Крымчанин Егор в 2014 году решил открыть на полуострове собственную винодельню. Нашёл территорию с готовыми виноградниками — их владелец как раз быстро всё распродавал и уезжал из России.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый продукт у нового хозяина винодельня выпустила в 2017 году. Сначала, вспоминает мужчина в беседе с ИА Регнум, делали только для своей семьи, потом для друзей. Были хорошие отзывы и новые заказы. Получили фермерскую лицензию, после чего начали производить продукт и на продажу.

Дело пошло. В конце 2019 года бизнес расширился — купили землю, высадили новые сорта винограда, построили новое здание винодельни, попросторнее. Но тут пришла пандемия, продажи упали. Спасла доставка.

«Наняли курьера, который развозил вино по домам. Он должен был довести бутылки в целости и проверить документы у заказчика — исполнилось ли ему 18. Опыт оказался полезным, помог нам пережить самоизоляцию», — вспоминает владелец винодельни.

Ещё одним удачным опытом стало прохождение 2022 года: с рынка ушли многие сильные зарубежные конкуренты, а россияне в целом стали чаще выбирать отечественного производителя, рассказывает Егор. К тому же его компании удалось выйти на «дружественный рынок» — начать экспорт вина в Китай.

«Слышал, у нас собираются повысить ввозные пошлины. Это хорошо, меньше конкуренции для наших виноделов»,— говорит мужчина.

«Не атакующая мера, а контрмера»

В начале апреля экс-вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что российское правительство рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) установить ввозную пошлину для вин из стран НАТО в 200%.

Исполнительный директор АВВР Алексей Плотников тогда сообщил, что их предложение — ответ на действия западных стран, а в целом это «не атакующая наша мера, а контрмера». По его словам, из-за санкций западные виноделы решили прекратить действующие и оплаченные договоры на поставку оборудования, а также средств защиты растений.

Российский бизнес из-за этого оказался парализован.

«То есть нас сначала просто жёстко кинули, а теперь призывают — давайте по-рыночному», — сказал Плотников.

Уже в конце мая стало известно, что повышение ввозных пошлин обсуждают российские ведомства.

«Соотношение недружественных стран ко всем иным по объёмам ввоза вина составляет 64%. 68% — это доля выручки, 64% — это, по сути, весовой натуральный объём. Сейчас на подкомиссии обсуждается вопрос повышения таможенных пошлин», — заявил начальник ГУ Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

Больше отечественного продукта

Сегодня Россия занимает 5-е место по объёму импорта вина в мире. В 2023 году 30% всего ввезённого продукта прибыло из Италии, 17% из Грузии, 13% из Испании, 8% из Франции и 6% из Португалии.

При этом импорт вин в страну значительно снизился во втором полугодии 2023 года. В частности, в четвёртом квартале года импорт уменьшился на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Основная причина — в августе до 20% были повышены пошлины на ввоз из ряда стран.

В ноябре прошлого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявлял, что доля российских игристых вин в торговых сетях страны составляет 68% от общего объема, тихих — около 52%.

Что касается нынешнего года, с января по март винодельческие предприятия России показали значительный рост производства — на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня 7,125 миллиона декалитров за три месяца, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Игристых вин (шампанских) произвели 3,248 миллиона декалитров, что на 42,7% больше, а ликёрных — 379,5 тысячи декалитров, на 36,4% больше.

Без конкуренции виноделы расслабятся

Российское виноделие не может развиваться без интеграции в виноделие мировое, уверен сомелье, владелец крымской винодельни UPPA Winery Павел Швец. В беседе с ИА Регнум он рассказал, что 15 лет работал в Финляндии, занимался импортом вина в Россию из Европы, изучает и любит вино.

Швец уверен, что только конкурентная среда позволит находить приёмы и агротехники, способные помочь российским виноделам найти свою нишу на рынке.

«Если же мы будем развиваться исключительно внутри страны, боюсь, серьёзного роста и движения не будет. С другой стороны, конечно, мне как производителю вина хорошо, когда государство так (повышая ввозные пошлины) помогает бороться с конкурентами. Хоть это и грубый метод, но он поможет многим российским виноделам стать рентабельными», — отмечает сомелье.

По словам Швеца, сложилась ситуация, при которой российское правительство много лет инвестирует миллиарды рублей в поддержку отечественных виноделов. Расширяются старые и высаживаются новые виноградники, растёт количество предприятий отрасли.

«Но вот виноградники созданы, вино сделано. Владельцы компаний приходят к государству и говорят: что-то не продаётся вино. А государство, чтобы защитить вложенные в виноградники деньги, вынуждено обеспечивать спрос этим виноделам», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Но и тут возникает проблема: когда нет мощной конкуренции, бизнесмены расслабляются. Если же на рынке приходится бороться, виноделы тратят больше денег на современное оборудование, привлекают лучших специалистов, дольше выдерживают вино — то есть делают продукт максимально качественным.

«Увы, многие российские производители пришли в эту сферу не от большой любви к вину, а из желания побольше заработать», — признаёт сомелье. И опасается, что если конкуренты устранены — значит, многие будут работать не на качество, а на количество.