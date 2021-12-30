В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года.

Александр Куликов ИА REGNUM Парк победы и Аллея героев

Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной звездой.

Александр Куликов ИА REGNUM Александровский сад и собор Александра Невского

Александр Куликов ИА REGNUM Аллея героев

В зелёной зоне установили новые арт-объекты — два светящихся «ангела» в человеческий рост и ёлочные шары.

Александр Куликов ИА REGNUM Арт-объект «Ангел»

Александр Куликов ИА REGNUM Арт-объект «Ёлочный шар»

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодние конструкции в Волгограде

Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

Александр Куликов ИА REGNUM «Волгоград Арена»

25 декабря в Царицынском парке в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияла огнями главная городская ёлка. 20-метровая ёлка украшена 450 разноцветными шарами, на верхушке ёлки красуется 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды.

Александр Куликов ИА REGNUM Главная ёлка в Царицынском парке

Александр Куликов ИА REGNUM Вид на Царицынский парк

Александр Куликов ИА REGNUM Каток в пойме реки Царицы

Александр Куликов ИА REGNUM Вход в Царицынский парк

В рамках празднования Нового года и Рождества в городе пройдёт около 120 развлекательных мероприятий, среди них — театрализованные представления, концерты, выставки и многое другое. В праздничную ночь года у главной ёлки пройдёт развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете», которая завершится в час ночи новогодними фейерверками.

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоградский драматический театр

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодний Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Центральная лестница

Александр Куликов ИА REGNUM Фонтан «Искусство» напротив Центральной лестницы

Благодаря высокому качеству и правильному хранению праздничные конструкции и новогодний декор используются многократно из года в год. Подобная практика реализуется не только в Волгограде, но и во многих других городах России.

Александр Куликов ИА REGNUM Вид на Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодний Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодний Волгоград

Александр Куликов ИА REGNUM Новогодние конструкции в Волгограде