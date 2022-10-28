Занятия по огневой подготовке для мобилизованных военнослужащих — фото
28 октября 2022
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На полигонах Волгоградской области продолжается подготовка граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Во время практических занятий мобилизованные военнослужащие отработали огневое поражение мишеней на различных дистанциях. На занятиях выполнялось упражнение контрольных стрельб из автомата и пулемета Калашникова, а также стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.
Боевая стрельба велась как в дневное, так и в вечернее время суток по различным типам мишеней.
Александр Куликов ИА REGNUM
Военный полигон в Волгоградской области
Александр Куликов ИА REGNUM
Занятия на полигоне проходят как в дневное, так и в вечернее время суток
Александр Куликов ИА REGNUM
Информационный пункт
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Занятия с мобилизованными проводят опытные инструкторы
Александр Куликов ИА REGNUM
Автоматы Калашникова
Александр Куликов ИА REGNUM
Выдача оружия
Александр Куликов ИА REGNUM
Выдача оружия
Александр Куликов ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов ИА REGNUM
Фортификационное сооружение на военном полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Фортификационное сооружение на военном полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов ИА REGNUM
Военнослужащий с пулемётом Калашникова
Александр Куликов ИА REGNUM
Снаряжение магазина пулемёта Калашникова
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Отработка контрольных стрельб из окопа
Александр Куликов ИА REGNUM
Гильзы
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Инструктаж мобилизованных военнослужащих
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Патроны к автомату Калашникова
Александр Куликов ИА REGNUM
Военная подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Куликов ИА REGNUM
Противотанковые гранатомёты РПГ-7
Александр Куликов ИА REGNUM
Стрельба из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7
Александр Куликов ИА REGNUM
Отработка стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7
Александр Куликов ИА REGNUM
Военный полигон в Волгоградской области