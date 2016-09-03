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11 сентября в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей Национального собрания. Это такой, типа, парламент. Как всегда, в таких случаях власть старается не допустить никаких событий, способных повысить нервозность в обществе. Карающе-контролирующим органам предписано снизить свою активность до минимума, предпринимаются меры по недопущению резких колебаний курса национальной валюты, и так далее. Как обычно, все неприятные новости откладываются на после выборов. Но хорошие новости — можно!

Такой хорошей новостью на днях стало решение о назначении малоимущим безналичных жилищных субсидий. 29 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий». Тем, у кого на оплату коммунальных услуг в городе уходит более 20% семейного бюджета, или более 15% на селе, государство частично компенсирует расходы на ЖКХ. В случае если все, фактически проживающие в помещении являются инвалидами или неработающими пенсионерами, субсидия назначается автоматически путём снижения суммы в «жировке». В более сложных случаях гражданам придётся обращаться с заявлением, чтобы доказать своё право на субсидию.

Вроде бы, новость позитивная. Власть проявляет заботу о малоимущих. Но вся история постсоветской Белоруссии подсказывает, что даже в самых позитивных новостях может скрываться подвох.

Почему жилищные субсидии назначили именно сейчас, перед выборами? Всё очень просто. После выборов белорусских граждан ждёт такое значительное подорожание услуг ЖКХ, что самые малоимущие слои общества просто не смогут их оплачивать. При этом не надо забывать, что самые малоимущие и малообразованные слои населения Белоруссии являются самыми верными сторонниками существующего политического режима. Во избежание роста недовольства среди самых надёжных людей власти всё равно придётся как-то смягчать ситуацию и частично компенсировать удар по их семейным бюджетам.

В кои веки белорусское руководство догадалось сделать это по-умному. Наверное, какие-то иностранные политтехнологи подсказали. Причём, сделано сразу два умных хода. Во-первых, частичную компенсацию расходов на ЖКХ для малоимущих, которую всё равно придётся делать после повышения тарифов, перенесли на предвыборный период, и превратили в некоторый позитив. Как в анекдотах про две новости, плохую и хорошую. Хорошую подают раньше, и перед выборами. А плохую, которая по своей мощности намного превзойдёт хорошую, подадут после выборов, когда уже дело сделано.

Во-вторых, субсидии вводятся на таких условиях, что реально их получат очень немногие, а выглядеть всё будет так, как будто их получают (или могут получить) очень многие. Как известно, последние три года «рыночного социализма» привели к колоссальному обнищанию населения Белоруссии. Малоимущих у нас теперь очень много. Автоматически субсидии получит очень незначительная часть населения. А все остальные, у кого соотношение официального дохода с расходами на ЖКХ предположительно подпадает под нововведение, должны подавать заявление и доказывать, что они имеют право на данную льготу.

Если взять для расчёта зарплаты и пенсии, на субсидию сможет претендовать по самым оптимистическим подсчётам не менее пятнадцати процентов семей. Её придётся платить такому количеству людей, что значительное повышение тарифов ЖКХ просто не имеет смысла, — всё равно всё на субсидии уйдёт. Но дело в том, что мало кто в Белоруссии живёт на официальные доходы. На эти деньги прожить просто невозможно. Большинство малоимущих граждан имеет какие-либо «левые» доходы. Чем-то приторговывают, оказывают услуги, имеют вторую-третью работу (без оформления, естественно), возят товары через границу и так далее.

Расчёт авторов законодательной «льготы» делается на то, что эти люди, даже если их «левые» доходы мизерны, не обратятся с заявлением о назначении жилищной субсидии. Побоятся, что при проверке их доходов вскроются факты их нелегальных подработок. Даже небольшой денежный перевод от родственников из-за границы может обнулить право на субсидию. Таким образом, каждый из этих людей будет думать, что государство заботится о таких бедняках, как он. Просто именно он не может обратиться за назначением льготы по своим, уникальным причинам. А сотни тысяч других людей — льготу получают. В действительности же, жилищную субсидию получат очень немногие. Только те, кто живёт далеко за чертой бедности по самым «африканским» понятиям. Очень хитро придумано. Изображаем заботу о малоимущих, делаем это вовремя, и это не мешает загнуть тарифы ЖКХ после выборов по самое некуда.

Только не надо думать о какой-то злонамеренности белорусского государства. Просто денег нет. На носу зима, а бюджет пуст. Кредитов больше не дают, даже русофобские «доклады» не помогают. Денег на газ нет. Уже даже почти все государственные стройки законсервировали. Точнее — забросили. Закрываются и банкротятся предприятия, ещё вчера считавшиеся «столпами» белорусской экономики. Белоруссия уверенным курсом движется к финансовой катастрофе. Так что повышение тарифов ЖКХ после выборов является следствием не злонамеренности, а полной некомпетентности белорусского руководства. Радует то, что хотя бы пиарным трюкам научились. Но это не поможет.