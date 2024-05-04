В начале мая простой бетонщик из Брянской области по имени Евгений проснулся знаменитым. Впрочем, сам он этого не почувствовал, поскольку прославился в соцсетях и Telegram-каналах, куда заходит нечасто. При этом Евгений вошёл в тройку «самых красивых мужчин мира» и заочно получил роль нового Джеймса Бонда.

Иван Шилов ИА Регнум

Звездой и героем мемов бетонщика из Брянской области сделал пост в соцсети X (ранее называвшейся Twitter) пользовательницы с ником Арошка. Она написала: «Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что…»

Также девушка приложила фотографию мужчины с подписью «Евгений, 42». Что именно не устроило Арошку во внешности незнакомца, она не уточнила.

Твит молниеносно набрал сотни тысяч просмотров, а за Евгения вступился весь русскоязычный Интернет. Фотографию многие действительно признали неудачной: голова не в центре кадра, не лучшее освещение. Но это не помешало мужчине обзавестись целой армией поклонников.

Сочетание «Евгений, 42» стало мемом. Сначала его иронично использовали парни, выкладывавшие свои селфи в похожем стиле. Следом подключились мужчины 40+, показывающие, что они ещё «очень даже ничего». К фото обязательно прилагалось описание в духе «Виталик, 45».

Пользователи сделали шаблон из снимка мужчины, благодаря чему он «попал на обложки» Times, Esquire и других известных журналов.

Соцсети

Разумеется, не обошлось без нейросетей. Энтузиасты бросились улучшать качество фото, обрабатывать его в разных стилях. Появились варианты, как мог бы выглядеть Евгений, если бы родился женщиной. Попутно по сети разошёлся «рейтинг» трёх самых красивых мужчин мира, куда вместе с Евгением вошли Мадс Миккельсен и Джуд Лоу. Бетонщика также назвали новым Джоном Хэммом, только из российской глубинки.

Кроме того, в комментариях к посту его начали приглашать на бесплатные фотосессии, где он сможет «раскрыть свою красоту», желали мужчине найти вторую половинку, которая оценит его по достоинству.

Множество лайков собрали записи с основной мыслью, что Евгений — нормальный российский мужик, ищущий свою любовь.

«Обычный мужик, без фильтров и суперспособностей по селфи в идеальном ракурсе, который просто ищет спутницу, не догадываясь о том, что его будут осуждать всем Интернетом. Девочки, запомните: Евгений 42 года — свайп вправо. Удачи тебе в поисках, бро», — написал пользователь Русский императив.

Соцсети

А человек под ником Дантес уверен, что девушка просто хотела поднять собственную самооценку за счёт мужчины. Но не вышло.

Если Евгения в Сети поддержали, то выложившей его фото Арошке прилично досталось. Её обвиняют в дискриминации по внешности и в высокомерии.

Некоторые пользователи не упустили шанса пройтись по самой Арошке. На страницах в соцсетях нашли фото девушки, раскритиковали её внешность и фигуру. Вскоре она закрыла свой аккаунт в X, а затем и вовсе его удалила.

Корреспонденту ИА Регнум удалось поговорить с девушкой. Её зовут Ирина, ей 33 года. Живёт в Москве, работает дизайнером. Сообщается, что она входит в команду Артемия Лебедева, якобы принимала участие в работе над сайтом Конституции РФ, порталом нацпроектов РФ и логотипом медцентра «Коммунарка».

Соцсети

В разговоре с ИА Регнум Ирина пожаловалась, что после поста её начали травить в Сети.

«Мне написали много людей. 95% — травля и оскорбления. Два дня я читаю угрозы в личные сообщения, оскорбления меня и моего ребёнка. Вчера вечером я начала понимать, что чувствуют те, кто, начитавшись такого, *** (кончают с собой. — Прим. ред.)», — сказала девушка.

По её словам, в приложении для знакомств она зарегистрировалась не для поиска партнёра, а с целью «изучения бизнес-продукта». Оскорбить Евгения, утверждает Ирина, она не хотела, а лишь намеревалась показать, насколько важно научиться «показывать себя с продаваемой стороны».

«Но за меня додумали и допридумали то, чего не было. Я и не предполагала [писать] плохое о нем. Это «Твиттер», всё додумали», — говорит дизайнер.

Соцсети

Она призналась, что следит за растущей популярностью мужчины, предложила ему воспользоваться поступающими предложениями и пожелала всего хорошего.

Сам Евгений, как оказалось, всё-таки не «42» — на самом деле ему 50 лет. У мужчины есть брат-близнец. В разговоре с журналистами Евгений сообщил, что до их звонка не был в курсе своей внезапной популярности, и добавил, что шумиха в соцсетях ему безразлична.