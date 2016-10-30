



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Если нельзя, но очень хочется, то можно. А если надо за всё платить, то платить не надо, пока не заставят и не придётся платить»

Моя статья «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта» вызвала бурную реакцию в российском и белорусском секторах интернета. Что интересно: на тезис, выведенный в заголовок, почти никто из белорусских критиков одинаково из власти и из оппозиции внимания не обратил. Цеплялись к доводам из текста, а с главным-то никто и не спорил. Значит, проглотили. Значит, согласны.

Такой консенсус между чиновниками из вертикали Лукашенко (правда, уже не понятно — его ли вертикали?) и прозападными оппозиционными кругами наводит на грустные выводы. Уходит, значит всё-таки синеокая из Русского мира. С тем, что уходит, не соглашались только некоторые далеко живущие российские комментаторы, знакомые с ситуацией в Белоруссии только по статьям в левых региональных российских газетах и по этикеткам на белорусской сметане из ближайшего магазина.

Дорогие россияне! Вы думаете, что на Западе ничего не понимают в наших делах? Наивные — на Западе в определенных кругах разбираются в обстановке в Белоруссии не только лучше россиян, но и лучше многих жителей самой Белоруссии. Как сообщало недавно ИА REGNUM, 27 октября в Европарламенте прошли дебаты по обстановке в Белоруссии. В целом, итогом дебатов стало выражение недоверия к потугам Лукашенко по имитации разворота Белоруссии на Запад. Не поверили. Но сейчас не об этом. Интересно то, что сказал представитель Европейских объединенных левых Хельмут Шольц из Германии. Дословно: «страна переживает процесс создания нации и напряжения между старой и новой».

«Процесс создания нации» — так понятно? Белорусов делают прямо сейчас. Из кого их делают? — Из привозных негров? Из глины? Из металла и полупроводников? Нет, их делают из тех, кто есть в наличии — из русских. Если вы хотите получить людей с идентичностью «В» из имеющегося множества людей с идентичностью «А», вы должны разжечь непримиримую вражду между теми, кто решил остаться в «А», и теми, кто решил перейти в «В». Это — аксиома. Зачем человеку переходить в идентичность «В», ломая себя через колено? Зачем учить другой язык, оставаясь в родном доме? Только если тебя убедили, что «А» — злодеи, упыри и исчадия ада.

И не надо нести бред о том, что у немцев есть немецкий язык, у армян — армянский, а у белорусов — белорусский. До сих пор, и об этом говорят некоторые из самих свядомых, нет «белорусов» как национальной группы. Немцы и армяне — есть, а «белорусская нация» — пока только проект, проект польский и русофобский.

Но, скажут критики, в последние два века в мире возникло множество новых политических наций. Что плохого в том, что возникнет ещё одна? Ничего. Всё зависит от того, зачем этот проект реализуется. Чего хотят добиться его авторы? Проект «белорусы» создаётся поляками для расчленения русского народа. Заказчиком в данном проекте является Запад, а Польша — исполнителем. Каждый преследует свои цели. Западу нужно ослабление геополитического конкурента, а полякам — приращение земель и населения. Усиление Польши Западу не страшно, так как Польша не имеет и никогда не имела амбиций на ведение собственной геополитической игры и всегда являлась, является и будет являться частью чужого проекта: ватиканского, французского, английского, советского, теперь — американского. Поскольку Польша является национальным государством, а не империей, всё население в ней обязательно должно быть приведено к единому национальному стандарту. С учётом опыта XVI—XVIII веков, поляки проводят переформатирование русских в поляков через промежуточную ступень — белорусизацию. Поэтому белорусизация может окончиться только одним — полонизацией.

Несомненно, найдётся множество людей, которые скажут: ну и пусть! Какая разница, кем быть, — лишь бы жить в достатке. Нормальная обывательская логика. Никто вас не держит — будьте поляками, если хотите. Мы только призываем всех понимать, особенно с учетом кровавого украинского опыта, что происходит, и явственно представлять последствия.

Давайте посмотрим, что ждёт «белорусов» в Европе. Начиная с 1960-х годов главным направлением борьбы Запада с СССР стала демонстрация лучшей жизни западного обывателя. Это была манипуляция, созданная путём внедрения концепта «третий мир». Граждан соцстран уверяли, что если они откажутся от социализма («второго мира»), они сразу попадут в благословенный «первый мир». А третий — это так, мусор на обочине истории. Но в действительности «третий мир», — это оборотная сторона «первого», его «второе я». Стратегия сработала, мир социализма рухнул. Теперь надо выполнять обещания — дать гражданам постсоветских стран вкусить сладких плодов свободы и демократии. Поначалу новых «демократов» завалили деньгами. Долговыми, правда, но плодов «демократии» вкусили. Но Западный мир устроен по принципу плантации с рабами. Есть хозяева, есть сытые надсмотрщики, которым приходится доверять оружие, и есть рабы. Зачем всех делать надсмотрщиками? Кто тогда работать будет?

В 2008-м году начался кризис постиндустриального перехода, о котором умные люди говорили уже давно. И новые жители «первого мира» стали с ужасом осознавать, что скатываются в «третий мир». В Прибалтике, Румынии и Болгарии это особенно заметно. В Польше и в некоторых других бывших соцстранах — пока не так явно, но тенденция неумолима. Денег на сладкую жизнь для неофитов у Запада нет. Уже думают, кого из своих съесть первыми — Грецию или Португалию. Так может дойти до того, что граждане постсоветских стран захотят ресоветизации. Некоторые примеры уже есть — Молдавия. Поэтому Запад сегодня переходит к новой стратегии удержания постсоветских стран под своим контролем. Их план «Б» прост: погружение в нищету и архаику. А чтобы боялись выйти — запугать сказками об ужасной России и страшным прошлым «под русским сапогом». Как это будет выглядеть, отлично описал Сергей Георгиевич Кара-Мурза в своей книге «Жизнь в СССР». Он видел это своими глазами в Африке:

Вот нигерийский докер. Все, что у него есть, — кусок мешковины прикрыть наготу. Получает гроши — и миску риса с кукурузной мукой. Живет в хижине из листьев, мы к нему заходили. Вместо мебели картонный ящик. Детей бросил — прокормить не может, а видеть невыносимо, как умирают один за другим. Грузит каждый день какао и арахис — лучшая земля Нигерии работает на Европу и Америку. И он понимает это, и понимает, почему сам в жизни ни разу не пробовал шоколада из нигерийского какао. И в то же время — тычет пальцем в кубинский флаг: Ах, боюсь Кастро! Ну чего тебе-то бояться? Как же, у них нет демократии. Да что такое демократия, что она тебе? У них нет свободы! Какая к черту свобода, ты сначала детей должен накормить, они у тебя с голоду мрут! Молчит, сжимается, чувствует, что всю эту чушь о демократии ему в голову вдолбили, и она ему дороже детей стала.

Замените «Нигерия» на «Беларусь», а «Кастро» на «Путин» и получите «светлое» завтра белоруса, сделавшего «европейский выбор».

Ещё автора упрекают в незнании истории. Ну, давайте начнём здесь спор об исторических событиях, датах и персоналиях! Всё равно все останутся при своём мнении, так как читают разные книги. В истории любого народа есть что хочешь: победы и поражения, свершения и ошибки, доблесть и низость. Историческая наука всегда субъективна. Подбором фактов историк работает на ту или иную концепцию. Весь вопрос — с какой целью? С целью сделать русский народ сильным, или расчленить его, выделить к украинскому еще и белорусский субстрат, потом дойти до рязанского, сибирского, архангельского, и втоптать в грязь?

Но кое-что из истории мы можем утверждать со всем основанием. По видимым признакам. По тому, что мировой державой называется Россия, а не Литва или Польша, о чём-то можно догадаться.

В истерических воплях «больших друзей» Белоруссии, вроде польского канала «Белсат», слышалось, что ИА REGNUM является чуть ли не врагом белорусского народа и лично президента Лукашенко. Это не так. Никто не думает, что Лукашенко — скрытый русофоб и польский агент. Он обычный правитель — человек, любящий власть. Для удержания власти такие люди готовы использовать любые идеи. Если такой человек придёт к выводу, что удержать власть ему поможет только Партия эфиопских буддистов имени Адольфа Гитлера, то представители этой гипотетической партии сразу попадут на ответственные посты.

Лукашенко по каким-то причинам решил, что в нынешней международной обстановке сохранить власть ему помогут русофобы-белорусизаторы. Точно также же Януковичу подсказали, что для победы на выборах ему надо подкормить нациков. Но любые смыслы, будь то религиозные, идеологические или национальные, были когда-то кем-то придуманы с какой-то целью. Лидеры не могут знать всех тонкостей — им просто некогда заниматься такими вопросами. Надо решать проблему политического выживания здесь и сейчас. Лидер берёт какую-либо идею, предложенную ему советниками, и пользуется ею как инструментом для достижения своих целей. Но этот инструмент намного сложнее и этих целей, и самого лидера. Лукашенко может не заметить, как не он будет орудовать инструментом, а инструмент им.

А ещё автора упрекнули в намерении «вбить клин между русскими и белорусами». Да, только не между русскими и белорусами. Хочу вбить клин между теми, кто уже повёлся на вражескую пропаганду и возненавидел всё, связанное со словом «русский», и теми, кто ещё остаётся русским, пусть и считает себя белорусом. Пока процесс белорусизации идёт не слишком заметно, русские с каждым днём теряют людей. Капля камень точит. Каждый день кто-то «созревает» до русофобии под действием вражеской пропаганды, которая в последние три года получила в руки все медиаресурсы белорусского государства.

Этот процесс надо остановить. На Украине он остановился. Его остановила гражданская война. После переворота в Киеве и перехода Крыма под юрисдикцию России по всему юго-востоку Украины прошли многотысячные демонстрации под российскими флагами. Люди выгоняли из государственных зданий чиновников-западенцев. Но Россия не пришла на их землю. Во-первых, такое решение могло бы привести к прямому столкновению с НАТО, к чему Россия в 2014 году была не готова.

Во-вторых, именно война между русскими и украинцами и была целью Майдана, чтобы кровью повязать невозможность восстановления братских уз. Но вышло хуже — своими действиями Запад привел к тому, что проект Украина будет просто закрыт. Люди на Украине пока затаились. Но бандеровцы помнят, что абсолютное большинство населения юго-востока — против них. Война в Донбассе и переходящая все границы русофобская истерика обострила ситуацию до предела, и теперь уже все определились со стороной. Перетекание русских в бандеровцев на Украине прекратилось.

В Белоруссии пока тихо. Поэтому почти незаметный процесс переформатирования русских в змагарских упырей продолжается. Соответственно, Лукашенко не там видит проблему. Его настраивают на полчища конных якутских бурятов с востока. Но Советский Союз, режимы Януковича, Бакиева развалили не натовские военные армады, а тонкая работа встроенных в режим агентов влияния, которые, рядясь в тогу лучших слуг Его Величества (Яковлев у Горбачева, Левочкин у Януковича) и до последнего оставаясь в окружении лидера, просто контролировали процесс распада системы с самого верха, прикрываясь светлейшим именем.

Но, скорее всего, судя по всему тому, что происходит в Минске, Лукашенко уже не в состоянии осмыслить происходящий процесс его замены, а главное — его источники и движущие силы.