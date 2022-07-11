Участники патриотического автопробега «Zа мир без фашизма» развернули 300-метровую георгиевскую ленту и 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане.

Александр Куликов ИА REGNUM Почётный караул

Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, участников специальной военной операции по защите Донбасса отправился 28 июня 2022 года из Красноярска в Грозный. В каждом из городов участники акции разворачивают масштабную 20-метровую копию Знамени Победы и 300-метровую георгиевскую ленту.

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

Александр Куликов ИА REGNUM Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Памятник «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Памятник «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Площадь «Стоять насмерть!» на Мамаевом кургане

«Георгиевскую ленту длиной в 300 метров и весом в сложенном виде в 250 килограммов нам передала всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», которая ранее привезла ее из Мариуполя. С георгиевской лентой и 20-метровым Знаменем Победы мы уже побывали в Новосибирске, Кургане, Омске, Кемерово, Уфе, Казани, Саратове. И прибыли в Волгоград», — рассказал один из участников автопробега Марат Юсупов.

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Участники патриотической акции

Александр Куликов ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде

В акции приняли участие представители общественных организаций Волгоградской области, регионального парламента, управлений МВД, МЧС, УФСИН, военного комиссариата. Участники автопробега почтили память воинов, защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание копии Знамени Победы на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Развертывание копии Знамени Победы на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Копия Знамени Победы

Из Волгограда автопробег направится в Дагестан и Чечню. В знак признания заслуг чеченского народа в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса главе Чеченской республики Рамзану Кадырову активисты передадут бюст Героя Советского Союза Ханпаши Нурадиловича Нурадилова (1924г. — 1942г.)