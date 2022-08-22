22 августа в России отмечают День Государственного флага. Во многих регионах прошли масштабные акции и флешмобы, приуроченные к празднику.

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Za Россию

В Волгограде на Мамаевом кургане активисты юношеских волонтерских и других общественных объединений развернули 60-метровое полотно с российским триколором. Участники акции выстроились в форме латинской буквы V и изобразили надпись «За Россию».

Александр Куликов ИА REGNUM Активисты развернули 60-метровое полотно с российским триколором

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Кроме того, активисты раздавали горожанам и гостям Волгограда флажки и ленточки в цветах российского флага.

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM День Государственного флага России на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры раздают ленточки с российским триколором

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры раздают ленточки с российским триколором

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры раздают ленточки с российским триколором

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры раздают ленточки с российским триколором