В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» открылся военно-технический форум «Армия-2022». В течение трех дней посетители смогут ознакомится с образцами современной российской военной техники.

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония открытия «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Последние приготовления к открытию форума «Армия-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр на церемонии открытия «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Юнармейцы на церемонии открытия «Армия-2022» в Волгоградской области

Военно-технический форум «Армия» проходит в Волгоградской области уже в третий раз. В открытии форума принял участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин на открытии «Армии-2022»

«Части и соединения вооруженных сил РФ, дислоцированные на территории Волгоградской области, совершенствуют свои навыки и мастерство, умело используют военную технику. На площадке форума представлена техника, которая в настоящее время решает боевые задачи. У вас есть возможность ознакомиться с ее характеристиками, узнать для себя много нового», — приветствовал участников и гостей форума Валерий Бахин.

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие в смотре личного состава воинских частей и силовых структур

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения

Александр Куликов ИА REGNUM Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин принял участие смотре военной техники и образцов вооружения

На площадке форума представлены современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящих на вооружении воинских частей ЮВО, силовых структур, регионального управления МЧС.

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Александр Куликов ИА REGNUM Форум «Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка военной техники «Армии-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Посетители могут увидеть 37 единиц боевой и спецтехники, а также 28 единиц стрелкового вооружения и средств ближнего боя подразделений различных родов войск и органов правопорядка и трофейную боевую машину «Варта», полученную в ходе спецоперации на территории б. УССР.

Александр Куликов ИА REGNUM Подбитая и взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР бронемашина «Варта»

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

Александр Куликов ИА REGNUM Бронемашина «Варта», взятая в качестве трофея в ходе спецоперации на территории б. УССР

На сцене авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова» выступили казачий ансамбль «Лазоревый цветок» государственного ансамбля «Юг России» Волгоградской филармонии.

Александр Куликов ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Концертная программа «Армии-2022»

На церемонии торжественного открытия прошли показательные выступления спортсменов-парашютистов, представителей конно-спортивных клубов, были показаны фигуры пилотажа на самолете СП-30 «Южного авиационного центра».

Александр Куликов ИА REGNUM Показательные выступления на форуме «Армия-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Джигитовка. Открытие форума «Армия-2022» в Волгоградской области

Кроме того, посетители смогут принять участие в военизированном квесте, состоящем из девяти этапов: «Укладка парашюта», «Медпункт», «Загрузка самолета боекомплектом», «Предотврати ЧС», «Блиндаж», «Взаимовыручка», «Попади в цель», «Снайпер», «Привал».

Александр Куликов ИА REGNUM Посетители форума «Армия-2022» могут принять участие в военизированном квесте

Александр Куликов ИА REGNUM Один из этапов военизированного квеста — «Попади в цель»

Александр Куликов ИА REGNUM Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер»

Александр Куликов ИА REGNUM Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер»

Александр Куликов ИА REGNUM Прочистка оружия

Александр Куликов ИА REGNUM Один из этапов военизированного квеста — «Снайпер»

Александр Куликов ИА REGNUM Посетители смогут принять участие в военизированном квесте

Форум «Армия-2022» продолжит свою работу до 21 августа.

Александр Куликов ИА REGNUM «Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Александр Куликов ИА REGNUM Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022»

Александр Куликов ИА REGNUM «Армия-2022» на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова»

Александр Куликов ИА REGNUM Выполнение пилотажа на самолете СП-30 во время церемонии открытия форума «Армия-2022»