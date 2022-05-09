На площади Павших Борцов в Волгограде прошёл военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры встречают ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры встречают ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Волонтёры встречают ветеранов

Александр Куликов ИА REGNUM Встреча ветеранов

Командовал парадом командир 31-й мотострелковой дивизии полковник Евгений Степанов. Принимал парад — заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-майор Константин Запотоцкий. По традиции парад открылся выносом на площадь Государственного Флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.

Александр Куликов ИА REGNUM Зрители

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Под звуки сводного военного оркестра по площади прошли порядка 1800 человек, в их числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, полицейские, спасатели, сотрудники УФСИН России, казаки, воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева, ученики кадетских школ и классов региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны на параде Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Зрители

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Поддержали шествие механизированная колонна из 31 единицы современной и исторической техники, а также авиация. На борт одной из крылатых машин был нанесен портрет президента России Владимира Путина. Летчики приветствовали зрителей военного парада, поздравив их с неба праздничными листовками.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Пролёт авиации

Александр Куликов ИА REGNUM Пролёт авиации

Александр Куликов ИА REGNUM Пролёт авиации