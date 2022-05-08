В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне под Волгоградом на аэродроме «Средняя Ахтуба» и над акваторией реки Волга впервые прошли Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы.

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

В борьбе за кубок приняли участие 24 спортсмена из десяти регионов России. Соревнования прошли в двух классах: «реактивные самолеты» (на Л-29) и «поршневые самолеты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29).

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Как отмечают организаторы, все самолеты зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Авиационные гонки на Кубок Великой Победы

Победитель и призеры. Поршневой класс

Сергей Гуров, представляющий Московскую область, выиграл Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы с результатом 1.08.32 секунды.

Второе место занял пилот Владимир Ильинский из Тульской области, который преодолел трассу за 1.10.44 секунды. Тройку сильнейших с результатом 1.11.13 секунд замкнул Александр Васильев, выступающий за Московскую область.

Победитель и призеры. Реактивный класс.

Владимир Москаленко, представляющий Краснодарский край, выиграл Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы с результатом 1.30.61 секунда.

Второе место занял пилот из Московской области Антон Вареха, который преодолел трассу за 1.31.56 секунд. Тройку сильнейших с результатом 1.52.38 секунд замкнул Владимир Роднищев, выступающий за Краснодарский край.