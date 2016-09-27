



Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

На недавней встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз повторил избитую, но давно уже ложную мантру о том, что олигархи в России делают что хотят, в том числе мешают поставкам белорусской продукции. Судя по тому виду, с которым внимал белорусскому руководителю «бывший» кадровый разведчик, было понятно, сколь глубоко трогают его эти «истины» от представителя республики, не имеющей всего 300 млн долларов, чтобы расплатиться за российский газ.

Понятно, что такие заявления делаются в расчете на не слишком образованную и знающую публику, чтобы, с одной стороны, создать себе имидж радетеля народных интересов, а с другой, противопоставить якобы олигархическую России народной Беларуси. Что в Беларуси создано подлинно народное государство, где олигархи знают свое место. Так ли это на самом деле? Даже самый беглый анализ показывает, что далеко не так.

Возьмем самый недавний громкий случай с арестом одного из самых крупных белорусских бизнесменов Юрия Чижа и его последующим досудебным выходом на свободу. Как и предполагало ИА REGNUM, серия громких арестов крупных белорусских бизнесменов несколько месяцев назад не была никакой «борьбой с экономическими преступлениями», как это пытался представить госагитпроп постсоветской республики. После того как шумиха утихла и аресты подзабылись, фигурантов громких дел начали выпускать без суда. Естественно, после «компенсации ущерба». На прошлой неделе после выплаты компенсации в размере $13 миллионов на свободу вышел особо приближенный к «самому» Юрий Чиж. «Изменение меры пресечения связано с тем, что обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб», — проинформировал государственный телеканал ОНТ. По-видимому, суда не будет.

В связи с этим широко известный в узких кругах либеральный экономист Ярослав Романчук выступил с предложением: «Я бы хотел, чтобы случай Чижа стал началом нового прецедента. Чтобы в каждом случае, когда человек не доплатил налоги, украл стог сена или еще что-нибудь нарушил, использовалась эта же схема. Заплатил в 2−3 раза большую компенсацию — и освободился! Посмотрите, у нас бы и тюрьмы разгрузились, так как оттуда вышли бы десятки тысяч людей, и система была бы более справедливой. Это можно даже будет назвать «феноменом Чижа», который сэкономит белорусскому бюджету гораздо больше, чем эти 12−15 миллионов долларов. Это могло бы быть действительно новым способом наполнения бюджета в условиях кризиса».

В принципе, идея интересная. К примеру, недавно к значительным срокам тюремного заключения были приговорены двое судей Экономического суда города Минска. Судья Юрий Грушецкий обвиняется в мошенничестве, даче и получении взятки. Судья Елена Мельникова осуждена за получение взятки. По данному делу к различным срокам лишения свободы приговорены ещё четыре человека. Теперь давайте, исходя из либеральной идеи «монетизации» наказания, обяжем их вернуть деньги в двух-трёхкратном размере, и вернём на рабочие места. Согласны? Нет? Понятно, доверия к таким людям больше нет, и государство не может позволить им вершить правосудие. Их действиями причинён вред не каким-то денежным интересам, а подорвано доверие людей к самому институту государства и попрана вера в справедливость. Это нельзя измерить деньгами. Полагаю, что судей-оборотней не выпустят «после возмещения ущерба», как предлагает либеральный экономист. Но кто его знает? Ведь имеются и другие примеры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, некоторые из государевых людей досрочно освобождаются из мест лишения свободы и назначаются на материально ответственные посты после того, как суд запретил им занимать такие должности ещё значительное время. К примеру, осуждённый на восемь лет колонии усиленного режима с конфискацией и запретом занимать руководящие должности заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков был досрочно освобожден и возглавил дирекцию строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Осуждённый за взятку заместитель генерального прокурора Александр Архипов отсидел менее двух лет, досрочно освободился и был назначен директором сельскохозяйственного предприятия «Петровичи». Возглавлявший концерн «Белнефтехим» Александр Боровский, осужденный на пять лет лишения свободы и на три года лишенный права занимать руководящие должности, был помилован президентом и назначен гендиректором ОАО «Минский автомобильный завод». И это не единственные примеры такого рода. Возможно, здесь тоже имел место преднамеренный или случайный «эксцесс исполнителя», который президенту пришлось исправлять в ручном режиме. Хотя, случай с А. Боровским, учитывая ситуацию на МАЗе, можно считать продолжением исправительных работ.

То есть мы видим очень различную правоприменительную практику: одних хватают и тащат в кутузку за хлопок одной ладонью, других сажают за дело, третьих сажают и отпускают после «погашения ущерба», четвёртых отпускают без «погашения ущерба». В этой связи абсолютно непонятно, почему откупиться могут только олигархи и крупные чиновники, а простые, «народные воры» трех сосисок и 100 долларов из кармана соседа должны париться на нарах по три-пять лет.

Поэтому предлагаю юридическую новацию, альтернативную предложению либерального экономиста. Если можно «монетизировать» правонарушения, то давайте дополним Уголовный кодекс прайс-листом. Из нарушителей, желающих откупиться от государства, выстроится огромная очередь. Вслед за предпринимателями в неё встанут воры, грабители, убийцы, насильники и так далее. Внёс деньги — и гуляй дальше. До следующего раза. Если уж совсем нет денег — попадёшь в «разгруженную» тюрьму.

«Если обычный предприниматель какую-нибудь сосиску просроченную продаст и его поймают, то ему в тысячу раз больше штраф выпишут, а не как Чижу — лишь 2−3 раза больше, чем он якобы недоплатил», — сказал Романчук. Он имел в виду недавние события, когда за реализацию некачественной или нелегальной продукции на предпринимателей налагались штрафы в размере, в сотни раз превышающем стоимость проданного некачественного товара. По этому поводу в белорусском секторе интернета шли громкие дебаты. А Юрий Чиж, таким образом, легко отделался — всего в 2−3 раза от размера причинённого государству ущерба.

На первый взгляд, это выглядит логично. Однако одно дело, если бизнесом занимается олигарх. И совсем другое дело, когда бизнесом занимается чиновник. Так, в Минске среди бизнесменов довольно распространено мнение о том, что главным выгодоприобретателем от одной из наиболее динамично развивающихся в последнее время в республике торговых сетей «Мо-мо» является нынешний министр иностранных дел Владимир Макей. Спрашивается — за какие достижения? За «многовекторную» политику а-ля Ющенко — Янукович?

За то, что договаривался за спиной России с США и слезно упрашивал, согласно американским секретным депешам, снять санкции с официального Минска в обмен на «многовекторную» внешнюю политику, о чем в красках поведал в свое время «Викиликс»? Или за то, что лоббирует открытие в Минске нового и самого крупного в Восточной Европе американского посольства с численностью сотрудников более 1200 человек? Кстати, на территории Союзного государства, с которого сотрудники американских спецслужб могут въезжать в Россию как к себе домой.

Оказывается, грубая антироссийская работа даже в «союзной» республике — хорошо оплачивается. Но ведь данное явление — одного поля ягоды, что и откуп белорусских олигархов-чиновников от заслуженных сроков. Только почему-то они одни могут откупаться, а простые воры за «три сосиски» — сидят. Говорить после этого о том, что якобы народная Беларусь имеет дело с олигархической Россией, — мягко говоря, как-то очень некорректно, потому что и бизнес Макея, и бизнес Чижа, и бизнес Боровского возможны только потому, что это разрешает система, что это в рамках системы, что это часть системы. Вопрос — долго ли простоит система, основанная на лжи, предательстве и воровстве — представляется глубоко риторическим. Люди, не имеющие убеждений, а служащие только «золотому тельцу», рано или поздно всегда предадут своего хозяина, как только появится тот, кто предложит больше. И, похоже, этот тот уже появился.