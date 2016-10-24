



Tovel Карта языковой переписи городского населения Белоруссии. 2009

Белорусские русофобы, допущенные государством до высоких должностей, не зря едят свою кашу. С началом нового учебного года они придумали новый способ засорения мозгов подрастающему поколению белорусским диалектом русского языка. Поскольку люди упорно отказываются отдавать детей в белорусскоязычные классы, а о перспективах белорусскоязычных вузов даже подумать страшно, решили начать с детских садов. Но не очень резко. Пока что только по четвергам. Теперь вместо «рыбного дня» в четверг будет день белорусского языка. Таким образом, белорусское государство рассчитывает постепенно преодолеть ирредентистские настроения белорусов, абсолютное большинство которых желает воссоединения со своей большой Родиной — Россией.

Если кто не знает, на белорусском языке в Белоруссии говорят только дикторы радио и телевидения, преподаватели белорусского языка и русофобская оппозиция. Причём первые две категории — только на работе, а третья — только на людях. Когда «москали» не слышат, говорят по-русски. В некоторых регионах Белоруссии на селе существуют особые белорусские говоры, которые русофобы считают языком. Но белорусские говоры различны от региона к региону, и на отдельный язык никак не тянут. По лексическому составу белорусские говоры не имеют никакого отношения к переполненному полонизмами литературному белорусскому языку, который был создан в 1920—1930-е годы под руководством троцкистов, позднее вычищенных Сталиным из власти.

Сама идея отдельной белорусской нации появилась в конце XIX века, когда полякам пообещали восстановление государственности, и они, мысленно изображая Польшу «от моря до моря», думали о том, как превратить в поляков население русских земель, которые они предполагали захватить. Было решено повторить опыт церковной унии, только на этот раз уже в культурно-языковой сфере. Униатство было переходной формой для постепенного перевода сопротивляющегося окатоличиванию русского населения под власть Ватикана. Своего рода «шлюзовой камерой» для перевода православных в католиков. Поскольку к концу XIX века религии потеряли своё значение, теперь ставка была сделана на национальный аспект. Были подобраны кадры из польской интеллигенции, увлечённые модным в те годы «народничеством», и в их среду была внедрена идея «новой нации».

Правда, как и с униатством, дело не заладилось. До революции идея новой нации получила распространение только в узких кругах русофобствующей интеллигенции. После польско-советской войны Западная Белоруссия и Западная Украина попали в состав восстановленной Польши. После чего паны решили, что это навечно, и отбросили «белорусскую» идею, как использованную салфетку. Зачем она нужна, если «крэсы усходни» (восточные земли) уже у нас в кармане? Из белорусов и украинцев, как и раньше, начали тупо делать поляков. С тем же нулевым результатом.

С другой стороны границы, в восточных частях Белоруссии и Украины, апологеты новых «наций» нашли покровительство у троцкистов, которые хотели расчленить и уничтожить русский народ, как слишком «консервативный». Тогда, под разговоры о пролетарском интернационализме, и удалось заложить основы той катастрофы, которая сейчас происходит на Украине, и к которой готовится Белоруссия. Воспользовавшись фактом сотрудничества «белорусизаторов» с фашистами во время войны, получивший к тому времени всю полноту власти Сталин разгромил их, и остановил белорусизацию. Но после развала СССР недобитые полицаи и их внуки снова начали своё чёрное дело.

Многие отмечают, что Лукашенко начал активную белорусизацию примерно три года назад, после Майдана на Украине. Но это не совсем так. Белорусизация началась сразу после образования отдельного белорусского государства. Она абсолютно логична. Любая система ведёт себя, как живой организм, и борется с любыми угрозами своему существованию. Для белорусского государства такой угрозой является тот факт, что белорусы не являются национальной группой, а только местной идентичностью в составе русского народа. В национальном государстве не может не идти национальное строительство. Лукашенко только притормозил его. Сначала в своих мечтах о престоле в Белокаменной, потом, потому что деньги на содержание своего государства получал оттуда же.

Но процессы белорусизации шли всё время. Три года назад они просто перешли в новое качество, и стали слишком заметны, чтобы их можно было скрывать дальше. Правда, в России ещё много людей отказывается верить в это. Но уже сейчас в Белоруссии достаточно популярна идиотская формулировка «русский язык для меня иностранный, а белорусский — родной, но я ещё его не выучил». Даже если и выучил, всё равно родной язык тот, на котором человек научился говорить!

Вот поэтому современным белорусизаторам для внедрения своей «мовы» необходимо подобраться как можно ближе к тому моменту, когда человек только начинает учиться говорить. В семью пробраться сложно, но в детский сад — уже проще. Если сделать белорусскоязычные группы в детских садах, — они будут такими же пустыми, как и соответствующие классы в школах. Но если всего один день в неделю? Родители и не заметят! А если и заметят, то куда денутся? Переходить в другой сад — хлопотно. Да и скоро, наверное, во всех садиках так будет. Без сада — не обойтись. Ну, один день — чёрт с ним!

Именно, что чёрт. Пока — один, завтра — два. И не заметите, как ребёнок окажется в полностью белорусскоязычном садике. Рекомендую родителям не пускать это дело на самотёк. Лучше уйти в другой садик, если это ещё будет возможно. Или поставить вопрос о прекращении «национальных» экспериментов над детьми, хоть и понятно, как это сложно сделать в современных условиях.

Не подумайте, что это «советы русского националиста». Это в ваших же интересах. Дело в том, что у белорусского языка всё равно нет никаких шансов. Он никому не нужен, кроме обезумевшего недогосударства, стремящегося свернуть себе шею на Майдане по примеру соседей. В век интернета старые, реально существующие языки исчезают один за другим. Даже многие европейские языки через несколько десятилетий перестанут существовать. Что уже говорить о новоизобретённых?

Белорусский язык нужен только для того, для чего и был придуман — для постепенного перевода русских в поляков. Если вы русофоб — учите сразу польский, зачем вам промежуточное звено? Правда учтите, что поляки являются классической буржуазной нацией, в которой чужак, как бы он хорошо ни знал национальный язык, всегда останется чужаком. В национальном государстве даже вашим внукам, никогда не знавшим русского языка, будут постоянно напоминать, что они — «русские», люди второго сорта. Среди русских таких проблем нет.

Всё, чего добьются детсадовские белорусизаторы по четвергам — испортят вашему ребёнку речь. Он будет говорить с акцентом и мешать русские слова с белорусскими. Если это случится с ним в достаточно раннем возрасте, возможно, это уже нельзя будет исправить. Скажу по секрету, что неумение правильно говорить на литературном языке во всём мире считается признаком низкого происхождения, и является неслабым тормозом социального роста. Если вам небезразлично будущее ваших детей — не позволяйте политикам ставить над ними эксперименты в их сиюминутных игрищах. Возможно, завтра Лукашенко вычистит белорусизаторов из госаппарата и побежит на поклон в Москву, а речь у вашего ребёнка уже будет испорчена навсегда.