В Волгограде тысячи людей приняли участие в патриотических акциях «Завтра была война» и «Свеча памяти», посвящённых Дню памяти и скорби.

Александр Куликов ИА REGNUM Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане участники акции «Завтра была война» вспомнили защитников Родины, спасших нашу страну и весь мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции «Завтра была война»

Александр Куликов ИА REGNUM Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции «Завтра была война»

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции «Завтра была война»

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

Также участники акции отдали дань уважения современным героям, выполняющим воинский долг на территории Украины. Около 450 человек с зажжёнными свечами выстроились в форме буквы Z в знак поддержки специальной военной операции.

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации на Украине

В акции приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители и личный состав правоохранительных, силовых и надзорных ведомств, представители органов власти, кадеты полицейских классов.

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции «Завтра была война»

Александр Куликов ИА REGNUM Участники акции «Завтра была война»

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане

22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны атаковали границы СССР и начали бомбить мирные сёла и города. За 1418 дней Великой Отечественной войны погибли около 27 млн советских граждан. В память о них день 22 июня в России объявлен Днём памяти и скорби. Впервые акция «Завтра была война», посвящённая Дню памяти и скорби, состоялась в Волгограде 10 лет назад.