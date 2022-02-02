2 февраля — памятная дата не только для жителей России, но и для всего мира. В этот день, 79 лет назад, советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом.

Александр Куликов ИА REGNUM Вечный огонь

Памятные акции прошли в Волгоградской области. В торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане приняли участие Военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО).

Александр Куликов ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!»

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

Александр Куликов ИА REGNUM Военнослужащие ЮВО

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в годовщину Сталинградской битвы

Александр Куликов ИА REGNUM Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве

Военнослужащие роты Почётного караула в сопровождении военного оркестра возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Александр Куликов ИА REGNUM Почётный караул следует в Зал Воинской Славы

Александр Куликов ИА REGNUM Почётный караул возлагает венки к вечному огню в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Вечный огонь в зале Воинской Славы

Александр Куликов ИА REGNUM Возложение цветов

По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана прогремел «выстрел памяти» в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы. Артиллеристы ЮВО произвели залп из двух орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Александр Куликов ИА REGNUM Почётный караул

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Александр Куликов ИА REGNUM Артиллеристы Южного военного округа

Александр Куликов ИА REGNUM Южный склон Мамаева кургана

Александр Куликов ИА REGNUM Артиллеристы Южного военного округа готовятся к выстрелу

Александр Куликов ИА REGNUM «Выстрел памяти» в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Памятная акция в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил ветеранов с праздником и отметил:

«Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас. Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка колесной техники

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка колесной техники

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка колесной техники

Александр Куликов ИА REGNUM Выставка колесной техники

Праздничные мероприятия завершились красочным салютом. Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе часть мероприятий прошла в онлайн-формате.

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве