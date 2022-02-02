2 февраля — памятная дата не только для жителей России, но и для всего мира. В этот день, 79 лет назад, советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом.
Александр Куликов ИА REGNUM
Вечный огонь
Памятные акции прошли в Волгоградской области. В торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане приняли участие Военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО).
Александр Куликов ИА REGNUM
Скульптура «Родина-мать зовёт!»
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган
Александр Куликов ИА REGNUM
Военнослужащие ЮВО
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в годовщину Сталинградской битвы
Александр Куликов ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Жители Волгограда несут цветы в память о погибших в Сталинградской битве
Военнослужащие роты Почётного караула в сопровождении военного оркестра возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Александр Куликов ИА REGNUM
Почётный караул следует в Зал Воинской Славы
Александр Куликов ИА REGNUM
Почётный караул возлагает венки к вечному огню в зале Воинской Славы на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Вечный огонь в зале Воинской Славы
Александр Куликов ИА REGNUM
Возложение цветов
По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана прогремел «выстрел памяти» в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы. Артиллеристы ЮВО произвели залп из двух орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
Александр Куликов ИА REGNUM
Почётный караул
Александр Куликов ИА REGNUM
Военный оркестр
Александр Куликов ИА REGNUM
Военный оркестр
Александр Куликов ИА REGNUM
Артиллеристы Южного военного округа
Александр Куликов ИА REGNUM
Южный склон Мамаева кургана
Александр Куликов ИА REGNUM
Артиллеристы Южного военного округа готовятся к выстрелу
Александр Куликов ИА REGNUM
«Выстрел памяти» в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Памятная акция в честь 79-й годовщины Сталинградской битвы
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил ветеранов с праздником и отметил:
«Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве — в историческом, переломном сражении Великой Отечественной и всей Второй мировой войны — является ярким примером мужества, героизма, любви к своей Родине, своему Отечеству, к своей родной земле, самопожертвования Поколения Победителей во имя будущих поколений, во имя нас. Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли. Вечная слава и память Поколению Победителей. С праздником! С Днём Сталинградской Победы!».
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Александр Куликов ИА REGNUM
Выставка колесной техники
Праздничные мероприятия завершились красочным салютом. Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе часть мероприятий прошла в онлайн-формате.
Александр Куликов ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Александр Куликов ИА REGNUM
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве