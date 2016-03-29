На прошлой неделе Белоруссию посетил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. По поводу его визита в прессе ничего конкретного не пишут. Одни догадки. Действительно, непонятно, зачем он приезжал. Стороны высказались о том, что они за расширение и углубление всего хорошего в пику всему плохому. Посокрушались о тяжёлой судьбе Украины. Пан министр сходил в гости в клуб фанатов Великой Польши, то бишь к белорусской оппозиции, но и там никого ничем особо не обрадовал. Единственным ярким моментом оказалось не очень дипломатичное высказывание польского дипломата о том, что Польша и Белоруссия стали жертвами одного врага. Врага не указали, но и так всё понятно.

bugaga.ru Челюсти акулы

Самой правдоподобной версией по поводу содержания переговоров пана Ващиковского с товарищем Лукашенко является предположение, что господин президент просил у Польши похлопотать на Западе о выделении какого-никакого кредита. МВФ денег не дал, Россия (в лице ЕАБР) дала сущие копейки, а деньги на спасение «рыночного социализма» нужны ещё вчера. Скидку на газ не дают, и вообще с нефтью перебои. Ситуация тяжёлая. Однако не следует забывать, что в отношениях между государствами альтруизма обычно не наблюдается. Что же просил в свою очередь пан министр? Имеются подозрения, что польский дипломат аккуратно «подбивал клинья» насчёт перспектив присоединения Белоруссии к польско-американскому проекту «Междуморье». На первый взгляд, это выглядит странно, но поляки уже давно поняли, что режим Лукашенко достаточно стабилен и в ближайшие годы в Белоруссии придётся иметь дело только с ним. Почему бы сейчас не воспользоваться обстоятельствами?

В российской прессе и блогосфере проект «Интермариум» (междуморье с латыни) незаслуженно обойдён вниманием. Есть лишь несколько публикаций. Но любители мыть сапоги в дальних морях есть не только у нас. В Польше, на Украине, в Литве и в очень узких кругах белорусских свядомитов этот проект очень широко обсуждается, бурлит, кипит и местами уже даже подгорает. Как это ещё назвать, если с соседями ещё по-настоящему даже не поговорили, а уже прямо называют «Интермариум» IV Речью Посполитой, рисуют карты Польши от Белого и Балтийского до Чёрного и Адриатического морей, строят планы на середину XXII (да, двадцать второго) века, а американский профессор польского происхождения в эфире польского телевидения призывает Польшу поскорее обзавестись ядерным оружием.

Как нетрудно догадаться, основной целью «Интермариума» является препятствование под англосаксонским военно-политическим зонтиком российско-германскому сотрудничеству, о чём заявляется практически открытым текстом. При этом Польша рассчитывает остаться в составе Евросоюза. И по ходу дела, поляки не против поживиться с китайского Шёлкового пути. Чудны дела Твои, Господи!

Понятно, что проект не реализуем без внешней поддержки. Ещё в свою бытность госсекретарём незабвенная мадам Олбрайт сказала, что Польша станет клином, который Америка забьёт в Европу. Вот и пришло время забивать. А что полякам — им не привыкать быть чьим-то клином, придверным ковриком или ёршиком для чистки унитазов. Всю свою историю Польша таскает каштаны из огня для далёких «друзей», а потом остаётся один на один с очень раздосадованными сильными соседями. По-видимому, поляки так ничему и не научились. Забыли, что прошлый проект «Интермариума», выдвинутый паном Пилсудским с подачи Англии и Франции, закончился 1 сентября 1939 года.

Потенциальными участниками «новой Австро-Венгрии», помимо державы Белого орла, могут стать Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Хорватия. Страны по большей части славянские, что позволяет снова говорить о каком-то «единении славян» под руководством Польши. Сразу возникает несколько вопросов. С Литвой у Польши проблемы, поскольку литовские поляки не вписываются в стандарты литовской этнократии, а сами поляки считают значительную часть литовской территории (вместе со столицей) незаконно аннексированной территорией Польши.

Известно, что Чехия совсем не горит желанием входить в какой-то союз нищих и голодных, она видит себя в Империи Карла Великого вместе с Германией, Францией, Австрией, Бельгией, Голландией и Северной Италией. Может быть, даже примут. Хотя могут припомнить, что в бытность Адольфа Алоизыча венским художником чехи его обижали. Венгрия тоже может не захотеть. И даже не потому, что там какой-то неправильный президент. Просто венгры достаточно гордые, чтобы ложиться под какую-то там Польшу. А без Венгрии не очень вытанцовывается выход к Хорватии и Адриатическому морю.

Но самые интересные вопросы возникают на Украине и в Белоруссии. Население Украины (при всех потерях) слишком велико, чтобы на неё «забить», но что может дать «Интермариуму» кровавый украинский геморрой, не понятно. С Белоруссией другая беда. Поскольку ждать смены режима не приходится, а белорусская экономическая модель никак в «Интермариум» не замариновывается, надо убедить местного вождя сменить экономический курс. Расстаться с любимым «рыночным социализмом» и целиком отдаться во власть капитализма. Это будет сложно. Но, может быть, помогут обстоятельства.

Однако интересно то, что данный проект действительно имеет шансы на реализацию. Конечно, не на «веки вечные», как предполагают неумеренные польские патриоты. В наше время и пять лет — огромный срок. Но что-то такое может начать вырисовываться. Всё дело в том, что бедная южная и восточная периферия Евросоюзу больше не нужны. Нахождение в составе Евросоюза стран с разным уровнем экономического развития, как и предупреждали многие, должно было в скорой перспективе привести к печальным для кое-кого последствиям. В тех случаях, если в составе единой экономики оказываются территории с разным уровнем развития, то либо (как в СССР) слаборазвитые живут на халяву за счёт высокоразвитых, либо, если высокоразвитые альтруизмом не страдают, получается обыкновенный колониализм.

Высокоразвитые страны выкачали из слаборазвитых южных и восточных собратьев всё, что могли выкачать. Периферия, покупавшая индустриальную продукцию стран «ядра» Евросоюза, полностью деиндустриализировалась и для поддержания принятых там высоких стандартов жизни требует финансовой помощи (см. Грецию). Так что страны каролингского «ядра» Евросоюза будут совсем не против, если бедные восточные партнёры пойдут сами куда подальше. Очень далеко они не уйдут, поскольку там дальше находится ужасно-ужасная Россия, и прочие «азиатские деспотии». Остаётся нашим бедолагам только строить что-то своё, в надежде набрать хоть 150 миллионов населения, необходимые для поддержания более-менее высокого уровня разделения труда, необходимого для современного производства. Тут каждый хохол на счету.

Как видим, экономический смысл в построении «Интермариума» есть. Есть и эффект фобий. Русофобии и польской германофобии. Но про концептуальный аспект все, как сейчас принято, забыли. В наше время главное — «бабло», и о таких глупостях не заморачиваются. Есть Польша, которая благодаря своему особому положению американского агента в Евросоюзе сохранила свою валюту и стала более-менее благополучной «витриной антисоветизма». В самой Польше никто не сомневается во всемирно-исторической миссии Польши по объединению народов под эгидой Белого орла для спасения всех от проклятых русских. Для них этого достаточно. Но что Польша может предложить другим участникам проекта? В «русскую угрозу» реальные политики не верят. Это — сказка для лохов. Ради чего ложиться под Польшу? Ради того, чтобы Польша окончательно выжала из них всё, что ещё не выжала Германия?

Надо понимать, что параллели между «Интермариумом» и Австро-Венгерской империей не прокатывают. Империя Габсбургов родилась в незапамятные времена, когда ещё в помине не было понятия «нация». Когда настало время национальных государств (в XIX веке), для сохранения империи нельзя было допускать разделения населения страны на отдельные нации. Но это произошло. Нацией первого сорта там стали германцы-австрийцы, второй сорт себе выторговали венгры, а все остальные получили третий. В итоге межнациональные противоречия похоронили империю. Создавать сейчас империю из готовых наций — такая же глупость, как пытаться восстановить уже приговорённый историей Советский Союз образца 1970-х годов. Ничего не получится.

Зачем же весь сыр-бор? Неужели в означенных странах совсем не осталось умных людей? Наверное, остались. Только не во власти. Какими бы умными ни были поляки, когда речь идёт об их вековой мечте — Польше «от моря до моря» — мозги у них отключаются. Это выше. Это — иррационально. А тем, кто это задумал — американцам — «Интермариум» не нужен. Им нужен только процесс его создания. Как говорил Жванецкий: «Главное — процесс. Процесс — это жизнь, результат — это смерть». В процессе построения «Интермариума» всем его потенциальным участникам придётся резко сменить внешнеполитические и экономические векторы, а Белоруссии придётся ещё и кардинально менять экономическую модель. При наложении данных процессов на следующую волну финансового кризиса американцы получат то, что хотели, — дестабилизацию всего восточноевропейского региона. Что прекрасно соответствует их долгосрочной стратегии — разрушению национальных государств по всему миру. Добро пожаловать в дивный новый мир, панове!