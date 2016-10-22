



Украина 4

Когда в 2014 году в результате многомесячной операции западных спецслужб при полном попустительстве президента Украины Виктора Януковича и силовиков, киевская толпа, постоянно накачиваемая боевыми наркотиками, таки сбросила легитимного президента страны, и к власти пришли необандеровцы, официальный Минск почему-то достаточно позитивно воспринял данное событие. Власти Беларуси с воодушевлением восприняли государственный переворот в Киеве и начали поддерживать плотный контакт с новыми властями Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно озвучивал свою позицию по гражданскому конфликту на Украине. В частности отмечал, что украинцам надо было воевать за Крым: «Не надо было подставляться. Раз Украина не воевала, значит, смирилась, что Крым — не их земля. Я Турчинову говорил, что если это ваша земля, то почему вы тогда за нее не воевали? Тем более там было много украинских войск. Почему не воевали?», так и то, что все белорусы поднимутся на борьбу в случае такого же развития событий в Беларуси: «Россия никогда не будет воевать с Беларусью. Это будет катастрофа для самой России. Может, завтра кто-то захотел бы отрезать кусок Полесья. Вы представляете, какая была бы моя реакция и нашего народа? Мы бы воевали за каждый клочок земли».

Значимость новых контактов не осталась на уровне слов. Александр Лукашенко присутствовал и на инаугурации нового президента Украины Петра Порошенко, который сегодня пытается через Конституционный суд показать свою непричастность к антигосударственному перевороту, в результате которого он стал президентом. То есть, переворот был незаконен, а вот его выборы — уже якобы были целиком и полностью легитимными. Как говорится, «кино — немцы». Но пойдем дальше, так как к этой теме, думаю, нам в декабре-феврале еще предстоит вернуться, когда необандеровские побратимы Пети так же выкинут его из власти, как и Януковича в результате переворота.

Оставим пока также за скобками экономическое сотрудничество Минска и Киева как в области торговли нефтепродуктами, так и товарами двойного назначения, о чем довольно подробно писали украинские источники, со ссылкой на официальные данные торгового оборота. Гораздо больший интерес представляют события, произошедшие на Украине 20−21 октября.

Сначала, двадцатого числа Рада приняла декларацию с осуждением пакта Молотова-Риббентропа, тем самым поставив под угрозу свою территориальную целостность. То, что дело обстоит именно таким образом, отметил даже сын главаря УПА Романа Шухевича депутат Верховной рады Украины Юрий Шухевич, который высказал мнение, что согласно принятой украинским парламентом Декларации об итогах Второй мировой войны, Польша может теперь заявить претензии на западноукраинские земли.

«Сбросили то заявление поляки, и мы были готовы лишь подписать. Смейтесь, паяцы! Вы знаете, за что вы голосовали? За то, что мы якобы от пакта Молотова-Риббентропа потеряли независимость? Нет, господа, с этой декларации исходит, что пакт Молотова-Риббентропа был незаконный, и в результате его началась Вторая мировая война, и в результате Польша была оккупирована. Тем самым они рассматривают, что наши западные земли — это польские земли. Там есть такой глубокий вывод — и поляки не зря нам сбросили это. Они претендуют, так было видно из обсуждения в польском Сейме, на изменение нашего закона о борцах за свободу Украины. Вот, за что вы голосовали, не думая. Поэтому, смейтесь, паяцы!» — весьма здраво отметил сын бандеровца.

Казалось бы — это дела Украины, чего белорусам волноваться? Однако вопрос ведь в том, что и половина Беларуси до 17 сентября 1939 года входила в состав Польши. И сегодня Польша получила лишний аргумент говорить на эту тему и с официальным Минском. С польской точки зрения как-то совсем не логично будет, если украинские «вскресы» вернуться, а белорусские — нет.

О том, что решение украинского парламента впервые за многие годы реально, а не на словах поставило под угрозу белорусскую независимость, отметили патриоты Беларуси. Так, белорусский политолог Николай Малишевский подчеркнул: «Хлопцы-депутаты, под мудрым руководством известного белобилетника Парубия, считают, что сделали историческо-геополитическую подлянку России. Хотя на деле это серьезный вклад в подведение юридической базы под вопрос о территориальной принадлежности Западной Украины. И, к сожалению, Западной Белоруссии также. Думаю, в Варшаве украинским дурням рукоплещут именно за это».

Или, например, как отмечают белорусские коммунисты: «Декларация Верховной рады — это крайне враждебный акт в отношении не только собственного народа, но и народа Белоруссии, который дорожит территориальной целостностью республики, в том числе западными областями, и готов защищать ее всеми средствами, находящимися в его распоряжении, — констатировал секретарь ЦК белорусских коммунистов Леонид Школьников. — И в этом чёрная неблагодарность депутатов Верховной рады народу Беларуси и его президенту, которые, несмотря на реанимацию на Украине фашизма, сеявшего вместе с гитлеровскими захватчиками смерть и разрушения на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, и на приход к власти нелегитимным путём коллаборационистского правительства в соседней некогда братской республике, продолжают осуществлять добрососедские отношения и не вмешиваются во внутренние дела Украины».

Поэтому представляется, что вовсе не экономические угрозы со стороны большого восточного соседа будут предметом ближайших переговоров главы белорусского МИД Владимира Макея в Варшаве. У польской элиты появляется гораздо более горячая и востребованная тема, особенно с учетом того, что если в скором времени режим Порошенко падет, то операция по присоединению трех западных областей Украины, ранее входивших в состав Польши, станет не вопросом отдаленного будущего, а делом ближайших недель. Тем более, и войска Польши уже сконцентрированы на необходимых участках возле украинской границы.

Но на этом неприятные сюрпризы со стороны необандеровцев не закончились. Буквально через сутки белорусско-украинские отношения потряс новый скандал. Выполнявший полет по маршруту Киев-Минск самолет Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии получил указание от управления воздушного движения районного центра «Киев» немедленно вернуться в аэропорт «Жуляны». Украинский диспетчер требовал от командира корабля развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета без каких-либо объяснений.

В случае невыполнения указания украинская сторона грозила поднять в воздух истребители, что равносильно угрозе уничтожения пассажирского самолета. Белорусский лайнер вынужден был вернуться в Киев. На борт самолета поднялись сотрудники СБУ и сняли пассажира — гражданина Армении. После этого самолет «Белавиа» был дозаправлен и благополучно долетел до Минска. Странности этой ситуации добавляет то, что снятый с белорусского самолета гражданин Армении был отпущен и прилетел в Минск буквально через час. Казалось бы — что здесь такого, эпизод. Но угроза в случае невыполнения приказа Киева поднять в воздух истребители для перехвата гражданского самолета — вовсе не пустяк, как может показаться. Тем более что случаи, и неоднократные, когда Киев сбивал пассажирские авиалайнеры уже были. Последний — с малайзийским авиалайнером, сбитым над Донбассом.

По идее, официальный Минск должен был бы отреагировать на оба случая. Однако по проблеме возможного отторжения белорусских земель МИД республики, как и администрация президента пока хранит гордое молчание, как будто проблемы нет. А по поводу угрозы применения силы в отношении белорусского лайнера, реакция МИД республики, как и ожидалось, оказалась весьма беззубая. Белорусский МИД всего лишь выразил протест, потребовал от Украины возместить все финансовые затраты, связанные с принудительным возвращением в аэропорт Жуляны самолета «Белавиа», и принести официальные извинения.

Оказывается, официальный Минск может по поводу и без сотрясать воздух громогласными заявлениями и угрозами, а как только дело дошло до реальных угроз белорусскому суверенитету и жизням белорусских граждан, белорусский МИД молча утерся и носу не кажет. Упоминание о необходимости финансовой компенсации в том случае, когда гражданам республики угрожала реальная опасность быть расстрелянными в воздухе — выглядит просто издевательством, тем более что речь в заявлении белорусского МИД идет только о компенсации расходов белорусского авиаперевозчика. А что, гражданам страны не надо компенсировать моральный и иной ущерб, когда они уже многие попрощались со своими жизнями, зная, как Киев обращается с гражданскими самолетами над своей территорией? То есть, на граждан страны наплевать, а на потраченное топливо нет? Интересное лицо нам показывает ведомство Владимира Макея.

Поэтому, во-первых, Киев должен компенсировать моральный ущерб пассажирам лайнера, независимо от их гражданства. Адвокаты помогут выставить необходимую компенсацию. И только во-вторых, должны быть компенсированы иные расходы. В-третьих, конечно, хотелось бы из Минска все-таки услышать, почему белорусский самолет не послал по известному адресу украинские спецслужбы, тем более что до границы оставалось всего 50 километров. Неужели летчики сомневались в том, что руководство страны, белорусская армия и ПВО смогут защитить граждан страны и летное средство над белорусской территорией? Возникает какое-то чувство пустоты и тревоги — почему украинские спецслужбы указывают белорусскому лайнеру, что ему делать? Невозможно представить даже, чтобы подобная угроза со стороны необандеровской хунты прозвучала в адрес авиалайнера США, Британии или Германии. Но вот оказывается, что Беларуси, власти которой поддержали антигосударственный переворот, угрожать можно. В этой связи интерес, несомненно, представляет — будет ли какая-то реакция со стороны белорусского главнокомандующего и какая, или белорусские граждане так и не увидят никакой реакции.

Интересно, что полностью аналогичную позицию в отношении этих двух инцидентов заняла и прозападная белорусская оппозиция. Молчит, как по поводу угроз белорусскому суверенитету и территориальной целостности, так и по поводу угрозы жизни белорусам, как будто так и надо. Но если в отношении прозападной оппозиции никаких сомнений нет в том, на кого она работает — на спецслужбы США, Британии, Польши, прибалтов, то власть-то чего молчит? Или все-таки нашел Запад управу и на официальный Минск? Ближайшее время покажет — утрется ли официальный Минск от двух увесистых необандеровских оплеух, или все-таки покажет, что власть в республике есть, и что белорусы могут рассчитывать на защиту и поддержку своего государства в любых переделках.