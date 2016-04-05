



Траурное одиночество Минска

Буквально накануне празднования Дня единения народов Беларуси и России стало известно о том, что Россия приняла решение о переносе производства шасси для комплексов С-400 с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) на Брянский автомобильный завод. И это весьма показательный факт, который говорит о реальных, а не о пиар-достижениях союзного проекта интеграции.

Даже посол России в республике Александр Суриков, который в своих интервью всегда очень бережно относится к белорусскому руководству, комментируя данную ситуацию, отметил: «В мире растут транснациональные компании, завоевывают рынки, сил у них побольше. Несколько лет обсуждали совместное предприятие — для объединения усилий, производства шасси. Решения пока не принято. Значит, начинают ерзать производители ракет — «мы можем лишиться шасси, если что». Они начинают делать свое.

Нет производителей грузовиков, которые выпускают меньше 100 тысяч автомобилей. КамАЗ — 50 тысяч, МАЗ — 30 тысяч: как им конкурировать? У зарубежных производителей больше производственных возможностей, в том числе инновационных — чего выжидать? МАЗ будет там, где чешская Tatra после создания ЕС — нигде. КамАЗ, возможно, там же. Уже половину рынка Китай занимает!

Никто не мешает, кроме наших человеческих амбиций. Не буду говорить чьих. А это было бы на пользу народу. Надо выйти все-таки на интеграционный процесс, чтобы продукция была общая и защищалась нашими рынками. И плюнуть на амбиции. Суверенитет и независимость должны защищаться инвестициями, рабочими местами, зарплатами, а не «еле дышащими заводами». Не стоит тратить деньги на создание лишних производств — а сесть и подумать о следующем шаге: от кооперации к более глубоким процессам».

Официальная причина перехода на российские тягачи — резкий рост внутреннего и внешнего заказа на комплексы С-400. Однако очевидно, что истинной причиной отказа от МЗКТ является нерешенность приватизационных процессов в рамках Союзного государства. Напомню, что ни один из заявленных несколько лет назад проектов промышленной интеграции предприятий двух стран так и не был завершен.

Поэтому не удивительно, что с 2021 года Россия откажется от продукции МЗКТ и по вопросу поставок шасси для передвижных установок МБРК «Тополь», который начнет делать КамАЗ. Об этом 30 марта заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев: «С этим МЗКТ веселая история. Они три года продавали этот МЗКТ, но так мы ни о чем не договорились. Нужно на КамАЗ это все забирать. Раз не хотят продавать — не надо, мы на КамАЗе наладим производство».

И что делать в таком случае МЗКТ? В Европе и мире его продукция никому не то что не нужна, а опасна, поэтому в случае евроинтеграции республики можно не сомневаться, что МЗКТ станет одним из первых предприятий, которое Запад потребует закрыть, а сотни рабочих выбросить на улицу. Но ведь перед аналогичными угрозами в случае продолжения нынешней политики оказываются и другие бюджетообразующие белорусские предприятия — МАЗ, МТЗ и так далее, для которых основной рынок сбыта также российский. Видим ли мы на этом фоне адекватность белорусского руководства стоящим перед республикой вызовам? К сожалению, нет.

Так, 1 апреля белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил о том, что в Беларуси считают несправедливыми расчеты за продукцию в российских рублях, а за энергоносители — в долларах: «Что касается природного газа, то его цена в начале 2014 года составляла 165 долларов за тысячу кубометров. Это было при курсе российского рубля 32−33 за доллар. На 1 января 2015 года у нас цена на газ стала 142 доллара. При этом доллар стал стоить более 60 российских рублей. Логично, что газ уже должен стоить порядка 80 долларов, а у нас 142».

Трудно понять белорусское руководство, которое так быстро меняет свои решения. Напомню, что еще в декабре 2014 года президент республики, наоборот, требовал от своих подчиненных из правительства полностью перевести торговлю с Россией на доллары: «Перед правительством поставлена задача торговать не за рубли, а за доллары, так как мы платим за энергоносители не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства с Россией. Покупают нашу продукцию в России сегодня — платят в долларах. Если в рублях — то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час» (http://ria.ru/economy/20141218/1038921799.html).

В результате Россия пошла республике навстречу, и страны договорились фиксировать цены на поставляемые в Россию продовольственные товары в валюте. Об этом 20 декабря 2014 года сказал заместитель премьер-министра республики Михаил Русый: «Мы договорились, чтобы цены на продукцию, которую мы поставляем в Россию, были фиксированы в долларах по факту предоплаты по курсу Центробанка РФ», — сказал он журналистам в Минске.

И вот два года спустя позиция белорусского руководства меняется на прямо противоположную. Но здесь есть два нюанса. Во-первых, если белорусские предприятия не будут поставлять в Россию свою продукцию за российские рубли, то, скорее всего, часть из них вообще лишится российского рынка, и это, естественно, не российская проблема. Во-вторых, нельзя все время играть только в ту игру, которая выгодна только официальному Минску. Если Кобяков пересчитывает российский газ в два раза ниже из-за курса доллара, то, наверное, и Россия тогда может попросить своих белорусских партнеров поставлять продукцию по ценам в два раза ниже. И что на это скажут своему правительству белорусские производители? Поэтому, конечно, при решении любых вопросов союзного строительства надо исходить не из чьих-то амбиций, а из реальных экономических процессов.

И в заключение хотелось бы сказать еще об одном важном нюансе. Речь идет об инвестициях. Не секрет, что в Беларуси с этим огромная проблема. Внутренних инвестиций по понятным причинам — отсутствие необходимых свободных средств — нет. Внешних также нет по причинам очень жесткого и зарегулированного внутреннего законодательства и отсутствия необходимой защиты инвесторов от всевластия налогов и контролирующих органов. Если нет внутренних частных инвестиций, то не будет и внешних. Западные — не идут по политическим мотивам. А российские инвестиции не пускают сами белорусские власти. В результате белорусские предприятия начинают чахнуть.

В это же время в России в тот же Брянский автозавод в ближайшие два года будет вложено около 2 млрд долларов инвестиций. В создание в Поволжье двух новых заводов по производству новейших систем противовоздушной и противоракетной обороны («Кировское машиностроительное предприятие» было торжественно открыто в феврале 2016 года) будет вложено почти 900 млн долларов, в КамАЗ — 2 млрд долларов и т.д. и т.д. О таких инвестициях белорусским предприятиям остается только мечтать. Россия готова была бы вкладывать такие объемы и в предприятия республики, но это не дает сделать руководство страны по непонятным субъективным причинам.

То есть, несмотря на санкции, Россия обладает необходимыми финансовыми возможностями для осуществления миллиардных (в долларах) инвестиционных проектов. Несомненно, в ближайшие годы эта разница в финансовом потенциале двух стран только увеличится. Отсюда следуют весьма не радужные перспективы белорусской промышленности, ориентирующейся на российский рынок. И эта проблема, к большому сожалению, закладывает серьезную мину в основание Союзного государства.