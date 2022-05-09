На площади Павших Борцов в Волгограде прошёл военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры встречают ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры встречают ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Волонтёры встречают ветеранов
Александр Куликов ИА REGNUM
Встреча ветеранов
Командовал парадом командир 31-й мотострелковой дивизии полковник Евгений Степанов. Принимал парад — заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-майор Константин Запотоцкий. По традиции парад открылся выносом на площадь Государственного Флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.
Александр Куликов ИА REGNUM
Зрители
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Под звуки сводного военного оркестра по площади прошли порядка 1800 человек, в их числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, полицейские, спасатели, сотрудники УФСИН России, казаки, воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, ученики кадетских школ и классов региона.
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны на параде Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Зрители
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Поддержали шествие механизированная колонна из 31 единицы современной и исторической техники, а также авиация. На борт одной из крылатых машин был нанесен портрет президента России Владимира Путина. Летчики приветствовали зрителей военного парада, поздравив их с неба праздничными листовками.