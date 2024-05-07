Жительница Иркутска Екатерина Родионова возвращалась в родной город из отпуска 5 мая. Летела из Таиланда. Посмотрела в иллюминатор — и не поверила глазам: Иркутск встречал клубами чёрного дыма.

Иван Шилов ИА Регнум

Испугалась женщина сильно. Дома — мама-пенсионерка, любимая собака. А вдруг всё сгорело?! К счастью, обошлось, рассказала Родионова ИА Регнум: «большой огонь» еще далеко. Но и успокаиваться рано.

Начавшееся в конце марта потепление принесло в Россию не только весеннюю погоду, но и разливы рек. В 25 регионах подтопило дома, дороги и мосты. Сильнее других пострадали Оренбургская, Курганская и Тюменская области.

В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на Ириклинском водохранилище, город буквально затопило. Только к концу месяца правительство области сообщило, что от воды освободились 1158 жилых домов и 1249 приусадебных участков. Губернатор региона Денис Паслер пообещал, что все разрушенные паводком объекты в области восстановят.

В Курганской области по состоянию на 2 мая до сих пор были затоплены 648 домов. Губернатор области Вадим Шумков заявил, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 до 9 миллиардов рублей.

Опасная ситуация сохраняется в Тюменской области. 5 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до отметки 1234 сантиметра, при этом критическим считается уровень 960 сантиметров. Под угрозой затопления 22 населённых пункта, в которых живут больше 2,5 тысячи человек.

Пока же эти регионы продолжают бороться с паводком, в Иркутскую область пришли пожары.

«Пожар верховой — самый сложный»

Начались они в лесных массивах. Горят дома в Братске и Вихоревке: расстояние между населёнными пунктами — 45 километров, но беда оказалась общей. Сейчас в области зарегистрировано пять крупных очагов пожаров.

В Братске горят дачные садовые товарищества на окраине города.

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«Я отвёз людей, у них дом горит. А дальше не поехал, там лес и вообще всё горит», — говорит в одном из роликов местный житель.

В Иркутской области сухо, давно не было дождей, порывистый ветер. Погода позволяет огню быстро поедать высохшие деревья, траву и двигаться дальше.

«Пожару присвоен повышенный уровень сложности», — отметили в иркутском МЧС.

Опаснее всего сейчас в Вихоревке, заявил глава Братского района Александр Дубровин. Выгорел склад с древесиной площадью 600 «квадратов», огонь подбирается к многоэтажкам. Дороги в Вихоревку затянуло густым дымом, пылает частный сектор. Власти эвакуируют местное население: людей вывозят на автобусах, кто может — уезжает на своих машинах.

«Остановить огонь очень трудно, пожар верховой — самый сложный в тушении и самый опасный», — сообщил Дубровин.

Он призвал дачников «не отказываться от предложения эвакуироваться», не оставаться в опасной зоне. В областной прокуратуре взяли под контроль выяснение причины возгораний.

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Уже вечером 6 мая Дубровин сообщил, что при пожаре в садоводческих товариществах погибли двое мужчин, ещё одна пострадавшая находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

На борьбу со стихией бросили более 40 человек пожарных и 20 единиц техники. Используют в том числе бульдозеры, прибыл пожарный поезд. Помогают и добровольцы. Если что-то мешает проезду техники — убирают. Горожане попросили перекрыть трассу, чтобы пожарные расчёты могли быстрее добраться до места возгораний.

«Всё в чёрном дыму, дышать нечем»

Роман Бабаев — дальнобойщик. Мужчина возвращался из рейса буквально через огненный туннель.

«Пожары сейчас — по всей Иркутской области. Горит Зимиский район за селом Кутулик — там горит лес. А в Куйтунском районе пылают поля», — сообщил ИА Регнум мужчина.

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До Братска пламя еще не добралось, но горит окраина города. При этом, когда в одном месте пожар удаётся локализовать, вспыхивает где-то ещё.

Житель Братска Геннадий считает, что причина пожаров — весенний пал травы.

«Его проводят сотрудники специальных учреждений. Должны проводить подконтрольно, но иногда пал выходит из-под контроля, в итоге ищут виноватых. А люди страдают, когда огонь доходит до жилья», — рассказал мужчина ИА Регнум свою версию.

По его словам, многие местные бросились помогать тушить огонь. Все понимают, что чем раньше пожар остановят, тем больше шансов сохранить собственные дома.

В Вихоревке развернули пункт временного размещения для пострадавших — он работает на базе городской больницы. В ПВР едут пострадавшие из Вихоревки и Братска. Медикаментов и расходников хватает. На месте дежурят хирург, реаниматолог, медсёстры и лаборанты.

Неравнодушные горожане несут всё, что может пригодиться: еду, воду, одежду. Предлагают помочь восстановить сгоревшие документы. А один из местных отелей бесплатно заселяет местных, потерявших жильё.

«Решили заехать в Вихоревку. Думали, может, вывезти кого-то надо, но все, кто хотел, уже уехали. Находиться там жутко — всё в черном дыму, дышать нечем», — рассказала ИА Регнум местная жительница, попросившая не называть имени. В пункт временного размещения она привезла детскую одежду.

Губернатор Кобзев заявил, что пострадавшим от стихии окажут материальную поддержку. Создана специальная комиссия, она будет определять размер помощи в каждом конкретном случае. Глава региона также сообщил, что следователи нашли человека, который несколько дней назад сжигал траву у себя на участке. Сейчас с ним работают дознаватели.

В целом очевидно, что до разрешения ситуации еще далеко.

«В связи с ураганным ветром вводим на территории города Братска особый противопожарный режим со всем набором мероприятий, который предусмотрен в таких случаях», — сообщил глава района Дубровин. Прогнозы синоптиков же не радуют: ветер в области будет усиливаться, осадков не ожидается.

Огонь может пойти дальше.