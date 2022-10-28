Александр Куликов
Автор
Профессиональный фотограф из Волгограда. Автор интернет проекта «Такой Город», проекта об историях города и его жителей. Работает в сетевом издании «RIAC34», сотрудничает с изданиями: ИА REGNUM, Коммерсант, Известия. Лента.ру.
Последние публикации
Занятия по огневой подготовке для мобилизованных военнослужащих — фото
На полигонах Волгоградской области продолжается подготовка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Во время практических занятий мобилизованные военнослужащие отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях. На занятиях выполнялось упражнение контрольных стрельб из автомата...
28 октября 2022
Учебный центр для мобилизованных на полигоне «Прудбой» — фоторепортаж
Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в учебный центр на полигоне Прудбой Министерства обороны РФ, где встретился и пообщался с мобилизованными волгоградцами. Учебный центр возвели в сжатые сроки — за 4 дня была полностью подготовлена площадка и...
7 октября 2022
«Нам пора на Родину!»: жители Донбасса проголосовали в Волгограде
В Волгограде жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Сегодня в 10:00 в Волгограде были открыты четыре избирательных участка: в центре культуры «Родина» для жителей ЛДНР и в Доме культуры Ворошиловского района — для жителей Херсонской и...
27 сентября 2022
К 100-летию со дня рождения Гули Королёвой — фоторепортаж
В Волгоградской области прошли памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, санинструктора 214-й стрелковой дивизии Гули Королёвой. Марионелла (Гуля) Королёва родилась 9 сентября 1922 года в Москве, в семье известного режиссёра Владимира...
10 сентября 2022
60-метровый флаг России развернули на Мамаевом кургане — фоторепортаж
22 августа в России отмечают День Государственного флага. Во многих регионах прошли масштабные акции и флешмобы, приуроченные к празднику. В Волгограде на Мамаевом кургане активисты юношеских волонтерских и других общественных объединений развернули 60-метровое полотно с российским триколором...
22 августа 2022
Российский экипаж стал победителем конкурса «Инженерная формула»
В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр. В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде...
21 августа 2022
«Армия-2022» в Волгоградской области
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» открылся военно-технический форум «Армия-2022». В течение трех дней посетители смогут ознакомится с образцами современной российской военной техники...
20 августа 2022
Медведев открыл памятник бронекатеру БК-31 в Волгограде — фоторепортаж
17 июля в Волгограде был дан старт проведению мероприятий, связанных с 80-летием победы в Сталинградской битве. В преддверии праздника на обновлённой центральной набережной Волгограда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыл памятник бронекатеру БК-31, поднятому со...
17 июля 2022
На Мамаевом кургане развернули георгиевскую ленту и Знамя Победы — фото
Участники патриотического автопробега «Zа мир без фашизма» развернули 300-метровую георгиевскую ленту и 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане. Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, участников специальной военной операции по защите Донбасса отправился 28 июня...
11 июля 2022
Война. 22 июня — День памяти и скорби в Волгограде
В Волгограде тысячи людей приняли участие в патриотических акциях «Завтра была война» и «Свеча памяти», посвящённых Дню памяти и скорби. На Мамаевом кургане участники акции «Завтра была война» вспомнили защитников Родины, спасших нашу страну и весь мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны...
22 июня 2022
В Волгоград из Ярославля приехал 99-летний участник Сталинградской битвы
9 июня на набережной Волгограда пришвартовался круизный лайнер «Иван Кулибин». В числе первых пассажиров по трапу довольно бодро в шортах и кепке сошел 99-летний участник Сталинградской битвы Михаил Николаевич Пеймер. «С 18 июля 1942 года и до 3 февраля 43-го года я был у вас гостем, — отрапортовал...
10 июня 2022
«Бессмертный полк» идет к Мамаеву кургану — фото
Тысячи волгоградцев приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Жители города-героя прошли колонной от Дома Павлова до подножия монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. В акции поучаствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Мы гордимся, что являемся...
10 мая 2022
Парад Победы в Волгограде — фоторепортаж
На площади Павших Борцов в Волгограде прошёл военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Командовал парадом командир 31-й мотострелковой дивизии полковник Евгений Степанов. Принимал парад — заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-майор...
9 мая 2022
Авиагонки на Кубок Великой Победы прошли под Волгоградом — фоторепортаж
В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне под Волгоградом на аэродроме «Средняя Ахтуба» и над акваторией реки Волга впервые прошли Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы. В борьбе за кубок приняли участие 24 спортсмена из десяти регионов России...
8 мая 2022
В Волгограде отметили 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве
2 февраля — памятная дата не только для жителей России, но и для всего мира. В этот день, 79 лет назад, советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом. Памятные акции прошли в Волгоградской области. В торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане приняли участие...
2 февраля 2022
Ради духа: жители станицы под Волгоградом окунулись в ледяные воды Хопра
Окунулись в купели и согрелись у костра с чашкой чая — так встретили Крещение Господне жители станицы Слащевская Волгоградской области. Зачем нужно совершать омовения в ледяных водах реки Хопер и какие ещё есть крещенские традиции, станичники рассказали корреспонденту ИА REGNUM. Ночь на Крещение на...
19 января 2022
Волгоград и Новый год — фоторепортаж
В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года. Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной...
30 декабря 2021
Участник Парада Победы 1945 года: «Что ж поделать, если я такой счастливый»
В Волгограде ветеранская секция участников Парада Победы 1945 года жива благодаря лишь одному фронтовику. Когда-то в Волгограде было 87 ветеранов, участвовавших в историческом параде в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня Александр Колотушкин — последний в городе...
25 декабря 2021
«Обманув смерть»: ветеран Великой Отечественной войны начинает новую жизнь
Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев начинает новую жизнь на Волгоградской земле. Еще в начале этого года под окнами его квартиры в Душанбе играл военный оркестр, поздравляя с днем 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Конец года он встречает в Волгограде, куда в свои 97 лет вместе...
18 декабря 2021
Воссозданный собор Александра Невского открыли в Волгограде — фоторепортаж
В Волгограде состоялось торжественное открытие собора святого благоверного князя Александра Невского. Возведение храма началось в 2016 году по проекту главного архитектора Владимира Попова. В основе проекта — Царицынский собор, который в 1932 году был взорван большевиками. Собор возвели на...
19 сентября 2021