В Волгограде жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Сегодня в 10:00 в Волгограде были открыты четыре избирательных участка: в центре культуры «Родина» для жителей ЛДНР и в Доме культуры Ворошиловского района — для жителей Херсонской и Запорожской областей.

Александр Куликов ИА REGNUM С самого утра люди собрались у избирательного участка у дома культуры «Родина»

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM На референдуме были предусмотрены все меры безопасности

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

С самого утра у центра культуры «Родина» выстроилась небольшая очередь. Жители Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира на Родине, который позволит им вернуться домой.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

«Я из Рубежного (ЛНР). Администрация района организовала для беженцев транспорт, чтобы мы смогли приехать в Волгоград на референдум. Конечно, проголосовала за. Там дом, и теперь Родина… пришла домой. Надеюсь, что теперь будет тишина, порядок, мир», — рассказала Наталья.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Татьяна Аркадьевна сейчас живёт у своей дочери в Урюпинске, её и других беженцев из Донбасса также привезла администрация города в Волгоград. Женщина ещё в феврале эвакуировалась из донецкой Макеевки.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

«Конечно, за Россию, за вхождение в состав России. Мы давно этого ждали и стремились, настрадались за 8,5 лет. Нам пора на Родину», — сказала женщина.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Избирательные участки закрылись в 16:00. После окончания голосования участковые комиссии референдумов приступили к процедуре подсчета голосов. Результаты голосования будут переданы в зарубежные ТИК своих республик и областей по техническим каналам связи.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

Напомним, референдум по вопросу воссоединения с Россией стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования. В России для вынужденных переселенцев Донбасса были подготовлены избирательные участки.