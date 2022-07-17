17 июля в Волгограде был дан старт проведению мероприятий, связанных с 80-летием победы в Сталинградской битве. В преддверии праздника на обновлённой центральной набережной Волгограда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыл памятник бронекатеру БК-31, поднятому со дна Волги.

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Легендарный бронекатер БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Легендарный бронекатер БК-31

В мероприятии, которое вошло в масштабную программу по подготовке и празднованию 80-летия Сталинградской Победы, приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций.

Александр Куликов ИА REGNUM Мемориал Волжской военной флотилии

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев и Андрей Бочаров

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии открытия памятника бронекатеру БК-31

«Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля, в день начала Сталинградской битвы, мы воздаём дань памяти героям Великой Отечественной войны. 200 дней Сталинград был самым сложным местом в нашей стране. Это было самое тяжелое и кровопролитное сражение за всю мировую историю. Но именно эти дни стали переломными, решающими. Здесь, на берегах Волги, фашистам был дан жесткий и бесповоротный отпор. Отсюда гитлеровские войска под ударами Красной Армии покатились назад до Берлина, до Нюрнберга — к своей полной и окончательной капитуляции», — отметил в ходе приветственной речи Дмитрий Медведев.

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Легендарный бронекатер БК-31 был поднят со дна Волги спустя 75 лет после крушения, в ноябре 2017 года. В октябре 1942 года боевой корабль попал под обстрел немецкой артиллерии и затонул недалеко от Краснослободска. Экипаж бронекатера героически сражался до последнего. Поисковикам удалось обнаружить останки 11 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Легендарный бронекатер БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Торжественная церемония открытия памятника бронекатеру БК-31

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев осматривает памятник бронекатеру БК-31

Специалисты провели масштабные восстановительные работы: очистили корпус и все отсеки, восстановили механизмы. Теперь бронекатер является частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. Судно, изрешечённое вражескими снарядами, помещено в стеклянный саркофаг, а пробоины в вечернее время подсвечиваются красным светом, сам же бронекатер плывёт по виртуальным волнам. С сегодняшнего дня комплекс открыт для посещения.

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Территория новой набережной у БК-31 в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Дмитрий Медведев во время торжественной церемонии открытия памятника бронекатеру БК-31

«Поднятый с волжского дна израненный осколками БК-31 — не просто часть мемориального комплекса и военного музея. Эта экспозиция вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки, вообще неравнодушные люди самых разных возрастов и профессий сделали все, чтобы ни один из героев не остался безвестным. Захоронили их останки в соответствии с воинскими почестями. Подняли со дна и восстановили затопленное судно, передали в музей личные вещи экипажа. Провели огромную поисковую работу, восстановили имена команды по архивным документам и даже отыскали родственников погибших моряков. Это был большой, благородный и кропотливый труд. Она продолжается и по сей день», — добавил Медведев.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Для организации празднования глава государства поручил создать оргкомитет. Его председателем назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.