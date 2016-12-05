Алла Бронь
Автор
Экономист, публицист, окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Работал юрисконсультом Белгосстраха, затем сторожем в средней школе (Брест).
Последние публикации
Необандеровцы Украины и неонацисты «Советской Белоруссии»: близнецы-братья
Некоторые представители официальных СМИ Беларуси часто в ответ на обвинения в том, что они ничем не отличаются в плане проталкивания на своих страницах элементов русофобии, отвечают, что, мол, это все наветы, не приводя в пример никакой конкретики. Однако как только переходишь к рассмотрению...
5 декабря 2016
Что происходит в Белоруссии? Объясняю на пальцах
Моя статья «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта» вызвала бурную реакцию в российском и белорусском секторах интернета. Что интересно: на тезис, выведенный в заголовок, почти никто из белорусских критиков одинаково из власти и из оппозиции внимания не обратил...
1 ноября 2016
Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта
Белорусские русофобы, допущенные государством до высоких должностей, не зря едят свою кашу. С началом нового учебного года они придумали новый способ засорения мозгов подрастающему поколению белорусским диалектом русского языка. Поскольку люди упорно отказываются отдавать детей в белорусскоязычные...
25 октября 2016
Киев дважды унизил Беларусь. Отмолчится ли официальный Минск?
Когда в 2014 году в результате многомесячной операции западных спецслужб при полном попустительстве президента Украины Виктора Януковича и силовиков, киевская толпа, постоянно накачиваемая боевыми наркотиками, таки сбросила легитимного президента страны, и к власти пришли необандеровцы, официальный...
22 октября 2016
Беларусь олигархическая: где лежат 30 долларов Владимира Макея
На недавней встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз повторил избитую, но давно уже ложную мантру о том, что олигархи в России делают что хотят, в том числе мешают поставкам белорусской...
27 сентября 2016
К какой «гибридной войне» и с кем готовятся в Белоруссии
В последние месяцы в Белоруссии вошёл в моду новый политический термин: «гибридная война». И сразу же власть и её картонная «оппозиция» начали к этой самой войне готовиться. Естественно, в пределах своего понимания. А с пониманием, как выяснилось, есть проблемы, хотя именно это и делает многие вещи...
19 сентября 2016
Главный итог выборов в Беларуси
Вот и «отшумела» парламентская кампания в Беларуси. Отшумела в один тур. Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Граждане проявили удивительную самоотверженность, понимание целей государственной политики и желание облегчить работу избирательным...
13 сентября 2016
После выборов белорусов ждет сюрприз
11 сентября в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей Национального собрания. Это такой, типа, парламент. Как всегда, в таких случаях власть старается не допустить никаких событий, способных повысить нервозность в обществе. Карающе-контролирующим органам предписано снизить свою активность...
3 сентября 2016
«Фабрика мозга» готовит Белоруссию к войне против России
В белорусском секторе интернета появился некий «доклад» какого-то «аналитического центра», предлагающий ни много ни мало стратегические выводы и рекомендации о положении Белоруссии в условиях противостояния России с НАТО. Кому адресуются «стратегические выводы и рекомендации» — непонятно. Поскольку...
25 августа 2016
Лукашенко выбрал себе «альтернативу»
В приснопамятный день 11 сентября пройдут выборы в Национальное собрание Республики Беларусь — так называется белорусский парламент. Сонное царство гарантированного «одобрямса» любых задумок исполнительной власти. Просмотр заседаний белорусского парламента можно рекомендовать в качестве средства от...
19 июля 2016
Минск: курултай буржуа в пролетарской стране
В Минске закончилось пятое Всебелорусское народное собрание. Государственная пресса, как обычно, полна бравурных реляций о великих успехах и исторических предначертаниях на будущее. Недоброжелатели утверждают, что всё это ни о чём, и вообще, зря потраченные деньги налогоплательщиков. Поговаривали...
28 июня 2016
Крым: Нервная ложь официального Минска
Уже говорено не раз — «Все тайное рано или поздно становится явным». Также давно известно, что можно обманывать всех некоторое время, но нельзя обманывать всех всегда. Но, как показывает практика — желающих наступить на собственные грабли трагический опыт Милошевича, Хусейна, Каддафи, Януковича...
1 июня 2016
Секрет Полишинеля: белорусская оппозиция на службе у Лукашенко
Откровения бывшего активиста кампании «Говори правду» Ярослава Берниковича, который был координатором по сбору подписей в Минске во время президентских выборов 2015 года за кандидата Татьяну Короткевич, которая якобы шла от «оппозиции», о том, что она не набрала необходимых 100 тысяч подписей для...
20 мая 2016
С кем собрался воевать Лукашенко?
В своём послании народу Белоруссии и парламенту 21 апреля президент Лукашенко заявил, что «нам приходится наращивать свой оборонный потенциал, чтобы не оказаться беззащитным объектом локального военного конфликта». «В случае исчерпания мер невоенного характера, мы готовы к применению военной силы...
25 апреля 2016
Белорусский «рыночный социализм». Что дальше?
14 апреля в Белоруссии вступили в действие новые таможенные правила, значительно ограничивающие ввоз в республику товаров для личного пользования. С ввозом товаров для продажи уже давно всё очень тяжело. Теперь и для личного пользования можно ввезти не более чем на 300 евро (и не более 20 кг) в три...
16 апреля 2016
Методика «мягкой» белорусизации зашла в тупик
7 апреля, выступая перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗа), Александр Лукашенко сказал, как обычно, когда он выступает не по бумажке, много чего интересного. Например: «Вы уже, наверное, заметили, что даже наши братья — как вы любите говорить, братки — нас уже выталкивают из России…...
8 апреля 2016
День единения Беларуси и России стал последним
Буквально накануне празднования Дня единения народов Беларуси и России стало известно о том, что Россия приняла решение о переносе производства шасси для комплексов С-400 с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на Брянский автомобильный завод. И это весьма показательный факт, который говорит о...
5 апреля 2016
Польша нуждается в «пушечном мясе» для своего империализма: кто первый?
На прошлой неделе Белоруссию посетил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По поводу его визита в прессе ничего конкретного не пишут. Одни догадки. Действительно, непонятно, зачем он приезжал. Стороны высказались о том, что они за расширение и углубление всего хорошего в пику всему...
29 марта 2016
Вперед к минскому Майдану: 20 млн долларов для отца белорусской демократии
В Белоруссии опять начались громкие аресты бизнесменов. Это у нас сегодня тема номер один. Арестованы владелец группы компаний «Трайпл» Юрий Чиж и «Серволюкс» Евгений Баскин. Оба входят в десятку первых псевдоолигархов постсоветской республики и считаются особо приближёнными к телу «всенародного»...
17 марта 2016
Кого ещё ждёт холодная гаагская койка Милошевича?
Все уже давно забыли о том, что пару недель назад в Белоруссии были выборы президента, и Александр Лукашенко одержал на них очередную «элегантную победу». Обыденные события обычно не запоминаются. А тут — напомнили. Инаугурация состоялась. Очередная. На инаугурации новоизбранный президент произнёс...
10 ноября 2015