На полигонах Волгоградской области продолжается подготовка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Во время практических занятий мобилизованные военнослужащие отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях. На занятиях выполнялось упражнение контрольных стрельб из автомата и пулемета Калашникова, а также стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Боевая стрельба велась как в дневное, так и в вечернее время суток по различным типам мишеней.

Александр Куликов ИА REGNUM Военный полигон в Волгоградской области

Александр Куликов ИА REGNUM Занятия на полигоне проходят как в дневное, так и в вечернее время суток

Александр Куликов ИА REGNUM Информационный пункт

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Занятия с мобилизованными проводят опытные инструкторы

Александр Куликов ИА REGNUM Автоматы Калашникова

Александр Куликов ИА REGNUM Выдача оружия

Александр Куликов ИА REGNUM Выдача оружия

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка контрольных стрельб из окопа

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка контрольных стрельб из окопа

Александр Куликов ИА REGNUM Фортификационное сооружение на военном полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Фортификационное сооружение на военном полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка контрольных стрельб из окопа

Александр Куликов ИА REGNUM Военнослужащий с пулемётом Калашникова

Александр Куликов ИА REGNUM Снаряжение магазина пулемёта Калашникова

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка контрольных стрельб из окопа

Александр Куликов ИА REGNUM Гильзы

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Инструктаж мобилизованных военнослужащих

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Патроны к автомату Калашникова

Александр Куликов ИА REGNUM Военная подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Куликов ИА REGNUM Противотанковые гранатомёты РПГ-7

Александр Куликов ИА REGNUM Стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7