



Модест Колеров ИА REGNUM Верна ли Белоруссия подвигу защитников Брестской крепости?

Некоторые представители официальных СМИ Беларуси часто в ответ на обвинения в том, что они ничем не отличаются в плане проталкивания на своих страницах элементов русофобии, отвечают, что, мол, это все наветы, не приводя в пример никакой конкретики. Однако как только переходишь к рассмотрению конкретных публикаций, такая фактура очень быстро появляется. Более того. Сравнение этих аргументов с теми аргументами, что используют представители необандеровской хунты на Украине в отношении русских, показывает их полную тождественность. Такая ситуация, несомненно, не может не ставить целый ряд вопросов о том идеологическом ядре, которое исповедуется официальным Минском.

Например. Широкую известность по всей Украине и за её пределами получил министр культуры Украины Евгений Нищук после того, как 22 ноября в эфире ток-шоу одного из телеканалов высказался на «научную» тему. Из его слов можно было понять, что значительная часть населения восточных областей Украины является генетически неполноценной, поскольку в советские времена туда централизованно завозили население из Великороссии. «Ситуация, сложившаяся на Востоке и Юге — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные регионы» — отметил министр «культуры» на канале, принадлежащем зятю Кучмы Пинчуку.

Это заявление вызвало скандал. Даже сами издания необандеровской хунты прокомментировали высказывания Нищука следующим образом: «Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что население Юго-Востока Украины из-за «недостаточной генетической чистоты» не может воспринимать украинскую культуру». Отметим эту формулировку — «недостаточной генетической чистоты». Если кто-то будет говорить, что тут нет геббельсовщины, пропаганды расовой неполноценности русских, зоологической русофобии, как говорится, флаг в руки. Но на деле это — обыкновенный нацизм.

В результате по факту данного высказывания в телеэфире даже в нынешней необандеровской Украине в Верховную Раду был внесен проект постановления об отставке Нищука с поста министра культуры за слова о расовой неполноценности жителей Юго-Востока страны. Заявление Нищука вызвало вал комментариев в сети, например: «Я украинка с Донбасса. Мне трижды плевать, кто такой Нищук, как и на то, что он думает о «генетике жителей городов юго-востока Украины». Я очень сомневаюсь, что этот человек может иметь хоть какое-то отношение к «культуре» после таких заявлений»

Даже радикальные необандеровцы сочли это перебором и обвинили его в том, что он оскорбил миллионы граждан. В результате, Нищук вынужден был извиниться. Подчеркнем — даже в нынешней Украине, захваченной в результате государственного переворота необандеровцами, — Нищук вынужден был извиниться.

Этой ситуации уделили большое внимание и российские СМИ. В частности, Первый канал отметил: «Оказывается, во всем виноваты гены. Министр культуры Украины Евгений Нищук нашел объяснение, почему на Юго-Востоке страны так плохо поддаются влиянию той самой украинской культуры — потому что неполноценные».

Возникшую ситуацию отметили не только российские СМИ, но и российский МИД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «ведь опять никто из западных коллег не увидит в этих словах ничего особенного. Они, скорее всего, вообще их не увидят. Как трепетны они на словах к правам человека. Как холодны они, когда речь заходит о политически неудобных регионах. О каком выполнении Киевом минских соглашений может идти речь, если Донбасс рассматривается Правительством Украины как иная «культурно-генетическая» категория людей, сознание которых, с точки зрения министра культуры этого государства, поддаётся корректировке».

То, что великороссы, в отличие от «истинных арийцев» Украины, «генетически неполноценные», — нынче на Украине аксиома. Это и произносить не надо. Но в данном случае оскорбляли не «москалей». Оскорбительное сравнение с «москалями» было адресовано людям, всё ещё формально являющимся гражданами «государства» Украина, и поэтому многие были крайне возмущены словами министра. Но это всё понятно. Это происходит на Украине, которая уже не первый год ведёт упорную войну с собственными химерами бессознательного, вылезшими из больной русофобской психики потомков полицаев и бандеровцев. А мы поговорим об аналогичных генетических исследованиях в Белоруссии, политический режим которой в России всё ещё считается «братским».

В Белоруссии национально-генетические изыскания были проведены ещё раньше Нищука — более полугода назад, а именно 24 февраля 2016 года. И выступил с «открытием» не какой-нибудь третьесортный актёр, переквалифицировавшийся в бюрократа, а самый что ни на есть настоящий доктор медицинских наук — руководитель Республиканского центра гематологии и пересадки костного мозга, главный гематолог Минздрава Беларуси, Усс Анатолий Леонидович. И выступил не где-нибудь, а в официальном видеоблоге главной белорусской газеты — «Советская Белоруссия», учредителем которой выступает администрация президента республики.

Что же сказал «доктор»? На 18-й минуте пространного и скучного интервью он сообщил, что «по своему фенотипу белорусы, по понятным причинам, наиболее близки к немцам и полякам». Интересно — «по понятным причинам» — это по каким? — Как на Украине? Ключевое высказывание было произнесено в том смысле, что белорусам наилучшим образом подходит костный мозг от польских и немецких доноров, чем от русских. «Советская Белоруссия» даже справочку привела, что такое фенотип: «Фенотип — совокупность внешних и внутренних признаков организма, приобретенных в результате онтогенеза (индивидуального развития). Факторы, от которых зависит фенотипическое разнообразие, генетическая программа (генотип), условия среды и частота случайных изменений (мутации), обобщены в следующей зависимости: генотип + внешняя среда + случайные изменения → фенотип».

После этих слов ведущий передачи Александр Терещенко, излучая щенячий восторг, выпучив глаза и аж подпрыгивая на кресле, чётко повторил слова светила медицины, чтобы никто, не дай бог, не пропустил «главного»: «Да, можно какие-то национальные приоритеты расставлять, можно бить себя в грудь — кто ты, но вот так вот генетика подтверждает, что ближе к нам соседи в Польше, и, опять-таки, немцы. Где немцы, где мы, но мы опять-таки по генотипу ближе, и это надо учитывать. Особенно тем, кто радеет за развитие отношений… это очень важно».

Совершенно очевидно, что всё интервью делалось под эти слова. Чтобы никто не подумал что это мои домыслы, заголовок публикации видеоблога на сайте выглядит так: «Белорусам по фенотипу наиболее близки немцы и поляки». И не говорите после этого, что кого-то там интересуют проблемы людей, нуждающихся в пересадке костного мозга, о которых, якобы, шёл разговор.

К сожалению, шумного успеха, подобного бенефису украинского артиста в роли «министра культуры», не случилось. Научная передача набрала всего 684 просмотра и два комментария на Ютубе. Тем не менее, белорусская русофобская оппозиция каким-то непостижимым образом прознала об этом высказывании, и поместила ссылку на него в свою Википедию, откуда члены секты «свядомитов» растаскивают её по своим русофобским сайтам. Благо, что ключевые слова находятся прямо в заголовке, и длинную скучную видеозапись можно вообще не включать. Но сайты русофобов читают только они же сами, поэтому широкого общественного резонанса опять не получилось.

Итак — какие такие «понятные причины» — светило медицины не пояснило. Но все и так догадываются. Сказано было достаточно. Старая русофобская песня о генетической разнице между русскими и белорусами, которые, якобы, «чистые» европейцы. Современные наследники докторов Геббельса и Менгеле это прямо пока не произносят, но всем всё ясно. По «понятным причинам». Измышления белорусского светила медицины опровергаются простой логикой, для этого не надо знать ничего о костном мозге.

Достаточно знать, что Белоруссия непрерывно находится в теснейшем контакте с Великороссией и более 200 последних лет входила в состав общерусского государства, — сначала Российской Империи, потом СССР. По белорусской земле прошли все войны, которые устраивали нам «наши западные партнёры». Бурные события ХХ века перемешали население так, как никогда раньше. Если предположить, что были когда-то какие-то особые «генетические» белорусы, то сейчас их просто не может быть. Определять по «пятой графе» кто белорус, а кто великоросс, — дело безнадёжное. Зачастую люди сами не знают, кем по национальности считали себя их недавние предки.

Говорить о генетической разнице между белорусами и великороссами можно было бы только в том случае, если бы между Оршей и Смоленском находились Гималаи, или океан, или Великая китайская стена, и правители строго следили бы за тем, чтобы ни одна мышь не проскочила. Но поскольку ничего такого нет, поздравляем вас соврамши, господа русофобы. По сути, игры белорусского государственного агитпропа ничем не отличаются от тех, которые ведет против России и русских как необандеровская хунта на Украине, так и прозападная оппозиция (включая прессу) внутри республики.

Напомню, что газета «Народная воля» 9 ноября (кстати, в этот же день 9 ноября 1938 года прошли еврейские погромы в Германии, так называемая «Хрустальная ночь», которая знаменует собой начало «окончательного решения» нацистами еврейского вопроса и Холокоста) опубликовала пасквиль «Бурляевщина», в котором содержатся следующая оценка русских: «Один бывший могилевчанин, который сейчас живет в Монреале, как-то попросил своих русскоязычных знакомых назвать несколько характерных привычек русских людей, не затрагивая такие очевидные, как пить, красть, не улыбаться, делать на авось, любить тиранов и свое рабство. Кто такие русские? — Это привычка сорить деньгами, гордость по поводу своей русскости, отсутствие критического мышления, привычка сморкаться в два пальца, вытирать пальцы о стену» — цитируется по телеверсии передачи государственного официоза «Клуб редакторов», поскольку на сайте самой «Народной воли» данный текст обнаружить не удалось. По «понятным причинам».

Как мы видим, государственная и оппозиционная пресса Беларуси играют в одну игру. Только если оппозиция играет нарочито грязно, то властные СМИ — с использованием «научного подхода», чтобы и придраться как бы ни к чему было. Вот и вся разница. Но суть-то одна — русофобия в мягком или радикальном виде.

Соответственно, совершенно не случайно в России возникает логичный вопрос — либо администрация президента республики придерживается таких же взглядов, как и необандеровская хунта, если позволяет «Советской Белоруссии» озвучивать подобного рода выводы, либо некоторые не в меру ретивые редакторы, используя свой статус, втихаря раздувают межнациональную рознь, пользуясь тем, что в Москве сейчас заняты более важными проблемами.

Но если администрация президента Лукашенко до какого-то момента могла говорить, что она не в курсе, то теперь этот аргумент в разговорах со своими российскими визави отпадает — слишком много примеров поддержки тех, кто борется с Русским миром в республике, чтобы можно было говорить о случайности. И Министерство информации республики почему-то предпочитает бороться с ветряными мельницами в России, а не с гигантскими неонацистскими тараканами в собственном доме.

Поэтому речь идет, несомненно, о тенденции. И ответ на эти тенденции, несомненно, хотелось бы получить не в виде слов, а в виде конкретных решений. Иначе как-то смешно начинают выглядеть лозунги и о том, что Беларусь незаслуженно обижают в российских СМИ, и о том, что надо продолжать дотировать республику, так как, мол, гнили в одних окопах. С прибалтами тоже гнили, но так как они проводят русофобскую политику, то нефть, как и все остальное, приходится забирать. И это логично — зачем кормить врагов? Не хотелось бы, чтобы и Белоруссия пошла по пути русофобов из Прибалтики и с Украины.