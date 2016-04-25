



President.gov.by Александр Лукашенко в военном мундире

В своём послании народу Белоруссии и парламенту 21 апреля президент Лукашенко заявил, что «нам приходится наращивать свой оборонный потенциал, чтобы не оказаться беззащитным объектом локального военного конфликта». «В случае исчерпания мер невоенного характера, мы готовы к применению военной силы как против внешней агрессии, так и для нейтрализации внутреннего вооружённого конфликта», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что «внутренний конфликт, особенно в Беларуси, возможен только при поддержке внешних сил». Что же за такой агрессор угрожает Белоруссии? Почему он не назван? Может быть, это инопланетяне, или какие-то потусторонние силы?

К примеру, необандеровская часть Украины в таких иносказаниях не нуждается. Каждому украинцу на оккупированной необандеровцами территории «известно», что его страна ведёт кровопролитную войну с Россией в Донбассе, где ежедневно погибают по две дивизии чукотских конных водолазов. Прибалтийские государства тоже не знают сомнений в том, что вот-вот начнётся война с восточным соседом. Население кошмарят российскими самолётами, которые «нарушают» границы гордых маленьких стран целыми эскадрильями, и пугают выбирающимися на берег российскими диверсантами. Вся надежда только на США, которые обещали прислать ещё три «хаммера». «Хаммеры» задерживаются, так как разбились при десантировании в Германии, но ничего, скоро пришлют новые. Немножко сложнее полякам. Как-никак у них почти нет общей границы с Россией, а оккупация Польши с калининградского плацдарма выглядит странно даже в глазах самых клинических русофобов.

Многие люди в восточноевропейских странах, страдающие русофобией и слабо разбирающиеся в политике, действительно могут думать, что Россия может мечтать о силовом присоединении к себе каких-либо территорий. Гораздо хуже, если в это верят сами политики. Но политики явно не идиоты. Они прекрасно понимают, что никакой «русской угрозы» не существует. Что же происходит?

Просто-напросто кризис. Экономический. С самого начала существования таких стран, как Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония и других восточноевропейских «тигров», их главным экспортным товаром стала русофобия. Именно за это Запад щедро вливал деньги в эти страны. Они так увлеклись данным бизнесом, что даже забыли о других факторах самоидентичности. Русофобия стала там национальной идеей. А теперь, в кризис, Запад сократил финансирование. Самим не хватает. И профессиональные борцы с русской угрозой не придумали ничего лучше, как поднимать градус русофобского маразма. Это их единственная надежда на то, что денег ещё подкинут.

Правда, под шумок о «русской угрозе» Польша наращивает военные силы для экспроприации некоторых украинских земель. Ведь полякам пообещали, что они скоро станут главными в Европе. Уже много раз обещали… А что же Батька? Он явно не верит в «Путина на танке» (или все-таки верит)? Он-то лучше всех понимает, что если кто-то в белорусском народе и верит в присоединение Белоруссии к России, то, скорее всего, ничего против иметь не будет. Тогда от кого Лукашенко собрался обороняться? Думаю, ответа на этот вопрос мы не услышим, так как если он хоть намёком даст понять, кого он считает потенциальным агрессором, этот «агрессор» больше точно не даст кредитов. А на очереди «доения» у нас сейчас МВФ. То есть это точно не Запад. А кредиты сейчас нужны как воздух. А вдруг и другая сторона не даст? Нет, надо держать все калитки приоткрытыми.

То есть никого врагом объявлять нельзя. А зачем тогда вообще нужна вся эта милитаристская риторика? Чтобы русские думали, что он считает агрессором Запад, а Запад думал — что русских? Нет, пожалуй, таких дураков нет ни среди российских, ни среди западных политиков.

Всё просто. Лукашенко работает исключительно для внутреннего «народного» потребления. Пусть каждый думает что хочет. Кто-то будет верить в «Путина на танке», а кто-то — в американский десант. Неважно. Главное — создать в стране психологию осаждённой крепости. Ведь экономика, как было сказано в послании, «замедлила рост». Если выражаться точнее — ускорила падение. Экономика падает — недовольство растёт. Чтобы иметь карт-бланш на силовое подавление народного недовольства, нужно внушить всем, что «кругом враги», а любые проявления недовольства инспирированы этими самыми врагами. В общем, приём старый. Остаётся только посочувствовать официальному Минску в том, что в отличие от многих других постсоветских столиц он не может позволить себе назвать супостатов поимённо.

Только не даёт покоя одна мысль. А что если действительно агрессия? Внешняя, или более вероятная внутренняя, инспирированная внешними силами? Как на Украине, а? Тогда всё плохо. Лукашенко никто не будет защищать. Ни-кто. Буквально. И виноват в этом он сам. За два десятилетия он выстроил систему, в которой нет ничего настоящего. То есть подлинного. Оппозиция — фальшивая. И патриоты тоже фальшивые. Так надёжнее. Всё отлично управляется, никто не проявляет ненужной инициативы. Все по команде сверху то любят Россию, то надевают вышиванки и начинают говорить о «русской угрозе». Никто без команды от лично самого и пальцем не шевельнёт. Даже если американские войска начнут высадку, генералы будут ждать указаний от президента: может, так и надо? А если враг связь перережет и команда не поступит?

Народ у нас привык, что вперёд Батьки в пекло — ни-ни. И вообще тотальная фальшь белорусской политической системы с ее сонными «парламентариями» и финансируемыми из госбюджета «общественными организациями» сделала народ крайне аполитичным. Да, с одной стороны, это плюс — народного майдана опасаться не стоит. Но если внешний враг организует платный майдан, по типу украинского — защитников власти не найдётся. А генералы спецслужб и «сил быстрого реагирования» с экзотическими орденами на груди поспешат записаться в революционеры. Всё это мы уже где-то видели. И не раз.