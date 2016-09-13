



User 699 Флаг Белоруссии

Вот и «отшумела» парламентская кампания в Беларуси. Отшумела в один тур. Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Граждане проявили удивительную самоотверженность, понимание целей государственной политики и желание облегчить работу избирательным комиссиям непосредственно в день самого голосования, за 30% обеспечив явку в ходе предварительного голосования.

Прошедшая избирательная кампания ознаменовалась сразу несколькими электоральными открытиями. Во-первых, оказалось, что в стране есть люди, которые зарабатывают много. Много — это больше тысячи долларов в месяц. Оказалось, что среди тех, кто баллотируется в депутаты, их не так уж и мало. Так, в Гомельской области уровень доходов провластных кандидатов в депутаты за прошлый год составил более 18,6 тысячи долларов по среднегодовому курсу Нацбанка республики, в то время как оппозиционных и независимых — всего немногим более 9 тысяч долларов.

Во-вторых, избрание депутатом Палаты представителей Елена Анисим, которая является заместителем председателя общественного объединения «Товарищества белорусского языка» (ТБЯ) и одновременно работает в институте языкознания Национальной академии наук, говорит о том, что белорусские власти, несомненно, учли печальный опыт Украины, когда дорвавшиеся до власти радикальные националисты развалили в итоге государство, и очень дозированно начали запускать представителей националистических взглядов во власть.

Анисим уже сделала знаковое заявление, сказав, что «не воспринимает парламент как вражеский лагерь». То есть, умеренное крыло белорусских националистов показывает, что правильно поняло свое прохождение в парламент, не намерено раскачивать лодку и готово играть в распасовочку с властями. Прохождением именно Анисим власти показывают и России, что, мол, видите, какой выбор белорусского избирателями — люли сами голосуют «за спадчыну». Поэтому надо принимать во внимание выбор белорусского народа. То есть позиции перехода на более жесткий националистический дискурс активно создаются и укрепляются.

И Анисим подтвердила правильность сделанного властями выбора, заявив, что в качестве своей первоочередной задачи видит содействовать тому, чтобы белорусский язык стал реально государственным. Для чего вынесет на рассмотрение депутатов проект закона о государственной поддержке белорусского языка. Кроме того, Анисим будет выступать за создание национального университета с белорусским языком обучения и нового, полностью белорусскоязычного, государственного телеканала. Еще одна ее инициатива — чтобы все законопроекты готовились на двух государственных языках. Можно не сомневаться, что парламент эти инициативы активно поддержит.

Таким образом, и допуск одного умеренного националиста в парламент позволит властям решать все необходимые задачи по формированию в республике своего замкнутого культурно-языкового анклава вне концепции Русского мира, несмотря на все заявления первых лиц государства о том, что это не так — следить надо за руками, а не за речами. По сути дела, допуском Анисим в парламент задача спайки определенных групп во власти с умеренными националистами можно считать решенной. Именно через Анисим сейчас можно будет запускать любые националистические идеи как в информационное пространство, так и в законодательное таким образом, чтобы они читались заинтересованными силами как внутри, так и во вне республики, но делать это так, чтобы формально власти оставались не при делах.

В-третьих, допуском в парламент абсолютно вторичной фигуры из Объединенной гражданской партии Анны Канопацкой, которая на своем избирательном округе победила «саму» Татьяну Короткевич, которая была одним из кандидатов в президенты на прошлых выборах (возможно потому, что Короткевич в отличие от всех остальных кандидатов президенты не поздравила Александра Лукашенко с победой), власти поставили всю, именно всю оппозицию в совершенно идиотской положение. Либо они должны признать по обыкновению выборы сфальсифицированными и тогда отозвать своего человека из парламента, либо играть в навязанную властями игру, даже только при наличии одного человека в парламенте, и тогда признать выборы состоявшимися.

Судя по реакции белорусского экспертного сообщества, дилемма понимается как имеющая место быть и выводы делаются соответствующие. Однако пока ОГП не намерена отказываться от депутатского места, хотя влиятельные партийные функционеры, в частности, руководитель Минской областной организации ОГП Виктор Молочко выразил желание уйти с должности в связи с тем, что Канопацкая готова идти в парламент. Так что, разбор полетов в партии еще предстоит.

Таким образом, белорусские власти достаточно грамотно внесли очень серьезный раздрай и в так не очень плотные ряды белорусской оппозиции. Что выберут белорусские оппозиционные лидеры — покажет время. Однако далеко не факт, что если они пойдут на обострение, то смогут удержать оппозиционные структуры под своим влиянием.

В-четвертых, допуска одного оппозиционера в Палату представителей оказалось достаточным для того, чтобы ЕС констатировал, что несмотря на то, что «ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются невыполненными, происходящие в республике «заметные усилия по решению некоторых давних проблем, связанных с избирательным законодательством». Такими темпами, по одному человеку в четыре года, процесс совершенствования избирательного законодательства республики обещает быть очень интересным.

Хотя, надо быть честными — представительство партийных функционеров в нижней палате белорусского парламента серьезно увеличилось — в три раза. Так, в уходящем парламенте белорусские партии были представлены всего 5 коммунистами и одним представителем Республиканской партии труда и справедливости (РПТС). Итоги выборов нового парламента показывают увеличение числа партийных депутатов в три раза: от коммунистов будет 8 депутатов, от Белорусской патриотической партии (БПП) и РПТС — тоже 8, от Либерально-демократической партии и Объединенной гражданской партии — по одному. Итого — восемнадцать депутатов в новом парламенте против шести в старом, рост в три раза.

И вот этот рост представленности партийных представителей в парламенте можно считать главным итогом прошедшей парламентской кампании. Он показывает, что направление эволюции парламентской системы может быть только в одном направлении — все большей представленности партий в парламенте, независимо от их партийных взглядов и убеждений. Но, в связи с этим получается странная картина — в парламенте представлены уже многие белорусские партии, даже оппозиционные, но провластной партии — просто нет.

Пока да, управлять ручными методами бывшими учителями, чиновниками, силовиками в парламенте можно — ситуация позволяет. Но как они будут голосовать не скованные партийной дисциплиной в случае обострения ситуации, при наличии других организованных групп в парламенте, — большой вопрос. Поэтому главным итогом белорусских выборов в парламент можно считать то, что вопрос создания пропрезидентской партии переходит из разряда теоретических в разряд практических. И если не на следующих выборах в парламент в 2020 году, то перед президентскими выборами 2025 точно.