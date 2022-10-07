Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в учебный центр на полигоне Прудбой Министерства обороны РФ, где встретился и пообщался с мобилизованными волгоградцами.

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок

Учебный центр возвели в сжатые сроки — за 4 дня была полностью подготовлена площадка и палатки.

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок возвели всего за 4 дня

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой

Бочаров ознакомился с условиями проживания, с уровнем оснащения и зонами подготовки бойцов. Губернатор подчеркнул, что ранее были приняты решения по созданию здесь дополнительной инфраструктуры, которая касается организации электроснабжения, обогрева помещений, обеспечения спальными местами, обустройства городка в целом.

Александр Куликов ИА REGNUM Андрей Бочаров во время рабочей поездки на полигон Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Осмотр обмундирования и аптечек

Александр Куликов ИА REGNUM Осмотр обмундирования и аптечек

Александр Куликов ИА REGNUM Осмотр палаточного городка

В ходе беседы с главой региона бойцы отметили, что по размещению и питанию вопросов нет, однако существует необходимость в дополнительном разъяснении информации о выплатах.

Александр Куликов ИА REGNUM Андрей Бочаров отвечает на вопросы мобилизованных

«К военным комиссариатам у нас много вопросов, — подтвердил глава субъекта. — И вопросы по выплатам мы в том числе поднимем. Кроме того, мы еще поработаем с нашими работодателями, чтобы они в полном объеме выполнили обязательства по заработной плате».

Бочаров призвал офицерский состав учебного центра проявлять терпение в отношении мобилизованных.

Александр Куликов ИА REGNUM Столовая

Александр Куликов ИА REGNUM Питание в столовой

«Вы должны понимать, что это непрофессиональные военные — с этой точки зрения их оценивать нельзя. Надо понимать, что человек жил размеренной жизнью, знал, что завтра, что послезавтра, когда проведет время с семьей, когда поедет на рыбалку. Уважаемые командиры, наберитесь терпения — поставьте себя на их место. Представьте, что вас взяли и в незнакомую среду отправили. Они служили в свое время — десятки лет назад. И сегодня для них это стрессовая история. Люди все разные и ведут себя по-разному. Но они не побежали через границу, а здесь, в Сталинграде, как их деды и прадеды, приняли решение защищать Родину, мирных жителей, чтобы фашисты сюда не пришли. И у них возникает много вопросов — потому что семья осталась там, мама, папа, бабушки, дедушки. Поэтому и задают вопросы: как будут осуществляться выплаты, как будут помогать семье. Надо объяснять, объяснять, объяснять».

«Задача не только сформировать мобилизационный ресурс, а сформировать качественный мобилизационный ресурс, чтобы они выполнили задачи и вернулись живыми и здоровыми, а для этого нужен огромный труд большого коллектива людей и, прежде всего, офицеров, которые с ними с утра до вечера находятся и готовят выполнять боевые задачи», — добавил он.

Александр Куликов ИА REGNUM Полигон Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Ознакомление мобилизованных со стрелковым оружием

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Александр Куликов ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Выдача боеприпасов для выполнения учебных задач на пункте боепитания

Андрей Бочаров — участник первой чеченской войны 1994–1996 годов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, 20 июля 1996 года ему было присвоено звание Героя России. Учитывая свой боевой опыт, Бочаров дал несколько полезных советов призывникам.

«Лопатка (сапёрная) — лучший друг солдата. Она всегда должна быть под рукой и наточена. Пригодится для разных дел — и окапываться, и для рукопашной. Условия всякие бывают в жизни».

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Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой

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Напомним, что Волгоградская область продолжает оказывать помощь участникам СВО: на днях направлена очередная партия грузов — на сегодняшний день поступившие от военнослужащих запросы выполнены в полном объеме.