



Цитата из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Реж. Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Готовность к войне

В последние месяцы в Белоруссии вошёл в моду новый политический термин: «гибридная война». И сразу же власть и её картонная «оппозиция» начали к этой самой войне готовиться. Естественно, в пределах своего понимания. А с пониманием, как выяснилось, есть проблемы, хотя именно это и делает многие вещи особенно показательными, особенно исходя из наличия союзнических отношений Беларуси и России.

В рамках подготовки к «гибридной войне» белорусские русофобы начали рыть окопы на границе. Только не на западной, а на восточной, рядом с Россией. Так, 6 сентября в Ветковском районе Гомельской области небольшое подразделение свядомых на всю голову «оппов» приступило к рытью окопа для стрельбы с верблюда стоя. Надо отдать должное стратегическому гению белорусской оппозиции: окопы начали рыть в 25 километрах от границы с Россией, что позволит успеть занять боевую позицию после получения по Euronews сообщения о прорыве российско-белорусской границы мотодивизиями конных бурятов. Хотя, возможно, они просто пожалели бензина на поездку поближе к границе.

Вместо того, чтобы заснять всё это, показать по телевизору и всем весело посмеяться над тупыми свидомитами, государевы люди решили показать, кто в доме хозяин и что не стоит частникам лезть на государственную делянку. Уже через несколько минут после начала земляных работ на боевую позицию прибыли сотрудники милиции, ГАИ, лесхоза, а также пожарные и какие-то люди в штатском. Всего около двух десятков человек, некоторые в бронежилетах. Танки и авиация к операции не привлекались. Борцы с «российской агрессией» в собственных головах были задержаны.

Поскольку задержанные заявили, что не владеют русским языком, для составления протоколов с уроков в близлежащей деревне пришлось снять двух учителей белорусского языка. Следует заметить, что преподаватели белорусского языка — единственные граждане республики, которые владели белорусским языком в радиусе ста километров. То есть найти в Белоруссии снежного человека гораздо проще, чем гражданина, владеющего белорусским. Симптоматично. Об этом же говорит и тот факт, что на весь 500-тысячный Могилев нашлось только два ребенка, которых родители отдали в белорусскоязычный класс. Но право есть право, при задержании можете заявить, что владеете только санскритом ‑ и пусть ищут переводчика.

Сразу же выяснилось, что в автомобиле, на котором приехали «оппы», аптечка не соответствует требованиям ПДД. По-видимому, отсутствовали или были просрочены презервативы. ГАИ по данному поводу радостно составило протокол. Уже на следующий день (оперативно!) местный лесхоз выставил главному копателю (не будем дарить ему славу Герострата) штраф на сумму 220 деноминированных рублей (около 110 долларов или приблизительно 30% от средней зарплаты в Гомельской области) за повреждение плодородного слоя почвы на землях гослесфонда. Если вы уже смеётесь — подождите, ещё рано. Давайте посмотрим, чем на данную инициативу «снизу"-таки ответило белорусское государство «сверху».

Чем же занималось само государство, пока «змагары» копали окопы? А занималось оно ровно тем же: подготовкой к отражению агрессии «гибридного типа» и тоже на границе с Россией. Как сообщает информационное агентство «БелаПАН», в посёлке Ленино Могилёвской области (на «угрожаемом» направлении на границе с Россией) приступило к боевой подготовке особое подразделение. Это так называемые «войска территориальной обороны». По словам военкома Могилёвской области Александра Горошкина, они будут защищать «свой дом, своих родных и близких, свои предприятия». По-видимому, «обычные» войска защищают только лично президента.

Военком сказал, что на сборы вызваны рабочие, служащие и предприниматели. То есть, это то, что во времена СССР называли «забрать в партизаны». Это когда взрослых гражданских людей на некоторое время вырывают из привычной жизни, одевают в какое-то подобие военной формы, после чего они курят, матерятся и ждут, когда их отпустят домой. Одного взгляда на подобное «воинство» достаточно, чтобы оценить его «боеспособность», даже профессиональным шпионом быть не надо. «Партизан» разместили в спортивном зале местного педагогического колледжа. Место дислокации обнесено забором из колючей проволоки. По-видимому, чтобы не разбежались, поскольку трудно себе представить педагогический колледж с забором из колючей проволоки.

Таким образом, невооружённым глазом видно, что данные действия носят характер «чрезвычайщины» и, по сути, мало чем отличаются от рытья оппозиционных окопов. Разве что количеством привлечённых ресурсов. Однако, как показал анализ региональной прессы, данный случай оказался далеко не единичным. По сообщению «Белорусской военной газеты» в Горках Могилёвской области в «партизаны» для «территориальной обороны» забрали около 100 человек. Несколько недель им будут напоминать то, что они забыли со времён похождения срочной службы.

Имеются и более серьёзные признаки того, что именно угроза с Востока, то есть с территории России, больше всего занимает умы белорусского руководства. Например, первый дивизион новой китайско-белорусской реактивной системы залпового огня с очень «дружественным» к России названием «Полонез» был также размещён в граничащей с Россией Могилёвской области. Ясное дело — оружие с таким названием «Огинского» на границе с Польшей — явный абсурд. А как раз за два дня до начала рытья окопов, 4 сентября, президент Лукашенко подписал указ №433 об установлении режима пограничной зоны на границе с Россией. Вот такое у нас союзное государство — кое-где границы между совершенно отдельными государствами выглядят более открыто.

Короче говоря, как «оппозиционные», так и провластные «аналитики» в Белоруссии понимают термин «гибридная война» только как ведение каким-либо государством боевых действий против другого государства без опознавательных знаков на униформе и технике и без признания факта участия в войне. В действительности «гибридная война» в наше время ведётся не обязательно государствами. А «гибридной» она называется потому, что включает в себя не только и не столько военные методы, сколько другие — информационные, экономические, финансовые и так далее.

Гибридная война идёт везде и постоянно, в первую очередь — в головах людей. В Белоруссии она идёт уже давно, с момента её возникновения после распада СССР. Только классической военной составляющей у нас ещё пока не было, слава Богу. Однако Белоруссия является не субъектом, а объектом этой войны. Гибридная война ведётся против России, а Белоруссия является только одним из её театров. Иногда политические процессы в Белоруссии играют в пользу России в этой войне, иногда — во вред. Сама по себе Белоруссия с доминирующим русским населением, о чем говорит 99% использование всеми русского языка, не представляет никакого интереса для Запада, ведущего на её территории гибридную войну против России.

Когда-то впавшие в маразм геронтократы позднего СССР сами поверили в свою сказку о «мирном сосуществовании» с Западом. Результат известен. Сейчас складывается впечатление, что белорусское руководство само начинает верить в свою сказку для «элехтората» о «российской угрозе». «Змагары», беря опыт с террористических батальонов Порошенко-Авакова, роют окопы, Министерство обороны размещает в спортзалах за колючей проволокой «партизан» для отражения угрозы с Востока. В этот момент президент Лукашенко заявляет, что налаживание отношений с Западом — не в ущерб России, а судьбой постсоветской республики является роль «моста между Востоком и Западом», лавировать «между этими монстрами». При этом устанавливает пограничную зону на российской границе. И всё это на фоне коллапсирующей экономики и роста госдолга. На фоне неоплаченного российского газа в 350 млн. долларов, по которому уже «почти договорились», но, как выяснилось 14 сентября, не договорились. Вот это всё и есть «гибридная война». Она идёт прямо сейчас.

Чтобы вести гибридную войну, нужно обладать своей концептуальностью, своим представлением о мире, своим образом будущего. Ничего этого у «белорусской элиты» не только нет, они даже не могут себе это представить. Когда они получили в свои руки кусок русской земли с русским населением, они думали, что сорвали хороший куш. В их средневековых представлениях обладания какой-то территорией с населением и остатками промышленности достаточно, чтобы стать страной. Да, в XVI веке этого было бы достаточно, но в наше время, чтобы быть субъектом политики, надо иметь культуру, образование и науку, высокие технологии и контроль над рынками.

Как выяснилось, единственный ресурс, доступный «белорусской элите», — геополитическое положение. Страна у дороги. Этим и торгуют. А когда денег стало не хватать, пошли по пути всех лимитрофов и начали кормить народ сказками о 1000-летней Беларуси, «мовой», лаптями, вышиванками, соломенными шляпами и «российской угрозой». То есть ровно по тому же пути, по которому пошла десять-пятнадцать лет назад и Украина. Это не поможет. Пора посмотреть правде в глаза и разобраться, с какой стороны у вас братья, а с какой действительно монстры, для которых вы только клетка на шахматной доске.