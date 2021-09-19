В Волгограде состоялось торжественное открытие собора святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане ждут открытия нового храма

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане ждут открытия нового храма

Возведение храма началось в 2016 году по проекту главного архитектора Владимира Попова. В основе проекта — Царицынский собор, который в 1932 году был взорван большевиками.

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане у Собора святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане ждут возможность зайти в храм

Собор возвели на добровольные пожертвования, общая сумма которых составила 1,4 млрд рублей. 493 млн потратили на внутренне убранство, 884 млн на строительно-монтажные работы и инженерные сети. Художественной росписью храма в нововизантийском стиле занимался известнейший стенописец Александр Лавданский.

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане

Высота храма составляет 58 метров. Высота главного купола 10 метров, диаметр — 20 метров, вес — 46 тонн, что делает его одним из крупнейших в России. Высота главного креста — 6 метров, масса 1,5 тонны. На звоннице установлены 18 колоколов, самый крупный весит 12 тонн, самый маленький — весом в 4 кг. Ими управляют четыре звонаря.

Александр Куликов ИА REGNUM Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма

Александр Куликов ИА REGNUM Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского

Храму дали имя великого князя Александра Невского. По историческим данным, в 1263 году князь проходил вдоль Волги, мимо устья реки Царицы. Через 326 лет на этом месте был основан город Царицын, жители которого почитали Александра Невского как покровителя своей земли. Напомним, по всей России в 2021 году проходят масштабные торжества по случаю 800-летия со дня рождения князя.

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Александр Куликов ИА REGNUM Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма

Александр Куликов ИА REGNUM Служба в соборе святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Патриарх Кирилл совершает чин великого освящения храма

Александр Куликов ИА REGNUM

Александр Куликов ИА REGNUM

В день открытия восстановленного Александро-Невского собора Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Александр Куликов ИА REGNUM Курсанты в Соборе святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане в Соборе святого благоверного князя Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Поклонение иконе Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Поклонение иконе Александра Невского

В честь открытия вечером 19 сентября рядом с возрожденным храмом, на площади Павших борцов состоится праздничный концерт.