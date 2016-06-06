



Александр Горбаруков ИА REGNUM Союзное государство, ЕС и обоюдосоюзный хамелеон

Уже говорено не раз — «Все тайное рано или поздно становится явным». Также давно известно, что можно обманывать всех некоторое время, но нельзя обманывать всех всегда. Но, как показывает практика — желающих наступить на собственные грабли трагический опыт Милошевича, Хусейна, Каддафи, Януковича (которому единственному из всей перечисленной выше компании удалось позорно спрятаться в России, но остаться все-таки в живых) ничему так и не научил. Официальный Минск повторяет ошибки всех перечисленных выше бывших лидеров своих стран, и это видно уже невооруженным взглядом.

Вот и с Крымом у официального Минска выходит очень серьезная неувязка — как в отношении руководства России, так и граждан страны, в том числе крымчан. С одной стороны, официальный Минск устами и президента страны Александра Лукашенко, и главы МИД республики говорят о том, что Беларусь де-факто признает Крым частью России. Так, еще в марте 2014 года Александр Лукашенко заявил следующее: «Крым сегодня — это часть территории России. Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится. От нас никто не требует: давайте признавайте или не поддерживайте его вхождение в состав России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с Россией. Что будет де-юре — это будет потом».

Хотя потом, в октябре 2014 года на памятной многим пресс-конференции, глава белорусского государства продолжал считать Крым украинским: «Если вчистую говорить, что какое-то государство отняло часть территории у другого государства, это неправильно, и я вам это искренне и откровенно подтверждаю». И отрицательно относился к проекту Новороссии: «Я изначально заявлял о том, что проект, к примеру, Новороссии мной не воспринимается. Я выступаю за единство и целостность украинского государства. Чтобы не было там замороженных каких-то конфликтов, каких-то зон типа Приднестровья, Нагорного Карабаха, которые всегда таят опасность взрыва».

Аналогичную позицию относительно признания Крыма территорией России де-факто, а не де-юре в начале апреля 2016 года озвучил и глава белорусского МИД Владимир Макей: «В политике нужно исходить из реалий. Мы сегодня исходим из того, чей Крым де-факто. Но это не значит, что мы с чем-то согласны или не согласны. Мы считаем, что сейчас главная задача — сохранить территориально целостной и нерушимой оставшуюся часть Украины». То есть якобы официальный Минск признает Крым территорией России. Однако, как известно, дьявол кроется в мелочах. И вот если посмотреть на эти мелочи, то для органов государственного управления республики, как и для государственных организаций, Крым по-прежнему остается частью Украины. И тогда получается, что официальный Минск врет о том, что признает де-факто Крым частью России, а продолжает считать его частью территории Украины.

Так, например, как сообщает белорусский портал tut. by, Могилевский облисполком (территориальный орган государственного управления) рекомендовал субъектам торговли Могилева не продавать карты и глобусы, на которых Крым изображен частью территории России. Это следует из ответа городского исполкома на обращение активиста Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.

25 мая замначальника управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Татьяна Абрамович направила Борисову ответ: «В соответствии с информацией Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 68/262 (имеет рекомендательный характер), которая поддерживает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и которая не признает изменений статуса Автономной Республики Крым и Севастополя по результатам проведенного 16 марта 2014 года общекрымского референдума. Исходя из этого, сообщается в ответе, управление торговли и услуг Могилевского облисполкома рекомендовало субъектам торговли Могилева «избегать продажи политических карт и глобусов, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от признанной мировым сообществом».

Такой же позиции — что Крым до сих пор часть территории Украины — придерживается и Республиканское (государственное) унитарное предприятие «Белкартография», входящее в структуру Государственного комитета по имуществу и отвечающее за выпуск официальных карт: «на ее последних картах Крым украинский. То же самое в школьных атласах и контурных картах белорусского производства».

Как отмечает портал tut. by: «Мы связались с директором предприятия Николаем Верзуном и спросили, почему Крым было решено «оставить» в составе Украины. «Не мы принимаем решение. Таких случаев в мире много, мы всегда пишем запрос в Госкомитет по имуществу, а они дают заявку в МИД, а МИД нам рекомендует. У нас нет указания дать [Крым] российской территорией». На уточняющий вопрос, делали ли картографы отдельный запрос по Крыму, собеседник подтвердил, что МИД не рекомендовал вносить изменения в продукцию: «Да, делали запрос. Это официальная позиция Беларуси». Получается, что неправду говорит либо директор «Белкартографии» Н. Верзун, либо глава МИД Белоруссии В. Макей.

Белорусская железная дорога также признает Крым частью Украины: «Поезда в Крым из Беларуси уже не ездят с декабря 2014 года. Но на сайте Белорусской железной дороги по-прежнему можно увидеть, как компания обозначала территориальную принадлежность городов полуострова, когда железнодорожное сообщение с ним было. Крым, по версии сайта БЖД, украинский».

Вместе с тем Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» признает Крым частью России: «С целью развития связи между народами посредством эффективного функционирования почтовых служб, гарантируя свободное обращение почтовых отправлений по единой почтовой территории, РУП «Белпочта» был выбран план направления почтовых отправлений назначением в Крым открытым транзитом через территорию Российской Федерации», — отмечается в ответе «Белпочты» tut.by. Там также добавили, что такое решение было принято в соответствии с требованиями Всемирной почтовой конвенции об отправлении почтовых отправлений «всегда наиболее быстрыми путями и с использованием самых надежных средств».

Таким образом, на словах официальный Минск заявляет одно, а на деле государственные предприятия и территориальные органы власти со ссылкой на МИД республики продолжают считать Крым частью Украины. Только цену на газ официальный Минск требует от Москвы снижать исправно, не понимая, что и нынешняя цена — есть субсидия российской экономики белорусской, с чем, например, Украину ознакомил представитель созданной в Еврокомиссии Группы по поддержке Украины Торстен Волерт: «Каждый на Украине понимает, что ситуация, когда дешевая энергия субсидируется третьей страной, в частности Россией, является вопросом прошлого. Это должно субсидироваться внутри страны, но только вопрос — кто это должен делать». Но если уже экономику Украины Россия субсидировала ценой на газ, то экономики Белоруссии это касается на порядок существеннее, потому что такой низкой цены на газ нет ни у кого в Европе. И Москва еще вынуждена оправдываться.

В этой связи непонятно, чем занимается посольство России в Белоруссии и как оно реагирует на данные факты совсем не дружественного поведения «союзника». Если посольство России молчит и считает, что все хорошо и что так и должно быть, значит, МИД республики будет и дальше наплевательски относиться к интересам России, а МИД России молчать и утираться, утираться и молчать. Вот такая дружба и такое Союзное государство. Что тут еще можно сказать.