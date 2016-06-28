



Александр Горбаруков ИА REGNUM Суд в Гааге. С обещания этого Запад традиционно начинает дружить с «последними диктаторами Европы». А потом всё равно отправляет туда

В Минске закончилось пятое Всебелорусское народное собрание. Государственная пресса, как обычно, полна бравурных реляций о великих успехах и исторических предначертаниях на будущее. Недоброжелатели утверждают, что всё это ни о чём, и вообще, зря потраченные деньги налогоплательщиков. Поговаривали, что президента планируют объявить каким-нибудь «туркменбаши» или «елбасы», но ничего такого не случилось. Понятное дело почему — это уже давно сделано. Он у нас именуется «Батькой», это тот же «баши», только по-нашему. Правда, звание это неофициальное и в народе используется в основном в ироническом ключе. Что поделать, русские люди такое всерьёз воспринимать не могут.

Так зачем все-таки собирались? Не надо спрашивать об этом у делегатов. Они неплохо провели время, получили подарки и подтвердили свой статус среди чиновной братии, не удостоившейся такой чести. Не надо спрашивать у оппозиционно настроенных граждан. Они в лучшем случае скажут, что это было совершенно пустое пропагандистское шоу. Не надо спрашивать у экономистов. Им понятно, что все эти «углубить», «расширить» и «раздеваться и работать» в сочетании с чётко продемонстрированным нежеланием что-то менять не приведут ни к каким положительным результатам.

Но ничего не бывает просто так. Смысл у этого «курултая» есть. И результат есть. Но известен он только одному человеку. Он собрал этот съезд для того, чтобы заглянуть в глаза тех, от кого зависит сохранение его власти ещё на некоторый период. Что он там увидел — мы не знаем. Только он знает, что он хотел выяснить и что он выяснил. И нам он не скажет.

Некоторые обозреватели указывают на сходство всебелорусских «курултаев» со съездами КПСС. Они тоже были пропагандистскими шоу, и там тоже ничего не решалось. Но на этом сходство заканчивается. СССР был идеократическим государством, в нём правила определённая партия с определённой идеологией, а не какое-то конкретное лицо. Поэтому депутаты на съезд избирались в партийных организациях. Они не обязательно были чиновниками или партийными функционерами. И они могли оценить работу тех или иных руководителей с точки зрения соответствия идеологическим установкам, а не только со своей субъективной точки зрения о том «хороша» ли его жизнь как обывателя. Поэтому каждый съезд КПСС становился важным событием в жизни страны и приносил огромный пропагандистский эффект.

В этом смысле всебелорусскиё «курултай» не имеет со съездами КПСС ничего общего. В нём участвуют только госчиновники и лица, которых в некотором смысле можно к госчиновникам приравнять. Никто их не избирал делегатами, их назначил госаппарат. Поскольку они относятся только к одной из социальных групп, а идеологических критериев оценки действительности просто не существует, их мнение о происходящем в стране может радикально отличаться от мнения большинства населения. То есть это не «всебелорусский», а «всечиновный» сход.

Давайте вспомним, когда собирались предыдущие «сходы». Они собираются с периодичностью в пять лет. Но когда-то ведь эта идея появилась впервые. Это было в 1996 году, когда Лукашенко только-только устанавливал режим личной власти, и его власть висела на волоске. Второй раз «курултай» собрали в 2001 году, когда случился жёсткий облом с походом на Москву и во весь рост встала проблема политического выживания на «клочке земли». Третий и четвёртый прошли по графику, всё было относительно хорошо. Но теперь всё очень плохо. И сегодня «курултай» понадобился для того, чтобы непосредственно взглянуть в глаза тех, от кого зависит устойчивость существующего режима. Победные реляции в государственной прессе и доносы из «органов» не заменят живого общения с людьми. Президент хотел услышать их лично, увидеть реакцию на те или иные раздражители. Это очень важный момент для руководителя, тем более в непростые времена.

Что он там увидел, мы можем только гадать, хотя, судя по раздраженному тону и недовольному виду, — ничего хорошего. Понятно, что собравшиеся не являются в полном смысле сторонниками Лукашенко. Они скорее «сторонники» личного комфорта и спокойствия, которое им обеспечивает мутное болото белорусского застойного «рыночного социализма». Пока им комфортно в этом болоте, ничто не угрожает их благосостоянию (пусть и скромному), их возможностям «решать дела» на местах, пока всё «по понятиям», они будут поддерживать существующий режим. Но, как известно, нет худшего врага, чем обиженный вчерашний «сторонник». Вот президент и выяснял, глядя на них, где проходит та черта, за которой они могут предать его. В тяжёлые времена это очень важно, а времена сейчас тяжёлые. Кризис только начинается, и не надо верить камланиям политиков, что «дно» уже пройдено, или текущий год будет самым тяжёлым. Будут и потяжелее.

По поводу того, что среди делегатов собрания представлены практически только чиновники и не представлены другие слои общества, — не стоит беспокоиться. Белорусское общество очень аполитично. А с недавних пор ещё и напугано украинскими событиями. В условиях «сверхнизких социальных температур» всё зависит от активного меньшинства, а о мнении всех остальных «париться» не надо.

Что же касается экономических вопросов, да, нежелание что-то менять продемонстрировано чётко, и чиновникам это однозначно понравилось. Ведь какие-то изменения — худшее, что может представить себе чиновник. Его главная задача — избежать ответственности. Когда не надо ничего менять, всё делается по привычке и по старым инструкциям — данная задача решается легко. Если государство не ставит перед чиновником никаких целей, кроме сохранения существующего статус-кво, такое государство — рай для чиновника. Вся работа строится по принципу «как бы чего не вышло», и страна всё глубже погружается в бюрократический маразм. В нём комфортно, да только одна незадача — развития нет. Нет будущего.

Когда ресурсы для проедания иссякнут окончательно, бюрократическая идиллия закончится, и президенту придётся расстроить своих «сторонников» конкретными задачами. Но ничего, если среди «многовекторности» будет избран правильный курс, довольно быстро найдутся умные экономические программы и люди, готовые их выполнять. Главное — не перепутать «векторы».