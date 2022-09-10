В Волгоградской области прошли памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, санинструктора 214-й стрелковой дивизии Гули Королёвой.

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Марионелла (Гуля) Королёва родилась 9 сентября 1922 года в Москве, в семье известного режиссёра Владимира Королёва. В 4 года девочка снялась в эпизодической роли в фильме «Каштанка», а в 12 лет уже сыграла главную роль Василинки в фильме «Дочь партизана». Она могла бы стать известной актрисой, но война внесла свои коррективы.

Александр Куликов ИА REGNUM Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Посёлок Сады Придонья в Городищенском районе Волгоградской области

Будучи совсем юной, Гуля добилась назначения в медико-санитарный батальон 780-го стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 24-й армии. Весной 1942 года она направилась под Сталинград. В ноябре 1942 года во время боя за высоту 56,8 Гуля Королёва совершила героический подвиг, вынеся с поля боя на себе 50 раненых бойцов. А после гибели командира подняла бойцов в атаку и первая ворвалась во вражеский окоп, убив несколькими бросками гранат 15 немецких солдат и офицеров.

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

В ходе боёв была смертельно ранена, но, несмотря на это, продолжала сражаться, пока не подоспело подкрепление. Гулю спасти не удалось, она погибла в тот же день. Была захоронена в одиночной могиле на улице Российской хутора Сакарка Городищенского района Волгоградской области.

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

В день рожденья Гули Королёвой юнармейцы, кадеты, активисты военно-патриотических клубов региона в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов, погибших в 1942–1943 годы в Сталинграде.

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM Памятные мероприятия в честь дня рождения Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

Кроме того, в детском оздоровительном лагере имени Гули Королёвой Городищенского района прошла военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино.

Александр Куликов ИА REGNUM Зрителями реконструкции боя стали школьники — участники региональной профильной смены регионального оборонно-спортивного лагеря «Авангард»

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Детали битвы 23 ноября 1942 года за высоту 56,8 участники военно-исторического клуба «Пехотинец» воссоздали на основе архивных документов и воспоминаний очевидцев.

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

В реконструкции задействовали более ста человек и аутентичную технику военного времени — пушки, танки Т-34, грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5, немецкие полугусеничные бронетранспортеры, немецкие самоходные орудия «Мазда-3». Среди редких экземпляров — грузовой автомобиль «Форд-G917», а также немецкий чешский танк «Прага» (после сборки и реставрации впервые участвовал в реконструкции).

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Бойцы шли в атаку, держа в руках винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина или Дегтярева, револьверы системы Нагана и пистолеты ТТ, винтовки Маузера.

Александр Куликов ИА REGNUM Роль Гули Королёвой исполнила член клуба «Пехотинец» Ирина Куликова

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Александр Куликов ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция боя за высоту 56,8 у хутора Паньшино

Зрителями реконструкции боя стали школьники — участники региональной профильной смены Регионального оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в детском оздоровительном лагере имени Гули Королёвой

Александр Куликов ИА REGNUM В роли инструкторов-наставников — военнослужащие

Александр Куликов ИА REGNUM KAI 0046

Александр Куликов ИА REGNUM Учебный модуль «Меткий стрелок»

Александр Куликов ИА REGNUM Учебный модуль «Меткий стрелок — Участники сборов изучают назначение, боевые свойства и материальную часть огнестрельного оружия

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард»

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард»

Александр Куликов ИА REGNUM Учебный модуль «Путь к победе». Будущие защитники Отечества учатся преодолевать полосу препятствий и выполнять комплексы вольных упражнений

Александр Куликов ИА REGNUM Учебный модуль «Путь к победе»

Александр Куликов ИА REGNUM Учебный модуль «Путь к победе»

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Учебный модуль «Путь к победе»

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

Александр Куликов ИА REGNUM Под чутким руководством профессиональных инструкторов

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотическая смена в оборонно-спортивном лагере «Авангард»

Отметим, Волгоградская область уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения —эти направления включены в национальный проект «Образование». В 2022 году детский оздоровительный лагерь имени Гули Королёвой принял смены регионального оборонно-спортивного лагеря «Авангард», военно-исторического лагеря «Страна Героев», гражданско-патриотические смены «Юнармейский калейдоскоп», «Юность ЮНАРМИИ», объединивших три тысячи детей и подростков. Школьники, активисты военно-патриотических клубов, юнармейцы и кадеты примут участие в мероприятиях к 80-летию победы в Сталинградской битве. Федеральный оргкомитет возглавляет зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший город-герой в годовщину 80-летия начала легендарной битвы на Волге.