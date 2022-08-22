60-метровый флаг России развернули на Мамаевом кургане — фоторепортаж
22 августа 2022
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22 августа в России отмечают День Государственного флага. Во многих регионах прошли масштабные акции и флешмобы, приуроченные к празднику.
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Za Россию
В Волгограде на Мамаевом кургане активисты юношеских волонтерских и других общественных объединений развернули 60-метровое полотно с российским триколором. Участники акции выстроились в форме латинской буквы V и изобразили надпись «За Россию».
Александр Куликов ИА REGNUM
Активисты развернули 60-метровое полотно с российским триколором
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Кроме того, активисты раздавали горожанам и гостям Волгограда флажки и ленточки в цветах российского флага.
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры раздают ленточки с российским триколором
Александр Куликов ИА REGNUM
День Государственного флага России на Мамаевом кургане