



medalirus.ru Медаль Российской империи «За усмирение польского мятежа. 1863-1864». 1864

В белорусском секторе интернета появился некий «доклад» какого-то «аналитического центра», предлагающий ни много ни мало стратегические выводы и рекомендации о положении Белоруссии в условиях противостояния России с НАТО. Кому адресуются «стратегические выводы и рекомендации» — непонятно. Поскольку «центр» заявляет себя, как «неправительственная некоммерческая независимая исследовательская организация («Фабрика мысли»)», его рекомендации как бы никому конкретно не адресованы и ни для кого не являются обязательными. Однако «доклад» сообщает нам, что над суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью Белоруссии нависла угроза.

Поскольку заказчик «доклада» тщательно шифруется за «неправительственностью» и «некоммерческостью», следует проанализировать текст и выяснить, кто конкретно в Белоруссии учуял угрозу своим интересам и хочет представить её угрозой всему народу Белоруссии.

При попытке чтения «доклада» довольно быстро выясняется, что «белорусский вопрос» становится одним из центральных во внешнеполитической и военно-политической повестке российского руководства». Мощно задвинули. Как говорится, бакалейщик и кардинал — это сила. Оставим случаи мании величия психиатрам и читаем дальше. Оказывается, «крайним проявлением давления Москвы на Минск стало размещение на границе с Беларусью российских войск в количестве, потенциально достаточном для того, чтобы реализовать на белорусской территории меры «гибридной войны», аналогичные по масштабу тем, которые были реализованы на востоке Украины». Вот так. Из одного абзаца уже почти всё понятно. Россия, оборонительный союз с которой является для белорусского режима единственной причиной долголетнего существования, как выяснилось, угрожает Белоруссии «гибридной войной». А тот «факт», что войну на востоке Украины развязала Россия, даже не обсуждается. Для авторов «доклада» это очевидно.

Что недавний инцидент с украинскими диверсантами в Крыму организован Россией, для авторов «доклада» тоже само собой разумеется. Далее говорится, что после «аннексии Крыма» и «дестабилизации Украины» Россия приступила к наращиванию войск вблизи своих западных границ, чем вынудила Запад заняться тем же. Но бедный Запад не поспевает за Россией, и сконцентрировал вблизи российских границ намного меньше войск. Здесь авторам «доклада» не мешало бы понять, что российские войска находятся на своей территории, а американские почему-то не на своей. Кто же агрессор?

Далее, после скучного перечисления количества и мест размещения танчиков и солдатиков с двух сторон, авторы переходят к разоблачению коварных планов России. Либо у них имеется широчайшая агентура в самых верхах российской политики, либо они умеют читать мысли во времени и на расстоянии, как известный «профессор» Резун-Суворов.

Короче говоря, читать дальше неинтересно. Обычный лимитрофный бред. Понятно, для чего такие «доклады» появляются в Польше, на Украине и в странах Прибалтики. Всё существование данных государственных образований имеет смысл только в «героическом» противостоянии с Россией. Без этого они никому не нужны, и никто им денег не даст. Поэтому любой намёк на нормализацию отношений Запада и России воспринимается там, как повод для повышения накала антироссийской истерики.

Странно было бы думать, что люди, именующие себя «аналитиками» и «экспертами» не понимают, что Россия не имеет отношения к гражданской войне на Украине, не собирается никого присоединять (насильно мил не будешь), да и конфликт между Россией и НАТО, если такой возможен, будет глобальным и ядерным. Значит, мы имеем дело с обычными пропагандистами из прозападной «оппозиции», живущей на гранты Госдепа США, и мы зря тратим время на изучение очередной порции русофобских помоев.

Но, минуточку! Что мы видим в выводах, предлагаемых авторами «доклада»? Здесь мы видим поток елейных славословий в адрес белорусского руководства, проводящего мудрую «многовекторную политику». Оказывается, Белоруссия является «донором безопасности» во всём регионе (во всей Европе?), и фактором сдерживания ни много, ни мало — «российской агрессии». Здесь мы видим слова о том, что белорусское руководство не должно поддаваться на давление со стороны России. Не дать российским «гибридным» агрессорам привести к «жёсткому противостоянию пророссийских (кто это? — автор) и антироссийских сил» в Белоруссии. И, внимание: «активные публичные антироссийские выступления «прозападной оппозиции» будут по определению направлены также против властей, которые не могут открыто выступить с антироссийской риторикой и будут вынуждены сохранять как можно более позитивную атмосферу в белорусско-российских отношениях». Вот и договорились.

Так, значит, это не оппозиционный «доклад»? Конечно. Соответствующие «экспертные центры» прозападной оппозиции обычно располагаются в Литве, Польше или Чехии. А этот — в Минске. Получается, под маской «негосударственности» прячется вполне провластная структура, получающая таким образом некоторую свободу манёвра. Что ж, вполне обычная практика во всём мире. Но почему вместо настоящего экспертного анализа мы видим наборы лимитрофных пропагандистских штампов и полное непонимание термина «гибридная война»? На кого рассчитана такая «аналитика»? Это же обычная пропаганда! Широкая публика этого не прочитает, поскольку явные антироссийские пассажи пока не могут попасть в официальную прессу. Это написано для белорусских чиновников? По-видимому, в данном тексте мы наблюдаем окончательное сближение белорусского режима с его «оппозицией». Иначе — вообще ничего не понять.

И, в конце доклада нас ждёт самое интересное предложение, которое следует процитировать целиком: «С целью совершенствования идеологической и мобилизационной работы в государственных структурах целесообразно разработать «Патриотический акт» — документ, фиксирующий экзистенциальные ценности и цели белорусского государства, главными из которых являются суверенитет и независимость. Патриотический акт должен подписываться всеми государственными и военнослужащими, сотрудниками государственных организаций, а прописанные в нем установки и ценности должны транслироваться ими не только во время профессиональной деятельности, но и разделятся в повседневной жизни. Публичное отрицание данных ценностей должно являться достаточным основанием для увольнения с государственной службы». Данный пассаж окончательно развеивает все сомнения в том, откуда «растут ноги».

Полагаю, это предложение должно вызвать живой интерес среди граждан Белоруссии. Надо признать, что подобные клятвы имеются в некоторых странах. К примеру, в США такую клятву приносят иностранцы, принимаемые в американское гражданство. Это понятно. Но те, кто родился в США, не обязаны её принимать, так как не могли выбрать место своего рождения. В нашем случае особо неприятно то, что все граждане Белоруссии старше 25 лет родились не в этом государственном образовании, поскольку его ещё не существовало. И получили гражданство РБ автоматически при развале СССР. То есть, в это гражданство не просились. Многие не захотят клясться в верности стране, в которую попали случайно.

В этой связи данное предложение «экспертов» можно толковать только как еще одну разновидность того либерального фашизма, которая накрывает современный мир с Запада. Впрочем, не только это роднит данный доклад с идеями Джорджстаунского центра и многих других ЦРУшных структур США, которые в последнее время очень активно стали обхаживать руководство Беларуси со «светлыми идеями» создания белорусской или «славянской Швейцарии» или независимой Беларуси как одного из элементов Черноморо-балтийского союза в упаковке Интермариума (Междуморья), или предлагать белорусскому руководству воспользоваться историческим опытом правления Броз Тито. Чем эта «искренняя забота» спецслужб США закончилась для Югославии, Ирака, Ливии — пояснять не надо.