В Волгоград из Ярославля приехал 99-летний участник Сталинградской битвы
9 июня на набережной Волгограда пришвартовался круизный лайнер «Иван Кулибин». В числе первых пассажиров по трапу довольно бодро в шортах и кепке сошел 99-летний участник Сталинградской битвы Михаил Николаевич Пеймер.
«С 18 июля 1942 года и до 3 февраля 43-го года я был у вас гостем, — отрапортовал ветеран. — И вот вернулся снова».
На волгоградскую землю фронтовик ступил с особым чувством. События 80-летней давности с фотографической четкостью возникли в памяти.
Как 19-летним мальчишкой сразу после окончания московского военного училища попал сначала на Брянский фронт, а затем в августе 1942-го он оказался в самом пекле — в Сталинграде. В октябре 42-го его назначили командиром батареи реактивных установок «Катюша».
«Для офицеров, которые воевали в Сталинграде, — это водораздел жизни. Есть то, что было до и после, — объясняет он. — Это событие мы бережно храним и носим в душе. Это великая битва, которая не стирается в памяти. После Сталинграда я участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию, Литву, сражался в Восточной Пруссии. Но куда бы меня ни направляли, как только узнают, что я сталинградец — мне аплодировали. У меня есть такой ощущение, что спустя столетия эта битва будет жить самостоятельной жизнью. Это великое событие народа, как подвиг Александра Невского, как Куликовская битва».
Он признается, что к Волгограду у него особое отношение. Это святое место. «Подняться на Мамаев курган мне — тяжело. Но я бы хотел посмотреть, что нового в городе, хотел бы побывать на панораме и просто пообщаться с волгоградцами».
У причала фронтовика встречали волонтеры Победы, чтобы провести для него экскурсию по городу, показать Мамаев курган и панораму Сталинградской битвы.
Через полгода Михаилу Николаевичу будет 100 лет. Но он бодр не по годам, пишет воспоминания и даже издал книгу «Дело «Счастливого человека». Говорить ему приходится, зажимая гортань пальцем — это последствия онкологической операции. Но это мелочь по сравнению с той жаждой общения, которую он испытывает постоянно. И в Волгограде его задача-максимум — не просто увидеть город, а пообщаться вдоволь с волгоградцами.
Он рассказывает, что мечтал отправиться в речной круиз. И вот, благодаря волонтерам Победы, сбылось — он плывет по Волге через Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. В каждом городе его встречают неизменные помощники — волонтеры, которых он по привычке называет комсомольцами. Говорит, «ведь так оно и есть — они же преемники комсомольцев!»
С корабля ветерана сразу повезли на Мамаев курган. Около храма Всех Святых его уже ждали экскурсоводы. Михаил Николаевич самостоятельно поднялся к Родине-матери и посетил пантеон Славы. По пути он много рассказывал и экскурсоводам, и волонтерам о войне. Как здесь в 1942-м, еще до назначения командиром батареи, его послали в стрелковый полк в передовой отряд. Штурм высоты Мамаев курган был очень тяжелым. Он вспоминает, что шел с разведчиком и связистом от Яблоневой балки сначала в полный рост, потом перебежками или ползком под бомбами. А когда добрались до основания кургана, то их накрыл сплошной огонь.
А еще он по пути рассказывал о своей сегодняшней жизни. Про внука — врача, живущего неподалеку от него в родном Ярославле, про правнуков. Про то, что недавно вышла его книга «Дело «Счастливого человека». Про то, как он закончил войну в Кенигсберге, в июне 1945-го оказался в заключении в Воркутлаге, куда его сослали за то, что он восстал против ареста и ссылки советских пленных, освобожденных из немецких концентрационных лагерей. Из немецкого концлагеря в сталинские лагеря — это было несправедливо. Реабилитирован был только через семь лет.
Он уверен, что и вправду счастливый человек — почти в сто лет подняться на такую высоту! Главную высоту России. А еще стать свидетелем нынешних исторических событий.
«Знаете, а я ведь родом из райцентра Харьковской области, из поселка Близнюки, — говорит Михаил Николаевич. — В переводе на русский — это «близнецы». Там на электричке две остановки — и будет Знаменск, Краматорск Красный Лиман. И там идут бои сегодня. Наша великолепная армия, возрожденная после развала Советского Союза, проводит блестящую операцию против нарождающегося опять фашизма».
На главной высоте фронтовик без парадной формы, без кителя и наград, которых у него немало — медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Сталинграда» и орден Красной Звезды. В обычном пожилом туристе на Мамаевом кургане никто и не угадает фронтовика, защищавшего наш город и страну 80 лет назад. И всё же спасибо ему за это от всех волгоградцев. За смелость и отвагу, проявленные в те годы, и за то, что на пороге своего столетия он снова в нашем городе.