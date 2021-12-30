В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года.

Александр Куликов ИА REGNUM
Парк победы и Аллея героев

Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной звездой.

Александр Куликов ИА REGNUM
Александровский сад и собор Александра Невского
Александр Куликов ИА REGNUM
Аллея героев

В зелёной зоне установили новые арт-объекты — два светящихся «ангела» в человеческий рост и ёлочные шары.

Александр Куликов ИА REGNUM
Арт-объект «Ангел»
Александр Куликов ИА REGNUM
Арт-объект «Ёлочный шар»
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодние конструкции в Волгограде

Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

Александр Куликов ИА REGNUM
«Волгоград Арена»

25 декабря в Царицынском парке в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияла огнями главная городская ёлка. 20-метровая ёлка украшена 450 разноцветными шарами, на верхушке ёлки красуется 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды.

Александр Куликов ИА REGNUM
Главная ёлка в Царицынском парке
Александр Куликов ИА REGNUM
Вид на Царицынский парк
Александр Куликов ИА REGNUM
Каток в пойме реки Царицы
Александр Куликов ИА REGNUM
Вход в Царицынский парк

В рамках празднования Нового года и Рождества в городе пройдёт около 120 развлекательных мероприятий, среди них — театрализованные представления, концерты, выставки и многое другое. В праздничную ночь года у главной ёлки пройдёт развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете», которая завершится в час ночи новогодними фейерверками.

Александр Куликов ИА REGNUM
Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Волгоградский драматический театр
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Александр Куликов ИА REGNUM
Центральная лестница
Александр Куликов ИА REGNUM
Фонтан «Искусство» напротив Центральной лестницы

Благодаря высокому качеству и правильному хранению праздничные конструкции и новогодний декор используются многократно из года в год. Подобная практика реализуется не только в Волгограде, но и во многих других городах России.

Александр Куликов ИА REGNUM
Вид на Волгоград
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодние конструкции в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Новогодний Волгоград