамках правового поля. При этом у Beribit были все необходимые лицензии, работала биржа легально, но даже это не спасло вкладчиков от проблем.

В любом случае, чтобы не попасться на удочку мошенников, перед вложением денег нужно тщательно проверить документацию компании, прояснить её правовой статус, поскольку с появлением криптобирж и их производных появились огромные возможности для отъёма денег у граждан, говорит ИА Регнум замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

По его словам, зачастую составляются договоры между физическими и юридическими лицами, предоставляющими финансовые услуги. Причём составляются так, чтобы нельзя было привлечь за незаконные финансовые операции. Подобные схемы, как правило, живут около месяца — затем мошенники исчезают. Но случается, что истории затягиваются и на несколько лет: всё зависит от того, сколько участников успевает привлечь очередная «компания».

«Естественно, никакой официальной биржей это чаще всего не является. С точки зрения законодательства биржа должна иметь определённый статус, должна быть внесена в реестр», — отмечает эксперт.

Как правило, в начале «работы» создаётся красивый сайт, придумывается увлекательная легенда, для рекламы приглашают известные лица. Организаторам остаётся только ждать доверчивых граждан, которые сами принесут и отдадут деньги. Разумеется, людям обещают очень «сладкие» процентные ставки и шикарные условия.

«Я знаю истории, когда подобные биржи за 2-3 недели собирали 20 миллионов долларов в Москве — и закрывались. Организаторы улетали на острова, история на этом заканчивалась», — сообщил Девяткин.

Искоренить же подобное мошенничество крайне сложно, признаёт эксперт.

«Даже если запретить на законодательном уровне, всё равно в том же «Даркнете», в теневом поле, будут всплывать новые предложения. И обязательно найдутся люди, которые поверят, что сегодня принесёшь свой миллион, а через неделю получишь десять», — заявил юрист.