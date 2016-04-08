



Пиратская лексика Лукашенко

7 апреля, выступая перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗа), Александр Лукашенко сказал, как обычно, когда он выступает не по бумажке, много чего интересного. Например: «Вы уже, наверное, заметили, что даже наши братья — как вы любите говорить, братки — нас уже выталкивают из России… Для меня МАЗ это уже планка, ниже которой опускаться нельзя. Первое вам мое задание — ниже нельзя!.. Я этот завод сохраню, даже если мне придется снять с вас последнюю шкуру…» и так далее. Весьма оригинальные методики антикризисного менеджмента.

Особенно эмоционально глава государства отреагировал на одну из реплик мазовских рабочих: «Не успел прийти — вы мне начали рассказывать про Россию! Да очнитесь! Мы уже 25 лет как независимое государство! Мы не часть России!» На первый взгляд, ничего нового не сказано. Белоруссия действительно уже почти 25 лет является отдельным государством, и никто с этим не спорит. Но надо заметить, что фраза «Мы не часть России!», да ещё и в раздраженном тоне, произнесена первым президентом постсоветской республики впервые. По-видимому, 7 апреля 2016 года следует отметить как некоторую веху в строительстве национального государства в Белоруссии.

Надо понимать, что при образовании нового государства всегда образуется властная группировка, и некоторый слой людей, обслуживающий ее. Все эти люди оказываются лично материально заинтересованными в сохранении и упрочнении своего положения, и начинают предпринимать для этого все возможные меры. И совершенно неважно, что эти люди думают о былом единстве народа, о единой истории, общей вере или идеологии. Может быть, некоторые из правителей новообразованных Белоруссии и Украины искренне сожалели и сожалеют о разделении русского народа. Но если бы они ставили единство народа выше личного благосостояния и своих властных амбиций, они бы не допустили развала страны, а потом, когда это произошло, пытались бы его склеить, а не держались за должности и посты.

Поскольку Белоруссия уже почти два десятилетия «интегрируется» с Россией, и никак не может синтегрироваться, понятно, что правящей здесь «элитке» никакая интеграция не нужна. Это значит, что реальной целью Лукашенко и его клики является всяческое упрочнение разделения русского народа, вплоть до точки невозврата.

На Украине для создания «украинцев» из русских сразу после отделения приняли самую простую и очевидную методику — пропаганду ненависти. В Белоруссии сделали бы точно также, но некоторые обстоятельства помешали. По состоянию на 1991 год белорусы абсолютно не ощущали себя нерусскими. На белорусском языке на тот момент говорили только дикторы телевидения и кучка графоманов, называвшая себя «писателями». У нас нет аналога украинских «западэнцев», которых можно поставить во главе пропаганды ненависти. Белоруссия совсем не хотела выходить из состава СССР, «незалежность» свалилась на неё как снег на голову. Первое правительство «незалежной» начало борьбу с русским языком, утвердило символику нацистских коллаборционистов, и одело милицию в форму немецких полицаев. Когда новоизбранный президент Лукашенко отменил «художества» первых русофобских правителей, его популярность в народе значительно возросла. Потом страна «подсела» на российскую помощь, и слазить с нее ох как не хотелось. Поэтому для национального строительства пришлось создать изощренную систему маскировки.

Данный метод можно условно назвать методом «плохой фотографии». Есть такой психологический эффект. Когда человек смотрит на фотографию чего-то, что он видел и знает, он видит не эту фотографию, а свои воспоминания. Фотография только активизирует его память. Тот же, кто смотрит на фотографию чего-то или кого-то незнакомого, видит только то, что можно разглядеть на фотографии. Если фотография плохая, и на ней трудно что-то разобрать, потребуются пояснения от тех, кто видел изображённое собственными глазами. При условии, что свидетельство заслуживает доверия.

Такой «плохой фотографией» является отображение белорусской официальной пропагандой всего, что связано с прошлым русским единством. Поскольку Россия остается главным спонсором белорусского «экономического чуда», ссориться с ней нельзя. Поэтому белорусская пропаганда всячески превозносила все, связанное с историей СССР, Российской империи, общей православной верой, Великой Победой, и всем-всем, что нас объединяло в прошлом. Но при этом делалось это довольно топорно. А главное, сам источник априори ненадежный. Достаточно сопоставить бравые реляции белорусских государственных СМИ о великих достижениях «процветающей Беларуси» с реальной жизнью, чтобы убедиться, что это — лжецы.

Время идет. Тех, кто помнит Российскую империю, уже давно нет с нами. Те, кто помнит СССР, тоже моложе не становятся. Кто во времена СССР был взрослым, — уже по большей части на пенсии. Молодежь СССР не видела. То есть, живых свидетелей времен русского единства становится все меньше. Те, кто помнит СССР, делятся на две части. Значительная часть, глядя на современную жизнь, вспоминает советские времена с теплотой. Сожалеет о потерянной единой стране. Меньшая часть старшего поколения, — бывшие фарцовщики, диссиденты и т.п. — сохранили об СССР плохие воспоминания.

Сегодня, просоветская часть старшего поколения, глядя на пропагандистские славословия в адрес СССР, видит, как на той фотографии, свои воспоминания. И совершенно не замечает халтуры, и того факта, что елей на душу им льют профессиональные лжецы. Антисоветчики же четко рефлексируют данные моменты. Но время стариков уходит.

А что же молодежь? А молодежь собственных воспоминаний о прошлом единстве русского народа не имеет, и вынуждена что-то разглядывать на «плохой фотографии» белорусской госпропаганды. Поскольку на «фотографии» почти ничего не видно, а источник явно не заслуживает доверия, молодежь склонна верить русофобским и антисоветским мифам, распространяемым «оппозицией», лидеры которой получают зарплату не только с Запада, но и в известном учреждении.

В итоге получается, что Лукашенко всеми силами борется за дружбу с Россией, а в итоге — ничего не получается. Извиняйте, мол, российские братья, делаю что могу, но ничего не выходит. Пропагандисты, видимо, плохие, а других нет! Молодежь все больше заражается русофобией, что наглядно показал прошлогодний скандал с курсантами в майках с «Погоней». А ведь молодежь — это завтрашний день Белоруссии.

А как же наш борец с русофобией собирается удержать власть? Очень просто. Он постепенно дрейфует в сторону национализма, и, таким образом, рассчитывает концептуально «переобуться на ходу». Сам себе майдан. Янукович и Порошенко в одном флаконе, одновременно. Чтобы дрейф нашего большого «друга» на Запад был не так заметен, он раскачивается на известных белорусских «качелях». У наблюдателей от раскачиваний рябит в глазах, и они не замечают, что каждый «качок» в сторону Запада все длиннее, а в сторону России — все короче и короче.

Вся эта хитроумная схема прекрасно работает только в случае строгого удерживания постоянной скорости дрейфа. Если скорость превысить, случится то, что произошло на Украине. Народ там не выдержал русофобского издевательства над собой, и восстал. Пока только на Донбассе, но и на остальной территории русской Украины миллионы людей ждут только удобного момента, чтобы уничтожить бандеровскую хунту. И этот момент уже не за горами. Если же дрейф Лукашенко на Запад будет слишком медленным, на это может просто не хватить времени. Экономика Белоруссии может просто обрушиться, Россия может слишком усилиться, Запад — ослабнуть. Мало ли что произойдет — мир сегодня меняется стремительно.

До украинского кризиса все шло по плану. Необходимая скорость белорусизации строго выдерживалась. Но украинские события привели к обострению отношений России с Западом, и Лукашенко сделал поспешные выводы об ослаблении позиций России. Белорусизация ускорилась, началось откровенное переписывание истории, борьба с русским языком, попустительство русофобским акциям и поиски «дружбы» на Западе.

Поскольку ускорение белорусизации грозит срывом в украинский сценарий, и, одновременно, проблематизирует дальнейшее получение помощи от России, Батьке срочно нужно искать деньги для спасения «рыночного социализма» где-то еще. Поиски показали, что таких щедрых людей, как в России, больше нет нигде. Китайские кредиты обставляются таким количеством условий, что их не удастся бросить в топку «рыночного социализма», а Запад денег вообще пока не дает.

Казалось бы, какой-то пяток миллиардов в год — сущий пустяк для Запада. Но надо учесть, что у Запада имеются такие «священные коровы», как демократия, либертарианство, права меньшинств, и прочая толерастия. И как бы не хотелось западным политикам насолить России, они не могут предоставить Белоруссии кредиты, без выполнения очень значительных требований по либерализации экономики. Выполнение данных требований гарантированно приведет к ликвидации «рыночного социализма», обвальному росту безработицы, формированию независимых от Лукашенко капиталов, могущих пойти на финансирование реальной оппозиции, и, в итоге, к падению режима.

«Мягкая» белорусизация превысила допустимую скорость, и начала сбоить. Пока Батька пытается решить проблемы «малой кровью». Повысил пенсионный возраст, потихоньку ликвидирует другие институты социального государства. С резким повышением «коммуналки» пока не прокатило, пришлось сдать назад. Отсутствие реальных либертарианских реформ пока компенсируется яркими антирусскими высказываниями. Выкручивается как может. Посмотрим, что будет дальше. Может и выкрутится, человек бывалый.