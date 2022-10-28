Александр Куликов

Автор

Профессиональный фотограф из Волгограда. Автор интернет проекта «Такой Город», проекта об историях города и его жителей. Работает в сетевом издании «RIAC34», сотрудничает с изданиями: ИА REGNUM, Коммерсант, Известия. Лента.ру.