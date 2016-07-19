В приснопамятный день 11 сентября пройдут выборы в Национальное собрание Республики Беларусь — так называется белорусский парламент. Сонное царство гарантированного «одобрямса» любых задумок исполнительной власти. Просмотр заседаний белорусского парламента можно рекомендовать в качестве средства от бессонницы.

Publicdomainpictures.net Одобрямс

Долгие годы выборы в Национальное собрание не интересовали никого. Само собой, кроме тех, кто хотел туда трудоустроиться. Поначалу, после разгона президентом Верховного Совета РБ несчастливого 13-го созыва, выборы в новый парламент первого созыва вообще не проводились. Президент назначил первых «парламентариев» лично. Но «мировое сообщество» было очень огорчено этим, поскольку свободные выборы, пусть даже между пулей и верёвкой с мылом, являются главной священной коровой западной демократии. Поэтому выборы 2-го созыва уже проводились по всем законам жанра постсоветской демократии. Оппозицию в парламент не пустили. Также было и в дальнейшем. Все выборы предварялись грызнёй оппозиции по поводу бойкотировать или нет, а для обычных людей — только казёнными плакатами в окнах магазинов. Заканчивались же вялыми протестами русофобов и избранием очередной партии председателей колхозов и тому подобных политических деятелей.

Но в этом году всё изменилось. Белорусская русофобская оппозиция (а другой и нет) изъявила желание пойти на выборы. По всей республике уже зарегистрированы сотни инициативных групп по сбору подписей за выдвижение претендентов на места в парламенте. Чтобы стать кандидатом в депутаты, надо собрать тысячу подписей. Или триста, если от трудового коллектива, но коллективы, полагаю, так рисковать не будут. Поэтому оппы собирают подписи на улицах.

Как водится, председатель КГБ (а не Центризбиркома) Беларуси Валерий Вакульчик доложил о ходе подготовки выборов президенту. После чего сообщил журналистам, что в целом ситуация в нашей стране остается достаточно стабильной и спокойной. «Проводится предвыборная кампания. Главе государства доложено, что достаточно высокая активность штабов претендентов в кандидаты в депутаты по сбору подписей, организации работы пикетов. В штатном режиме работают избирательные комиссии». При этом он отметил, что у них [оппозиционеров] возникают серьезные проблемы со сбором подписей с учетом низкого интереса к ним со стороны граждан Беларуси».

Насчет низкого интереса, конечно, компетентным органам виднее. Только следует добавить, что если интерес к оппозиционным кандидатам низкий, то к провластным он еще ниже. Несомненным здесь можно считать «высокую активность штабов претендентов». Важно отметить, что доклад главе государства о ходе подготовки к выборам делает председатель КГБ — выборы в Беларуси сродни операции спецслужб или ничем не отличаются от войны?

Но давайте подумаем, откуда взялась эта «высокая активность», которой раньше не наблюдалось? Понятное дело, из экономической ситуации. Постсоветская республика переживает тяжелейший экономический кризис, который нельзя замаскировать никакими телевизионными реляциями об успехах «рыночного социализма». Все чувствуют ситуацию на собственной шкуре. Резонно предположить, что активность избирателей и процент недовольных властью повысится. Но совсем не факт, что активные и недовольные граждане (а) верят в то, что ситуацию можно исправить путем голосования на выборах, и (б) готовы броситься в объятия русофобской оппозиции. Ведь наша оппозиция делает все, чтобы оттолкнуть от себя народ. Она говорит с народом на чужом для него языке («мове»), исповедует ненависть к России, в которой у большинства белорусов живет родня и друзья, пылает ненавистью к Русской православной церкви, к которой относится большинство населения Белоруссии. С таким же успехом можно было баллотироваться в израильский Кнессет с портретом Гитлера в руках и программой на китайском языке.

Но есть еще одна причина высокой активности белорусской оппозиции. Она почувствовала, что стала очень нужна власти. Она и раньше была нужна, но только в качестве пугала для народа. Власть говорила народу: «если не мы, то смотрите кто придет». Это работало. Но в последние годы белорусская власть стала все активнее принимать на вооружение русофобские сказки, правообладателем на которые является та самая оппозиция. Поскольку своей идеологии у власти нет, в ходе национального строительства она начала внедрять «мову», вышиванки, памятники литовским князьям, начала бороться с Пушкиным и Отечественной войной 1812 года. Такими темпами скоро дойдут и до Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

То есть оппозиционное «пугало» резонно сделало вывод о возможной перспективе значительного повышения своего статуса. Раньше им пугали только электорат, а теперь это «пугало» будут предъявлять России в качестве доказательства того, что белорусский народ не хочет с ней дружить, раз выбирает в парламент, а также предъявлять Западу в качестве доказательства приверженности официального Минска демократическим (читай «русофобским») ценностям. За такую работу пугалу точно будут платить намного лучше, — как говорится, к бабке не ходи.

А что, за властью что ли идти в это Национальное собрание? Там ей не пахнет. Вся власть в постсоветской республике находится в одном месте — резиденции президента. Никакого разделения властей нет. Нет, может быть и есть в оппозиции люди, которые хотят взять власть. Но если такие и есть, то их очень мало. Большинство оппозиционеров только в кошмарном сне может увидеть свой приход к власти и необходимость работать на благо страны. Их интересует только решение своих материальных проблем, которые в свете последних событий усилились. К тому же теперь тявкать из-за угла и получать за это гранты стало безопаснее. И даже появилась перспектива потявкать прямо с парламентской трибуны с соответствующим вознаграждением.

Короче говоря, в белорусском парламенте после выборов станет немного веселее, но никаких проблем для власти из этого не вытекает. Нужные решения будут приниматься, как и сейчас, без проблем. Однако проблема может появиться позже. Появятся узнаваемые лица. Сейчас оппозиционные деятели известны только в своем же собственном узком кругу русофобствующих сектантов. Прорвавшись же к парламентской трибуне, они постепенно станут известны широкой публике.

В Белоруссии, в которой есть только один политик (по его собственным словам), появится множество узнаваемых лиц. И не надо забывать о том, что именно они, а не власть, являются настоящими хозяевами русофобского дискурса. При наступлении некоторых обстоятельств новый расклад может «выстрелить», и кое-кто может потерять вожделенную власть, а кто-то, совсем ее не желая, случайно получить.