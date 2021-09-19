В Волгограде состоялось торжественное открытие собора святого благоверного князя Александра Невского.
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане ждут открытия нового храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане ждут открытия нового храма
Возведение храма началось в 2016 году по проекту главного архитектора Владимира Попова. В основе проекта — Царицынский собор, который в 1932 году был взорван большевиками.
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане ждут возможность зайти в храм
Собор возвели на добровольные пожертвования, общая сумма которых составила 1,4 млрд рублей. 493 млн потратили на внутренне убранство, 884 млн на строительно-монтажные работы и инженерные сети. Художественной росписью храма в нововизантийском стиле занимался известнейший стенописец Александр Лавданский.
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане
Высота храма составляет 58 метров. Высота главного купола 10 метров, диаметр — 20 метров, вес — 46 тонн, что делает его одним из крупнейших в России. Высота главного креста — 6 метров, масса 1,5 тонны. На звоннице установлены 18 колоколов, самый крупный весит 12 тонн, самый маленький — весом в 4 кг. Ими управляют четыре звонаря.
Александр Куликов ИА REGNUM
Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского
Храму дали имя великого князя Александра Невского. По историческим данным, в 1263 году князь проходил вдоль Волги, мимо устья реки Царицы. Через 326 лет на этом месте был основан город Царицын, жители которого почитали Александра Невского как покровителя своей земли. Напомним, по всей России в 2021 году проходят масштабные торжества по случаю 800-летия со дня рождения князя.
Александр Куликов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл
Александр Куликов ИА REGNUM
Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Александр Куликов ИА REGNUM
В день открытия восстановленного Александро-Невского собора Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Александр Куликов ИА REGNUM
Курсанты в Соборе святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане в Соборе святого благоверного князя Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Поклонение иконе Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Поклонение иконе Александра Невского
В честь открытия вечером 19 сентября рядом с возрожденным храмом, на площади Павших борцов состоится праздничный концерт.