



Модест Колеров ИА REGNUM «У нас все ходы записаны!...»

Откровения бывшего активиста кампании «Говори правду» Ярослава Берниковича, который был координатором по сбору подписей в Минске во время президентских выборов 2015 года за кандидата Татьяну Короткевич, которая якобы шла от «оппозиции», о том, что она не набрала необходимых 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатов в президенты, взорвали информационное пространство республики.

Бывший коллега Короткевич по выборам, отвечавший за Минск, Ярослав Берникович произвел фурор в белорусском политическом пространстве заявлением о том, что в ходе президентских выборов 2015 года за Короткевич в Минске было собрано реально всего 14.603 подписи, а не зарегистрированные белорусским ЦИК 54.812. С его слов получается, что порядка 40 тысяч подписей были липовыми, а белорусский ЦИК закрыл на это глаза.

Извините, конечно, но 40 тысяч подписей, идущих списком, это не десять и не двадцать. И не заметить это попросту нельзя, особенно тогда, когда листы заполнены одной рукой. Как всегда, бомба взорвалась там, где ее никто не ждал. Как сейчас и кто будет «отбеливать» как Короткевич, так и белорусский ЦИК — вообще отдельный разговор. Да и до того ли сейчас скатывающемуся в настоящую нищету белорусскому электорату?

Еще раньше, сразу после регистрации кандидатов в президенты белорусским ЦИК в сентябре 2015 года, у многих белорусских экспертов, которые детально знают, как проходит сбор подписей для выдвижения кандидата в президенты, какие электоральные возможности у того или иного кандидата в 2015 году были по сбору нужного числа подписей, были серьезные сомнения в том, что никому даже в экспертной среде особо не известная женщина-политик, смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей. Подписи не смогли собрать «зубры» белорусской политики — Анатолий Лебедько от Объединенной гражданской партии и Сергей Калякин от белорусских коммунистов, и тут на тебе — живые и красивые 100 подписей.

Поэтому изначально многие эксперты смотрели на Татьяну Короткевич весьма подозрительно — как на чертика из табакерки. Сейчас же, когда широкой общественности представлены доказательства подлога — как с ее стороны, так и со стороны белорусского ЦИК, картина вообще складывается весьма неважнецкая. Для всех участников этого скандала.

Возьмем белорусский ЦИК. Всегда было ощущение, что мимо этой организации мышь мимо не проскочит, не то, что подпись в подписном листе на выдвижение кандидата в президенты. А тут — смотришь на опубликованные фотографии подписных листов и диву даешься — заполнены одной рукой, одним почерком десятки фамилий, и белорусский ЦИК пропустил такую подтасовку. Куда смотрела вся такая «принципиальная» глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина? Или все-таки борщ варила?

Как теперь можно доверять этому составу ЦИК? Особенно после того, как известный своей «принципиальностью» секретарь Центризбиркома Николай Лозовик начал весьма топорно отмазывать оппонентов белорусской власти (тоже, кстати, невиданное раньше дело, просто слом шаблона) от насмешек в СМИ: «Где совесть у этого политика? Сначала он подлянку устроил, сдав, на его взгляд, недостоверные подписи, а потом второй раз подлость совершил, когда нарушил свое обещание не разглашать тайну. Просто это непорядочный человек. Это мое мнение как гражданина». Лозовику ли это говорить… Лучше бы даже не заступался.

Крамольные мысли начинают закрадываться. На кого работает ЦИК? А зачем понадобилось белорусскому ЦИК фальсифицировать выборы путем пропуска подлога в подписях одного из кандидатов? Получается, что часть оппозиции и власти на выборах играли в одну игру? Тогда зачем? А может, кто-то посредством данного скандала хочет убрать верного человека белорусского президента от руководства Центральной избирательной комиссией? И целый ряд других, гораздо более опасных для белорусской власти и карманной оппозиции.

Не лучше, а гораздо хуже после произошедшего выглядит и главный герой скандала — Татьяна Короткевич. Она, которая лучше всех была осведомлена о качестве и состоянии собираемых за нее подписей, зачем она пошла на этот подлог? Взяла бы и сказала честно, как Лебедько и Калякин, что не насобирала необходимого числа подписей. Как говорится, респект и уважуха. Понимает ли она, что в данном случае она подвела не просто себя, а всех женщин — потенциальных кандидаток в президенты в республике? Теперь ведь, клеймо Короткевич будет на каждой, кто осмелится выдвинуться в белорусские президенты. Сразу будут кричать — подписи-то не настоящие. Подвела Татьяна белорусских женщин, ох, подвела. Да, кстати, и не в Беларуси одной проблемы с женщинами-политиками…

Как теперь воспринимать ее заявление, сделанное ей сразу после выборов: «Ждём результатов наблюдений. Они не были равными для всех кандидатов. Не были равными условия в СМИ. Не были в поле равными условия. Вся страна не была такой либеральной, как Минск. Это были прозрачно недемократические выборы. Мы не работали на легитимацию режима, а работали на то, что нужны перемены, но с властью они невозможны. Мы сейчас как можно скорее должны поставить запятую, разобрать полёты, написать жалобу. И будем делать следующий шаг»? Где тут правда, а где ложь?

Короткевич и раньше была на отшибе «большой» белорусской политики, несмотря на все ее старания. Теперь же, после откровений члена ее команды, на ее политических перспективах можно поставить крест. Хотя, как это ни парадоксально для кого-либо прозвучит, именно теперь Татьяна Короткевич может претендовать на должность белорусского депутата. За четыре месяца до выборов в белорусский парламент, еще до составления списка депутатов, уже можно почти с 90% уверенностью сказать, что одним из них будет Татьяна Короткевич. Уверен, что власть оценила ее «порядочность» и как сможет, так и отблагодарит «порядочную» женщину. Ее присутствие будет подано Западу как достижение белорусской демократии, как-то, что вот, мол, и оппозиция постепенно проникает в святая святых белорусской политики — парламент.

Очередной громкий скандал в «благородном семействе» белорусской оппозиции, весьма серьезно затронувший и имидж белорусской власти, говорит о многом. И о кризисе самой оппозиции, которой надо внутренне очиститься, и о методах работы власти. Но главное — он говорит о том, что произошло сращивание части госаппарата и прозападной оппозиции.

Этот скандал реально подтверждает то, что пытаются опровергать в дискуссиях со своими российскими коллегами бывшие белорусские аналитики, выродившиеся за последние два-три года в заштатных пропагандистов, а именно то, что происходит сращивание власти и прозападной оппозиции на антироссийской и русофобской почве: мол, ничего такого нет, не стоит и волноваться. Оказывается, есть, и уже давно. После «казуса Короткевич» отрицать данное бессмысленно — как говорится, картина маслом.