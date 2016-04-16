



Александр Горбаруков ИА REGNUM Стабильность

14 апреля в Белоруссии вступили в действие новые таможенные правила, значительно ограничивающие ввоз в республику товаров для личного пользования. С ввозом товаров для продажи уже давно всё очень тяжело. Теперь и для личного пользования можно ввезти не более чем на 300 евро (и не более 20 кг) в три месяца. Ограничения по номенклатуре товаров были введены ещё ранее. Так в прошлом году ограничение на ввоз не более одной единицы крупной бытовой техники в год на одного человека было ужесточено до одной единицы в три года.

В почтовых отправлениях из-за границы теперь можно получить товаров не более чем на 22 евро (10 кг) в месяц. Что интересно: львиную долю в получаемых гражданами Белоруссии посылках из-за рубежа составляют товары из Китая, на который официальным Минском возлагается столько надежд в спасении тонущей белорусской экономики. Недружественно как-то получается. Ну да ладно, Китай это переживёт.

Данные меры объясняются тем, что под видом товаров для личного пользования в республику ввозятся товары для продажи. Таким образом, продавцы уходят от уплаты обязательных государственных платежей. Что греха таить, — есть такое дело. Правда всем известно, что тот, кто захочет честно заплатить все белорусские налоги и поборы, не только ничего не заработает, но ещё и останется должен государству. Признаюсь, даже стыдно писать такие банальности… Вопрос в другом. А что же делать тем, кто хочет привезти товары действительно для себя? А можете доказать, что для себя? Нет? Вы — «в пролёте». У нас презумпция виновности. Если общество не может умерить пыл государственных «регуляторов», то в такой стране лучшим средством от перхоти всегда будет гильотина.

В общем, ничего нового, даже скучно. Давайте лучше разберёмся, как белорусское «государство для народа» дошло до жизни такой. Почему понадобились эти запреты? Почему граждане постсоветской республики не хотят тратить свои кровные на родной земле, а всё норовят обменять их на доллары и затариться за бугром? Почему цены в Белоруссии выше, чем в сопредельных государствах как минимум в полтора, а по некоторым позициям даже в 2−3 раза? Даже в России некоторые продукты питания (мясо, например) значительно дешевле. Промышленные товары дешевле везде. При том, что уровень зарплат в России, Польше и Литве значительно выше, чем в «Синеокой». Почему государство не может ответить на вопиющий вопрос: «Почему всё так дорого!»?

Всё дело в том, что наш пятикратно всенародно избранный президент с некоторых пор завёл традицию измерять успехи «расцветающей» под его руководством белорусской экономики в пересчёте средней зарплаты по палате, простите, республике, в презренных долларах США. В принципе, это логично. Доллар США, как бы это нам ни противно было, является главной мировой валютой. Мировая экономика с 1991 года является единой системой, и понятие «национальная экономика» для маленьких стран в некотором смысле является условностью.

Естественно, разные страны соревнуются и хвастаются друг перед другом в своих экономических успехах. Различными экспертами, СМИ и исследовательскими структурами периодически составляются рейтинги успешности государств в деле улучшения жизни своих граждан. Само собой напрашивается предложение измерить эти успехи в мировой валюте — долларах США. Надо признать, что это не совсем корректно, поскольку уровень цен и структура расходов в разных странах разные. К примеру, на юге люди вообще обходятся без отопления, а на севере оно отнимает значительные средства. Поэтому существует множество различных методик, вплоть до таких, как «индекс Биг-Мака». Тем не менее, сравнение в долларах является самым простым и доходчивым для каждого обывателя.

Первым рубежом, назначенным к взятию президентом Лукашенко, стало обещание средней зарплаты в 100 долларов США к 2001 году. В 2006 году был достигнут поставленный главой государства рубеж в 250 долларов США. А в 2010 году были достигнуты обещанные 500 долларов. Тогда же Батька взял на себя повышенные обязательства выдать на-гора к 2015 году среднюю зарплату в 1000 долларов. Но в этот раз обещание выполнить не удалось. Известно почему. Украина, Крымнаш, санкции, новая холодная война и т.д. Причины как всегда внешние, а Батька не виноват. К президентским выборам 2015 года средняя зарплата составила 430 долларов, сейчас она составляет около 300.

По правде говоря, большинство граждан Белоруссии, сопоставляя свои зарплаты и зарплаты всех своих знакомых с достигнутыми статистикой показателями, всегда сомневались в их достоверности. Ну да ладно, статистика везде привирает. Правда, надо уточнить, что рассчитывается «средняя зарплата рабочих и служащих». То есть, колхозники исключены из расчёта. Если же их нищенские зарплаты включить в расчёт, окажется, что обещанные президентом показатели не исполнялись никогда.

Как же белорусскому государству удалось достичь таких показателей? Поначалу, в 1990-е годы, это делалось путём банальной фальсификации. То есть, в газетах писали какой-то курс доллара к белорусскому рублю, но поскольку этот курс был абсолютно нереальным, доллары по этому курсу могли купить только очень приближённые к некоторым телам. В итоге у нас были четыре курса доллара: официальный наличный, официальный безналичный, реальный наличный, реальный безналичный. Причём, реальные курсы изменялись не только во времени, но и в пространстве. В разных городах могли быть разными. Чёрный рынок процветал, над белорусской валютной системой откровенно смеялись во всём мире. При таких делах не могло быть и речи о выходе Белоруссии на рынок мировых рейтингов средних зарплат в долларах.

Надо было придумать что-то получше. И придумали. Просто и элегантно. Надо всего лишь убить все возможности свободного курсообразования. Для этого надо максимально задушить импорт за инвалюту, и обставить покупку инвалюты предприятиями и организациями таким количеством проблем, чтобы большинству из них не хотелось покупать доллары на биржевых торгах. Благодаря этому удалось победить множественность курсов, и граждане получили возможность покупать доллары в обменниках по курсам, близким к официальному. Так был побеждён чёрный рынок, и появилась возможность соревноваться с другими странами в размере зарплаты в долларах США.

Неиссякаемая российская помощь в «тучные» 2000-е убаюкала белорусское руководство, и музей СССР под названием «белорусская экономика» всё дальше и дальше уплывал от реальности. Поскольку получаемых из России баксов в обменниках было достаточно, белорусское руководство безоглядно включило печатный станок, и накачивало зарплаты счастливых граждан «зайчиками», невзирая на то, что экономика, мягко говоря, не росла. Они забыли о том, что местной валюты нельзя напечатать сильно больше, чем имеется в наличии золотовалютных резервов. Иначе может образоваться волна, которая смоет всю инвалюту из обменников. Что и случилось в 2011 году. Курс подлетел с 3.000 до 12.000 белорусских рублей за доллар, потом стабилизировался на 9.000.

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Но белорусское руководство и после этого продолжило пагубную политику изображения успехов в долларах средней зарплаты путём фальсификации курса. На что реальность ответила ростом цен. Разрыв в ценах с сопредельными государствами, имевший место и ранее, стал просто вопиющим. Что же делать? Просто открыть глаза на реальность, и признать, что с «рыночным социализмом» что-то не так.

Всем известно, что мировая экономика представляет собой единый организм. Совершенно очевидно, что граждане Белоруссии не могут жить без множества товаров, производимых не в стране. А производители этих товаров не хотят их отдавать ни забесплатно, ни за белорусские рубли. Значит, Белоруссия должна что-то предложить миру. А что она может предложить, если в достаточном количестве у нас производится только картошка? Даже по молоку нас уже все обошли. Извините, если страна производит только картошку, пользоваться всеми благами цивилизации в ней смогут только несколько человек. При этом пользоваться этими благами в Белоруссии привыкли все — коммунисты приучили.

Ладно, если бы только картошку производили. Беда в том, что многие не только ничего полезного не делают, а ещё и ходят каждый день на работу, чтобы превращать бумагу в макулатуру, а металл — в металлолом. Нет, я не предлагаю всем записаться в секту расправивших плечи Атлантов, апологеты которой с некоторых пор обитают не только в лондонских винных магазинах, но и в Минске. Но надо признать, что огромное количество людей у нас имитирует производство только потому, что власть не знает что делать. Вернее, догадывается, но боится в процессе реформ потерять контроль над обществом.

Поэтому Лукашенко из всех возможных вариантов выбрал один: вымаливать со всех сторон кредиты, и платить из них зарплату людям, работающим на бутафорских рабочих местах. Но кредитов сильно много не дают, поэтому зарплаты — нищенские. Если перевести их в доллары США по реальному курсу, это станет всем очевидно. Поэтому президент будет до конца сохранять хорошую мину при плохой игре. Цены будут расти, но статистика зарплаты в долларах будет относительно терпимой. Главное, чтобы люди не вывозили эти доллары за рубеж, — для того и ограничения. А как кредиты отдавать, спрашиваете? А это будет ваша проблема, дорогие граждане Белоруссии.