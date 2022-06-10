9 июня на набережной Волгограда пришвартовался круизный лайнер «Иван Кулибин». В числе первых пассажиров по трапу довольно бодро в шортах и кепке сошел 99-летний участник Сталинградской битвы Михаил Николаевич Пеймер.

Александр Куликов ИА REGNUM Теплоход «Иван Кулибин»

Александр Куликов ИА REGNUM На причале

Александр Куликов ИА REGNUM Швартовка теплохода

Александр Куликов ИА REGNUM У причала фронтовика встречали волонтеры Победы

«С 18 июля 1942 года и до 3 февраля 43-го года я был у вас гостем, — отрапортовал ветеран. — И вот вернулся снова».

Александр Куликов ИА REGNUM Михаил Николаевич Пеймер — участник Сталинградской битвы

На волгоградскую землю фронтовик ступил с особым чувством. События 80-летней давности с фотографической четкостью возникли в памяти.

Как 19-летним мальчишкой сразу после окончания московского военного училища попал сначала на Брянский фронт, а затем в августе 1942-го он оказался в самом пекле — в Сталинграде. В октябре 42-го его назначили командиром батареи реактивных установок «Катюша».

Александр Куликов ИА REGNUM Михаил Николаевич Пеймер

«Для офицеров, которые воевали в Сталинграде, — это водораздел жизни. Есть то, что было до и после, — объясняет он. — Это событие мы бережно храним и носим в душе. Это великая битва, которая не стирается в памяти. После Сталинграда я участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию, Литву, сражался в Восточной Пруссии. Но куда бы меня ни направляли, как только узнают, что я сталинградец — мне аплодировали. У меня есть такой ощущение, что спустя столетия эта битва будет жить самостоятельной жизнью. Это великое событие народа, как подвиг Александра Невского, как Куликовская битва».

Он признается, что к Волгограду у него особое отношение. Это святое место. «Подняться на Мамаев курган мне — тяжело. Но я бы хотел посмотреть, что нового в городе, хотел бы побывать на панораме и просто пообщаться с волгоградцами».

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры провожают фронтовика на экскурсию по городу

У причала фронтовика встречали волонтеры Победы, чтобы провести для него экскурсию по городу, показать Мамаев курган и панораму Сталинградской битвы.

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры подготовили для ветерана экскурсию по городу

Александр Куликов ИА REGNUM В каждом городе ветерана встречают неизменные помощники — волонтеры

Александр Куликов ИА REGNUM Михаил Николаевич Пеймер с волонтёрами

Через полгода Михаилу Николаевичу будет 100 лет. Но он бодр не по годам, пишет воспоминания и даже издал книгу «Дело «Счастливого человека». Говорить ему приходится, зажимая гортань пальцем — это последствия онкологической операции. Но это мелочь по сравнению с той жаждой общения, которую он испытывает постоянно. И в Волгограде его задача-максимум — не просто увидеть город, а пообщаться вдоволь с волгоградцами.

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

Он рассказывает, что мечтал отправиться в речной круиз. И вот, благодаря волонтерам Победы, сбылось — он плывет по Волге через Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. В каждом городе его встречают неизменные помощники — волонтеры, которых он по привычке называет комсомольцами. Говорит, «ведь так оно и есть — они же преемники комсомольцев!»

Александр Куликов ИА REGNUM Ветеран посетил Мамаев курган

Александр Куликов ИА REGNUM Ветеран посетил Мамаев курган

С корабля ветерана сразу повезли на Мамаев курган. Около храма Всех Святых его уже ждали экскурсоводы. Михаил Николаевич самостоятельно поднялся к Родине-матери и посетил пантеон Славы. По пути он много рассказывал и экскурсоводам, и волонтерам о войне. Как здесь в 1942-м, еще до назначения командиром батареи, его послали в стрелковый полк в передовой отряд. Штурм высоты Мамаев курган был очень тяжелым. Он вспоминает, что шел с разведчиком и связистом от Яблоневой балки сначала в полный рост, потом перебежками или ползком под бомбами. А когда добрались до основания кургана, то их накрыл сплошной огонь.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка по городу

А еще он по пути рассказывал о своей сегодняшней жизни. Про внука — врача, живущего неподалеку от него в родном Ярославле, про правнуков. Про то, что недавно вышла его книга «Дело «Счастливого человека». Про то, как он закончил войну в Кенигсберге, в июне 1945-го оказался в заключении в Воркутлаге, куда его сослали за то, что он восстал против ареста и ссылки советских пленных, освобожденных из немецких концентрационных лагерей. Из немецкого концлагеря в сталинские лагеря — это было несправедливо. Реабилитирован был только через семь лет.

Александр Куликов ИА REGNUM Михаил Николаевич вместе с волонтёрами посетил Зал воинской славы

Александр Куликов ИА REGNUM Ветеран возложил цветы к Вечному огню

Александр Куликов ИА REGNUM В Зале воинской славы

Он уверен, что и вправду счастливый человек — почти в сто лет подняться на такую высоту! Главную высоту России. А еще стать свидетелем нынешних исторических событий.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка по городу

«Знаете, а я ведь родом из райцентра Харьковской области, из поселка Близнюки, — говорит Михаил Николаевич. — В переводе на русский — это «близнецы». Там на электричке две остановки — и будет Знаменск, Краматорск Красный Лиман. И там идут бои сегодня. Наша великолепная армия, возрожденная после развала Советского Союза, проводит блестящую операцию против нарождающегося опять фашизма».

Александр Куликов ИА REGNUM Ветеран посетил Мамаев курган

На главной высоте фронтовик без парадной формы, без кителя и наград, которых у него немало — медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Сталинграда» и орден Красной Звезды. В обычном пожилом туристе на Мамаевом кургане никто и не угадает фронтовика, защищавшего наш город и страну 80 лет назад. И всё же спасибо ему за это от всех волгоградцев. За смелость и отвагу, проявленные в те годы, и за то, что на пороге своего столетия он снова в нашем городе.